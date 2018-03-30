AK Parti Bayrampaşa 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019, bizim için bir milat, bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çok önemli bir döneme açılıyoruz. Artık, Türkiye'deki tüm vesayet odaklarının kaldırıldığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Kaya, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, 15 Temmuz gecesine değinen Kaya, Bayrampaşalıların 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığını ve bu uğurda burada şehitler verdiğini hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet dilediğini ve şehit ailelerine gözümüz gibi bakacaklarını söyledi.

Bayrampaşalılar'dan 2019 seçimleri için kapı kapı dolaşıp çalışmalarını isteyen Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019, bizim için bir milat, bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çok önemli bir döneme açılıyoruz. Artık, Türkiye'deki tüm vesayet odaklarının kaldırıldığı yeni bir döneme giriyoruz. Bunun için önümüzdeki seçim tarihi nitelikte olacaktır. İnşallah, ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla Bayrampaşa 2019'da bir destan yazacak. İnşallah biz 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye inşallah 2023'de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla yoksula el uzatan bir hükümet olduk. 2002'de 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemizi, 36 milyar liraya çıkarttık. Diyoruz ki, Türkiye'yi daha da büyütelim, güçlendirelim. Sadece Türkiye'dekilerine değil tüm dünya mazlumlarına, mağdurlarına el uzatmaya devam edelim inşallah."