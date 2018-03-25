İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti'nin, Türkiye'de 81 ilinin 78'inden milletvekili çıkarabilen tek parti olduğunu belirterek, "Parlamentoda bulunan partilerin bir kısmı doğudan, bir kısmı batıdan milletvekili çıkarabilirken AK Parti Türkiye'nin tamamından temsilci kazanabilmektedir. Bu, şunu göstermektedir; eğer bir Türkiye partisi arıyorsanız, bu parti AK Parti'dir." dedi. Muş, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın, partisinin aldığı oy oranı itibarıyla ortalamanın altında kalan bir ilçe olduğunu ama bunun buradaki oyun artmayacağı ve Türkiye ortalamasının altında kalacağı anlamına gelmediğini söyledi. AK Parti'nin yüzde 34 oy oranı ile tek başına iktidara geldiğini ve bu oranın yüzde 50'ye çıktığını hatırlatan Muş, sözlerine şöyle devam etti: "Demek ki 35'ten 50'ye gelebilmişse, 25'ten de 40'a, 50'ye çıkabilir. Çıkmaması için hiçbir sebep bulunmamaktadır. AK Parti Türkiye'de 81 ilin 78'inden milletvekili çıkarabilen tek partidir. Parlamentoda bulunan partilerin bir kısmı doğudan, bir kısmı batıdan milletvekili çıkarabilirken AK Parti Türkiye'nin tamamından temsilci kazanabilmektedir. Bu, şunu göstermektedir; eğer bir Türkiye partisi arıyorsanız, bu parti AK Parti'dir. Eğer bizim böyle bir partimiz varsa Beşiktaş'ta şu an itibarıyla bulunduğumuz oy oranını hak etmiyoruz. Bunun sebeplerini ilçe teşkilatımızın çok daha iyi irdelemesi gerekir."

Muş, Beşiktaş'ta da diğer ilçelerde de AK Parti'nin bulunduğu yerden çok daha yüksek bir performansla 2019'a kadar yaşayacağı seçimlerden çıkacağına inandığını sözlerine ekledi. - "2019'a kadar günde 20 saat çalışalım" AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da AK Parti'nin bir davanın partisi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, kutlu bir yolun neferleri olduklarını söyledi. Her kongreden daha çok kenetlenmiş şekilde çıktıklarını anlatan Şenocak, "Beşiktaş hiçbir zaman AK Partili bir belediye ile tanışma fırsatı bulmadı. Belediyesi olmayan ilçedeki siyasetin zorluğunu, siyasetteki cefakarlığı iyi bilenlerdenim. Yeni dönemdeki siyasetimizde ciddi derecede üye kampanyasına başlayacağız. 20 bin oy oranını bir şekilde bu hamleleri yaparak yukarı doğru çıkaracağız. Bu ilçemizde oy oranımız belli bir seviyenin üzerine hiç çıkmadı. Ama bu değiştirilemez bir kader değildir." diye konuştu. Şenocak, "(AK Parti Beşiktaş'ta fazla oy alamaz.) diyorlar. Bu sizin yüreğinize dokunmuyor mu? Onun için hepimiz bu sefer Beşiktaş'ta sandıkları patlatacağız duygusuyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bayram Şenocak, salondaki partili gençlere "Beşiktaş'ı kurtarılmış bölge görenleri hayallerinden uyandıracak mısınız gençler?" diye seslendi. Türkiye'nin içeride ve dışarıda nasıl bir irade çetesiyle kuşatıldığının görüldüğünü dile getiren Şenocak, sözlerine şöyle devam etti: "2019 bizim için adeta bir varoluş mücadelesinin adıdır. Başarmaya mecburuz, başka şansımız yok. Ancak başarmak için mecbur olduğumuz bazı şeyler vardır. Sağlam, iradeli ve yorulmayan bir teşkilat. Gelin hep beraber 2019'a kadar liderimiz için, milletimiz için, ümmetimiz için günde 20 saat çalışalım. Biz ilçe başkanı arkadaşlarımıza görevleri tevdi ederken, haftanın 7 günü 20 saat çalışmayacak arkadaşlarımızdan bu göreve talip olmamasını rica ettik. Bu makamlar bize emanet ve ağır sorumlulukları var. Yeni dönemde parolamız; 'Az laf, çok iş.' Kısa toplantılar, seri kararlar, tatbikat ve araziye yayılma." - "Afrin zaferi ile kartlar yeniden dağıtılacaktır" AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır da "Beşiktaş kazanılamaz, oy artırılamaz." gibi bir tablo olmasının hiçbir zaman partililerin enerjisini bozmaması gerektiğini, teşkilatın çalışarak 20 bin oyu kazanacağını ve martta AK Partili belediye başkanını gündeme getireceğini söyledi.

Dünyada değişim olurken Türkiye'nin burada önemli bir rol oynadığını ifade eden Bozkır, "Dünyada başka ülkelerde şehitliği olan çok az ülke vardır. Ama Türk milletinin 30 ülkede 70 şehitliği vardır. Şehitlerimiz akıttığı kanlarla bugünkü Türkiye'nin bu kadar güçlü olmasını ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamışlardır." dedi. Bozkır, ABD'den yeni döndüğünü, orada kongre üyeleri ve senatörlerle çok yoğun temaslarda bulunduğunu anlatarak, "Afrin'de şehitler vererek, gazilerimizle kazandığımız zafer, bu bölgede olsun, dünyada olsun bir dönüm noktası teşkil edecektir. Afrin zaferi ile kartlar yeniden dağıtılacaktır. Artık bu bölgede olsun, dünyada olsun Türkiye olmadan, Türk milletine saygı duyulmadan herhangi bir oyun planlanması, herhangi bir düzenlemeyi düşünmek dahi mümkün değildir. Bundan sonra Türkiye, 700 yıldır olduğu topraklarda sorumlu ülkelerden biridir ve her zaman için de bundan sonra bunu devam ettireceğiz. Afrin operasyonu bölgemizde hem istikrarı sağlayacak hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının güvenliğini sağlayacaktır."

- "Hizmeti biz yapıyoruz, reklamını ilçe belediyeleri" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 2019 seçimi öncesi bu kongrenin Beşiktaş için yeni bir başlangıcın, yeni bir adımı olacağını söyledi. AK Parti'nin çıkışının İstanbul ile belediyecilikle başladığını, daha sonra Türkiye'nin AK Parti ile çağ atladığını belirten Uysal, son 15-16 yıl içinde yapılanların, Türkiye'yi çok önemli noktaya getirdiğini ifade etti. Geçmişte hep başka ülkelerin oyun kurduğunu, oyun içinde Türkiye'ye rol verildiğini dile getiren Uysal, "Ama artık Türkiye, AK Parti sayesinde farklı bir konuma geldi, oyun kurucu oldu. İnşallah Türkiye, 2019'dan sonra AK Parti iktidarıyla yeni bir dönemle, dünyada yeni bir oyun kurucu olacak. Bunun olabilmesi için İstanbul'a büyük görev düşüyor." dedi. Uysal, AK Partili belediye olmayan ilçelerde yapılan yatırımların büyük bir bölümünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini ancak belediyelerin vatandaşa bunu kendileri yapmış gibi aktardığını belirterek, "Hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyoruz ama reklamını ilçe belediyeleri yapıyor. Ancak bu hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptığımızı halde anlatamadık. Şimdiden sonra sizlere bir görev düşüyor. Biz yapmaya devam edeceğiz ama siz de anlatmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.