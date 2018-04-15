İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 yıllık hizmet ve yatırım kervanının aksamasına, sendelemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunun için şimdiden 'Bismillah' diyor 2019 seferimizi başlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, enerjilerini iç tartışmalarla boşa harcamak yerine, ülkeye ve millete hizmet için sarf etmeyi sürdüreceklerini belirterek, özellikle 15 yılda İstanbul ve Beykoz'a kazandırdıklarını insanlara çok iyi anlatacaklarını kaydetti.

AK Parti'nin verdiği sözlerin teminatının 15 senedir hayata geçirdikleri olduğunu ifade eden Erdoğan, en büyük referanslarının Beykoz ve İstanbul'un her bir köşesindeki projeler olduğunu söyledi.

Erdoğan, İstanbul'a son 15 yılda yaptıkları yatırımların en yakın şahidinin millet olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünya çapında ses getiren Marmaray'ı halkımıza tam manasıyla anlattık mı? Benim dedem Fatih Sultan Mehmet Han, karadan kadırgaları yürüttü mü? Biz dedik ki 'Bize de denizin altından Marmaray'ı yapmak yakışır.' Biz de denizin altına Marmaray'ı aldık. Ama dedik 'Bu yetmez'. Bir de ne yapalım? Denizin altından Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya otomobilleri geçirelim. Bunu da yaptık mı? Bunu da yaptık. Dedik ki 'Bu da yetmez.' Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var ama ağır vasıtalar sıkıntı vermeye başladı. Nerede? Fatih Sultan'da. Dedik ki biz buraya bir köprü daha yapalım ki bu köprüden sadece ağır vasıtalar geçsin. Ne yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık.