İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 yıllık hizmet ve yatırım kervanının aksamasına, sendelemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunun için şimdiden 'Bismillah' diyor 2019 seferimizi başlatıyoruz." dedi.
Erdoğan, Şahin Köktürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, enerjilerini iç tartışmalarla boşa harcamak yerine, ülkeye ve millete hizmet için sarf etmeyi sürdüreceklerini belirterek, özellikle 15 yılda İstanbul ve Beykoz'a kazandırdıklarını insanlara çok iyi anlatacaklarını kaydetti.
AK Parti'nin verdiği sözlerin teminatının 15 senedir hayata geçirdikleri olduğunu ifade eden Erdoğan, en büyük referanslarının Beykoz ve İstanbul'un her bir köşesindeki projeler olduğunu söyledi.
Erdoğan, İstanbul'a son 15 yılda yaptıkları yatırımların en yakın şahidinin millet olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Dünya çapında ses getiren Marmaray'ı halkımıza tam manasıyla anlattık mı? Benim dedem Fatih Sultan Mehmet Han, karadan kadırgaları yürüttü mü? Biz dedik ki 'Bize de denizin altından Marmaray'ı yapmak yakışır.' Biz de denizin altına Marmaray'ı aldık. Ama dedik 'Bu yetmez'. Bir de ne yapalım? Denizin altından Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya otomobilleri geçirelim. Bunu da yaptık mı? Bunu da yaptık. Dedik ki 'Bu da yetmez.' Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprümüz var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var ama ağır vasıtalar sıkıntı vermeye başladı. Nerede? Fatih Sultan'da. Dedik ki biz buraya bir köprü daha yapalım ki bu köprüden sadece ağır vasıtalar geçsin. Ne yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık.
Ama dedik ki 'Bizim bir adım daha atmamız lazım.' Nedir o? İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul'u, İzmir'e bağlarken, Kocaeli geçişini, bir köprü de oraya yapalım aynı zamanda İstanbul-Bursa arasını da 1 saat 15 dakikaya indirelim. Osmangazi, yaptık mı? Burada bir incelik yatırıyor. Bir, Osmanlı'nın kurucusu, bir diğer tarafta Fatih, bir diğer tarafta da ''Hakim-ül Haremeyn değilim, Hadim-ül Haremeynim' diyen Yavuz Sultan Selim var. Hepsi arka arkaya geldi. Şimdi inşallah İstanbul-İzmir arası öyle hızla gediyor ki 3,5 saatte falan İstanbul'dan İzmir'e varacağız. Olay bu. Attığımız adımlar hızla devam ediyor."
- "Her alanda, İstanbul'u tarihi yatırımlarla buluşturduk"
Erdoğan, eğitimden, sağlığa her alanda, İstanbul'u tarihi yatırımlarla buluşturduklarını, bu süreçte elbette Beykoz'un da nasibini aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Eğitimde açtığımız okullarla, inşa ettiğimiz yeni dersliklerle, ilçemizin eğitim alt yapısını güçlendirdik. Kaderine terk edilmiş, yıkılmanın eşiğine gelmiş tarihi eserlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Geçen gün Beykoz'daydım. Abraham Paşa Çiftliği'ne geldim. Son durumu bir göreyim dedik. Abraham Paşa Çiftliğimizi inşallah hizmete açıyoruz. Ama bak onun yanında da Türk-Alman Üniversitesi'ni yapıyoruz o da bitmek üzere. Tüm bunlarla inşallah güzel gelişmeler var. Tabii burası Paşabahçe, Şişecam ile nam saldığı için inşallah Abraham Paşa Çiftliği'nde hem bir cam müzesini yapacağız ama aynı zamanda cam müzesiyle beraber orada bütün bu cam mamulleri nasıl üretiliyor bunları da orada ustalar gelen turistlere gösterecekler. Gerek yerli, gerek yabancı turistlere. Mesele mesafe almak, yeni yeni adımlar atmak. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy Şiirevi'nin, Şeyh Etem Sırrı Efendi Tekkesi Kültür Evi'nin, İncirköy Mahallesi Sunazırı Sokağı'nın restorasyonlarını tamamlayarak Beykozlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk."
- "Riva Deresi ve çevresini yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beykoz Belediyesi Meclis Binası'nın, Soğuksu Gençlik Merkezi'nin, Kanuni Ormanı Nikah Salonu'nun yapımları sürüyor." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı şekilde İstanbulluların tabiatla buluştuğu Riva Deresi ve çevresini yepyeni bir çehreye kavuşturuyoruz. Kanal Riva Projesi ile mevcut dereyi ıslah ederek, Beykozlu kardeşlerimin güzelce vakit geçirdiği spor, dinlenme, bisiklet ve yürüyüş aktivitelerini rahatça yaptığı bir turizm kompleksi yapacağız. Projenin tam olarak hayata geçmesiyle yaklaşık 5 bin kişiye iş ve istihdam sağlayacağız. Beykoz'da bunun gibi prestij projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Küçüksu Kasrı, onun önünde ne vardı? Eskiden mısır kazanları vardı. Orada biz mısır yemeye gelirdik. Ey gidi günler ey... Nereden Kasımpaşa'dan. Beykoz Çayırı'na gelirdik, orada da vardı, orada da yerdik ama Küçüksu, bunlar adeta cazibe merkezleri.
AK gençler, AK kadınlar çok cevval. 15 yıllık hizmet ve yatırım kervanının aksamasına, sendelemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunun için şimdiden 'Bismillah' diyor 2019 seferimizi başlatıyoruz. Bu yolculukta ben Beykoz teşkilatımızdan çok büyük gayret istiyorum. Şimdi soruyorum? Bizim Rabia'mızı biliyorsunuz değil mi? Çok yoruldunuz, kalkın bakalım. Gençler hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Tek millet 81 milyonla, ayrım yok, Çünkü biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Ayırmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu yola böyle devam edeceğiz."
Erdoğan, kongrede yeni görev alacaklara başarılar diyerek, bu yarışta bayrağı devredeceklere de teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.
- Kongreden notlar
Konuşmaların ardından Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti. Daha sonra Erdoğan, Beykoz İlçe Kadın Kolları üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Erol Kaya, Mustafa Ataş, Hayati Yazıcı, Ravza Kavakcı Kan ile bazı milletvekilleri katıldı.
Bu arada, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker de anne ve babasının yaptığı kare kalem çalışması tabloyu Erdoğan'a takdim etti.
Kongrede Mustafa Gürkan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı görevini Hanefi Dilmaç'a devretti.
(Bitti)
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