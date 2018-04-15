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AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: - "Bizim kongrelerimiz kutlu yürüyüşün sadece diğer adımıdır ve basamağıdır. Kutlu yürüyüş, bizim aynı zamanda medeniyet tasavvurumuzdur"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Bizim kongrelerimiz, kutlu yürüyüşün sadece diğer adımıdır ve basamağıdır. Kutlu yürüyüş, bizim aynı zamanda medeniyet tasavvurumuzdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

AK Parti'nin vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık, ulaşım, eğitim hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Eker, bütün hizmetlerin bu alanlarda devam edeceğini söyledi.

Eker, 2019 seçimlerine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Hükümet Sisteminin milletin önünü açacağını vurguladı. 2019 seçimlerinin mazlum coğrafya için de önemli olduğunun altını çizen Eker, "Hepimiz 81 milyon kardeşiz. Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Roman hepimiz bir ve beraberiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yoldan, onunla birlikte bu kutlu yürüyüşe devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti kongrelerinin sadece bir sonraki dönem veya bir sonraki seçim için olmadığını belirten Eker, "Bizim kongrelerimiz, kutlu yürüyüşün sadece diğer adımıdır ve basamağıdır. Kutlu yürüyüş, bizim aynı zamanda medeniyet tasavvurumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, medeniyet tasavvurumuzu hayata geçirmek, 81 milyon kardeşimize hizmet etmek için bu kongre, bunun bir aşamasıdır." dedi.

- "Bu ülkeye bu sıkıntıları yaşatanları sandığa gömmeye hazır mıyız?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da 2019 seçimlerine işaret ederek, Beykoz'da yüzde 60 oyun üzerinde oy beklediklerini ve bunun için birlik ve beraberlik içinde çalışmak zorunda olunduğunu anlattı.

Kaya, katılımcılara AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yaptığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kaya, "Bu ülkeye bu sıkıntıları yaşatanları sandığa gömmeye hazır mıyız? CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum.' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu, biz parkayı ve postalı Çanakkale'de giydik. Afrin'de giydik. Bu ülkenin savunması için nerede gerekiyorsa orada da giyeriz ve giymeye de devam ederiz." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri İsmet Uçma, Osman Boyraz, Hasan Sert ve Halis Dalgılıç ve ile partililer katıldı.

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