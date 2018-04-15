İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı? Üzerinden attı. Şimdi, gençler, metal yorgunluğu gitti, yeni bir diriliş hareketi başladı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Beykoz 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana Beykoz İlçe Teşkilatı'nda görev almış, Türkiye'nin istikbali, milletin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş herkesi tebrik etti. Teşkilatın bütün mensuplarına, gençlik kollarından kadın kollarına dek 16 yıldır "AK davaya", "AK sevdaya" hizmet edenlere şükranlarını sunduğunu aktaran Erdoğan, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi. Vefat eden Yusuf Dalgıç'ı da anarak Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, geride kalan ailesine de şükranlarını sunduğunu belirtti. Bugün görevi devreden teşkilat mensuplarına da teşekkür eden Erdoğan, yeni sorumluluk üstlenenlere başarılar diledi. Salondaki gençlerin tezahüratları üzerine Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı şiirinden, "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan!/Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan/Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın/Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" dizelerini okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Afrin'de Mehmedimiz destan yazdı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdı. Allah'ın izniyle bundan sonra da yazacak." ifadelerini kullandı.

Kadınlara da seslenen Erdoğan, "Ben şu anda karşımda Nene Hatunları görüyorum. Karşımda Şerife Bacıları görüyorum. İnşallah tüm hanım kardeşlerim, önümüzdeki yerel seçimlerde inanıyorum ki kapı kapı dolaşmak suretiyle, bütün hanım kardeşlerimize ulaşmak suretiyle bana 94 seçimlerini hatırlatacaklar. Şöyle birer kahve... 40 gram. O ne demek biliyor musunuz? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bunu söyleyeceğiz ve yola öyle devam edeceğiz." dedi. Beykoz'un her zaman AK Parti'nin kalelerinden olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Mahalli idarelerden milletvekilliğine, halk oylamasından cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar son 16 yılda girdiğimiz tüm seçimlerde Beykoz, daima yanımızda yer aldı. 16 Nisan Halk Oylaması'nda da Beykoz, yüzde 53'le ülke ortalamasının üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' dedi. Ahde vefalarından dolayı Beykozlu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizler, 16 Nisan'daki bu asil duruşunuzla demokrasimize güç kattınız, bürokratik vesayete ağır bir darbe indirdiniz. Sizler, ülkemizin geleceğine çok güçlü bir şekilde sahip çıktınız. İnşallah 2019'daki seçimlerde Beykoz'dan yine zafer bekliyoruz."

Salonda bulunanlara "Bu zafere hazır mıyız?" diye soran ve "Evet" cevabını alan Erdoğan, "Beykoz'un fedakar insanlarından şöyle düşmana korku, dosta inşirah olacak tarihi bir sonuç bekliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve gençlik kolları ile ana kademedeki gençlerden kapı kapı dolaşmaya hazır olmalarını istedi. "Bu nesil seninle gurur duyuyor." tezahüratları üzerine Erdoğan, "Bizim nesil eli satırlı nesil değil. Bizim bu nesil elinde bilgisayarıyla, bilgisayarın tuşlarına ve kalbe dokunan nesildir. Farkı bu." karşılığını verdi. Tezahüratların coşkulu şekilde sürmesi üzerine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kutlu davanın mensuplarına işte böyle bir aşk ve coşku yakışır. Kardeşlerim; AK Parti olarak kongre maratonumuzun artık sonuna yaklaşıyoruz. İlçe kongrelerimizi tamamladıktan sonra inşallah 6 Mayıs'ta İstanbul kongremizi yapıyoruz. Biraz sonra Üsküdar'da son ilçe kongremizi yapıyoruz. Ardından da süratle büyük kongremizin hazırlıklarına başlayacağız. Bugüne kadar gittiğimiz tüm şehirlerimizde şu salondaki manzaraya hep şahit olduk. Hamdolsun kongrelerimizi tam bir muhabbet ikliminde, günden güne büyüyen, çoğalan bir sevda ikliminde gerçekleştirdik. Trabzon'dan Batman'a, Çorum'dan Sivas'a, Diyarbakır'dan Hatay'a, Aydın'a kadar ülkemizin her bir köşesinde kavga, gürültü, hakaret değil sadece dayanışma gördük. Kardeşlik, uhuvvet gördük. Kongrelerimizi derme çatma düğün salonlarında, 200-300 kişilik konferans salonlarında değil AK Parti'ye gönül vermiş, on binlerce kardeşimin katıldığı büyük spor salonlarında ve salonun dışında da adeta mitinglerle yaptık. Bu bir şeyi gösteriyor. Nedir o? Salonlara sığmıyoruz, inşallah gönüllere sığacağız."

- "Fesat, fitne, fücur, bunları ayaklarımızın altına alıyoruz" Erdoğan, sokaklara, caddelere taşan çok büyük coşku seliyle kongreleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her gittiğimiz yerde şu gerçeğe defalarca şahit olduk. Milletimiz halen istikbalini AK Parti'de, AK kadroda görüyor. AK Parti, şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı? Üzerinden attı. Şimdi, gençler, metal yorgunluğu gitti, yeni bir diriliş hareketi başladı. Buna ne diyorum? Bu bir diriliş müjdesidir diyorum. Her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyoruz." diye konuştu. Allah'tan ramazan ayına ve Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını, birlik ve beraberliklerini daim kılmasını dileyen Erdoğan, "Fesat, fitne, fücur, bunları ayaklarımızın altına alıyoruz. Birbirimizi Allah için seviyoruz. Dargınlık, kırgınlık, olmayacak. Bu bizim kitabımızda yok. Kitab-ı Furkan'da yok ve biz bunu yakalayacağız. Gençler, özellikle size sesleniyorum: Dargınlık, kırgınlık, fitne, fesat bunlar Feto Terör Örgütü'nün aramıza soktuğu virüslerdir. Bunlardan kurtulacağız ve birbirimizi Yaradan'dan ötürü seveceğiz ve yolculuğumuzu böyle devam ettireceğiz." dedi. (Sürecek)

AK Parti Beykoz 6. Olağan Kongresi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (1) - "AK Parti, şimdi metal yorgunluğunu ne yaptı? Üzerinden attı. Şimdi, gençler, metal yorgunluğu gitti, yeni bir diriliş hareketi başladı" - "Kongrelerimizi tam bir muhabbet ikliminde, günden güne büy

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