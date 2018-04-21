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AK Parti Beykoz İlçe Kadın Kolları Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm mazlumların babası. Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tüm mazlumların annesi. Bir taraftan ülkemizi büyütüp geliştirirken diğer taraftan tüm mazlumlara anne-baba oluyorsunuz. Bugün siz Filistinli kadınların umudusunuz sevgili hanım kardeşlerim. Bugün siz Myanmarlı, Somalili kadınların da umudusunuz. Bunu asla unutmayın" - "Bugün Türkiye'deki seçimleri dünyanın dört bir tarafında izleyen kardeşlerimiz var. Aynen 15 Temmuz gecesi dünyanın dört bir tarafında ellerini semaya açıp bize eden kardeşlerimiz olduğu gibi. İşte bu yüzden bizim yükümüz çok ağır"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm mazlumların babası. Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tüm mazlumların annesi. Bir taraftan ülkemizi büyütüp geliştirirken diğer taraftan tüm mazlumlara anne-baba oluyorsunuz. Bugün siz Filistinli kadınların umudusunuz sevgili hanım kardeşlerim. Bugün siz Myanmarlı, Somalili kadınların da umudusunuz. Bunu asla unutmayın." dedi.

Partisinin, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Beykoz 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde konuşan Kaya, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin aynı zamanda 2023 yürüyüşlerinin önünde çok önemli bir mihenk taşı olduğunu anlattı.

Bakan Kaya, kadınların önünü açan bir genel başkan ve cumhurbaşkanına sahip oldukları için AK Partili kadınların çok şanslı olduğunu dile getirdi.

24 Haziran seçimlerine fazla bir zaman kalmadığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Ben bu davaya emek vermiş tüm hanımefendi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu yürüyüşte eşinden, ailesinden, evlatlarından fedakarlık yaparak çalışıyorsunuz. Kadın olmak demek yeri geldiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canını hiçe sayarak tankın önünde durmaktır. 15 Temmuz gecesi özellikle Beykozlu kardeşlerimizin ve en önde de teşkilat mensuplarımızın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne erkenden giderek hain darbe girişimine karşı duruşu unutulmayacak. Beykoz'da üç şehidimiz, 90'ın üzerinde gazimiz var. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de şifa diliyorum. Milletimiz canını verdi ama istiklalini vermedi. Allah bu ülkenin tüm vatansever evlatlarından razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi vizyoner bir lidere sahip olduğumuz için de çok şanslıyız. O gece milletimizi sokaklara, meydanlara çağırarak milyonların meydanlara inmesine vesile oldu. Ben o gece Başbakanlığa ve Meclise gittim. Biz bombalara rağmen TBMM çatısı altındaydık. Milletimiz meydanlara indi. Cumhurbaşkanımız ise 'ben milletimin yanına gideceğim' diye Atatürk Havalimanına geldi ama o gece kontrollü şekilde kaçanlar da vardı."

Kadınların gücüne çok inandığını söyleyen Kaya, "Eğer tüm evlerin kapılarını çalarsanız, tüm gönüllere girmek üzere o evlere girerseniz ve 15 yıldır yaptıklarımız ve bu seçimin önemini anlattıkça yüksek bir oy oranıyla kazanacağız. Siz eğer canı gönülden çalışırsanız Beykoz'da da milat olacağını ve sizlerin yüzde 60-65'leri alabileceğinize inanıyorum. Siz de inanacak ve o azim ve kararlılıkla kazanacağız. Sayın cumhurbaşkanımızın da dediği gibi birliğimizi, beraberliğimizi artırmak zorundayız. Kalp kırmak yok. Bu dönem daha fazla gönül kazanıp daha fazla insanımızı kazanacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin mazlum coğrafyalar için de büyük önem arz ettiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm mazlumların babası. Saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendi tüm mazlumların annesi. Biz bu ülkenin evlatları için, çocuklarımız için 2023'ü, 2053'ü, 2071'i hedef koyduk önümüze. Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Yeni sistemle birlikte güçlü bir şekilde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacağız. Bir taraftan ülkemizi büyütüp geliştirirken diğer taraftan tüm mazlumlara anne-baba oluyorsunuz. Bugün siz Filistinli kadınların umudusunuz sevgili hanım kardeşlerim. Bugün siz Myanmarlı, Somalili kadınların da umudusunuz. Bunu asla unutmayın. Bugün Türkiye'deki seçimleri dünyanın dört bir tarafında izleyen kardeşlerimiz var. Aynen 15 Temmuz gecesi dünyanın dört bir tarafında ellerini semaya açıp bize eden kardeşlerimiz olduğu gibi. İşte bu yüzden bizim yükümüz çok ağır. Özellikle kadınlar olarak bizim yükümüz daha da ağır. Çünkü seçimlerin sonucunu kadınlar belirliyor."

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de yaptığı konuşmada Beykoz'un önceki seçimlerde ve referandumda kendilerini mahcup etmediğini ifade ederek, 24 Haziran seçimleri için de çok çalışarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacaklarını kaydetti.

Kongreye İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul milletvekili Hurşit Yıldırım ve teşkilat mensupları katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Gaye Zayıf, Beykoz İlçe Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçildi.

Bu arada daha önce Maltepe ve Sancaktepe kongrelerine katılacağı duyurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, başka programları dolayısıyla kongrelere katılamadı.

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