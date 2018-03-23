İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite.' Tamam da bu üniversitesin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da." dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, bir yandan Türkiye'nin güvenliğini sağlarken, demokrasisini güçlendirirken, ekonomisini büyütürken, diğer yandan şehirlerin gelişmesine, kalkınmasına yönelik projelerin hayata geçirildiğini dile getirerek, Beyoğlu'nun konumu itibarıyla İstanbul'un dört bir köşesindeki hizmetleri en iyi görebilecek yerde olduğunu söyledi. Beyoğlu'na yapılan hizmetlere bakıldığında, alınan desteğin körü körüne olmadığını gördüklerini ifade eden Erdoğan, Beyoğlu Belediyesi'nin, ismine ve imajına uygun şekilde teknolojiyi en iyi kullanan kurumlardan biri olduğunu, vatandaşların belediyedeki işlerinin yüzde 95'inin online ortamda takibinin mümkün olduğunu anlattı.

Erdoğan, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 80 bin kişinin 60 yıllık tapu meselesinin çözüldüğüne değinerek, "Buradan bu projenin birinci etabında uygulama ruhsatı aşamasına gelindiğinin müjdesini de paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Örnektepe'de gayrimüslim vatandaşların haklarını, hukuklarını koruyacak şekilde önemli bir dönüşüm projesinin hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, Tarlabaşı'nda kentsel yenileme ve restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini, bölgedeki binaların kimilerinde 120 yıl geriye gidilerek hak sahiplerinin bulunduğunu ve hukuki sorunlar çözülerek tarihi dokuya uygun şekilde yenileme çalışmaları yürütüldüğünü anlattı. Erdoğan, İstanbul'da üzerinde en çok tartışma konusu olan Emek Sineması, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı gibi mekanlarla ilgili çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü dile getirerek, "Bu tartışmaların mecrasından çıkmadan yürütülmesi konusunda da belediyemiz hep öncülük yapmıştır. Haliçport ve Galataport gibi İstanbul'un prestij projeleriyle de Beyoğlu'nun geleceği inşa ediliyor. Bunlar bittiği zaman Beyoğlu, çok daha farklı olacağı gibi İstanbul bambaşka olacak. Şehrimizin en önemli konaklama merkezi olan Beyoğlu'nda günlük kapasite 50 bin yatağa kadar çıktı. Bu da 2 milyar dolara yakın ticaret hacmi anlamına geliyor. İstanbul'un vitrini olan bu ilçede yeni istihdamın 134 bini bulması, 10 bin yeni esnafın faaliyete başlaması, yürütülen çalışmaların büyüklüğünü göstermeye herhalde yeterlidir." diye konuştu.

- "Güvenlik sağlansın, mesele biter" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmetleri çoğaltmanın gayreti içindeyken bazılarının Türkiye'ye çelme takmaya çalıştığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ülkenin Afrin Operasyonu'ndan herkesin rahatsız olmaya hakkı olabilir ama bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen, havasını soluyan hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Geldiğimiz nokta ortada. Biz, terör örgütleriyle mücadelemizi verdik. 35 bin insanımız ne yazık ki teröre kurban gitmişti. Biz ne yaptık? Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e, Bestler Dereler'e girdik, 'Bunlar nereye girerse girsin, bunların inlerine kadar gireceğiz.' dedik. Biz bunları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Ne oldu? Bunlar Suriye'ye kaçtı. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunları kovaladık. 3 bin DEAŞ'lıyı derdest ettik. Oradaki 2 bin kilometrekarelik alana oranın gerçek sahiplerini yerleştirdik. Ardından Afrin olayı başladı. Biz bunu Amerika, koalisyon güçleri ve Rusya'yla hep birlikte görüştük, konuştuk. Ta Obama döneminden bunları konuşmaya başladık ama ne yazık ki bunlar bizi aldatmaya kalktılar ve netice alamadık. Bu dönem başlayınca, 15 Mayıs 2016 'Gelin bunu beraber yapalım. Rakka'ya Amerika ile beraber girelim.' dedik. Ama maalesef bunlar PYD ve YPG'yi tercih ettiler. 'Siz yolunuza, biz yolumuza' dedik. Neticede ne oldu? Biz, 'Bir gece ansızın Afrin'e girebiliriz' dedik ve girdik. Şu an itibarıyla Afrin ve Sincar'daki etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 732 oldu. Mücadelemiz devam ediyor, edecek."

Afrinliler'in topraklarına dönmeye başladığını anlatan Erdoğan,"Mehmedimi seviyorlar. Niye? Terör örgütü onlara çok zulmetti ama Mehmedim onlara her türlü gıdasını, yüz binlerce tencere yemeğini götürüyor. Biz buyuz be, Türk milleti bu, Türk askeri bu. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz, ta ki oraya yerleşene kadar, yerleşsinler, kendi evlerine barklarına yerleşsinler, kendi ocakları tütmeye başlasın, güvenlik sağlansın, mesele biter." dedi. - "Farklı şekilde davrananlara haddini bildirmek, birinci derecede benim ve devletin görevidir" Erdoğan, "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite, çok kalite bir üniversite, bu üniversite marka bir üniversite.' Tamam da bu üniversitenin içinde affedersiniz bu tür teröristler olduktan sonra, bu tür terörist öğrenci olduktan sonra bunlar o markaya leke sürüyor. Şu anda biz onlarla ilgili gereğini yapıyoruz, yapacağız da." diye konuştu.

Üniversiteyi lekelememek için ismini anmadığını belirten Erdoğan, "Rektörün samimi gayretlerini de biliyorum. Şu anda üzerine üzerine gidiyoruz. Bu terörist öğrencileri kamera çekimlerinden bulup, çıkarıp, onlara da gereğini yapacağız. Bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın da çok daha dikkatli olması gerekir. Eğer bu üniversitelerimizdeki hocalarımızın bu öğrencilerle iltisakı olduğunu belirlediğimiz anda onlarla ilgili de gereğini yaparız. Çünkü bizim için vasıflı öğrenci, kaliteli öğrenci, vasıflı öğretim üyesinden gelir. Eğer vasıflı öğretim üyesi yok da onun eseri bu ise olmaz. Benim Mehmedim, benim askerim, bu milletin evladı Afrin'e niye gidiyor? Bu ülkenin huzuru için, sınırlarımıza saldıranlara karşı gerekli dersi vermek için gidiyor. Bunu yapmak isteyenlere karşı eğer bu üniversitede kalkıp da bu tür bir adım atan, orada bir Leyle-i Regaib öncesinde lokum dağıtanlara kalkıp farklı bir şekilde davrananlara haddini bildirmek bu ülkede birinci derecede benim ve devletin görevidir. Bunu da yapacağız." (Sürecek)

AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "Bir üniversitemizde şehitlerimizin hatıralarını yad etmek için düzenlenen etkinliğe tahammül edemeyen zihniyet bu ülkeye ve millete ait değildir. 'Efendim bu üniversite çok popüler bir üniversite,

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