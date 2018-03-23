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AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar" - "Çanakkale Belediyesi'nin, kahraman Türk Ordusu'nun Afrin başarısını kutlamak için şehirde zafer pilavı dağıtma teşebbüsünü engellemesi de bir başka utanç verici hadise. Bu ne terbiyesizliktir"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Genel Başkanı ve yöneticileri o kadar çok yalan, yanlış, iftira dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? 'Afrin'e girmek yanlıştır' diyen bunlar değil miydi ama Afrin zaferi ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki üniversitelerde, FETÖ döneminde yuvalanan bir kısım terör örgütü yandaşlarının, benzer "densizlikler" içinde olduğunu duyduklarını söyledi.

Okul koridorlarında, kantinlerinde, bahçelerinde adeta terör estiren bu çapulculara kesinlikle meydanı bırakmayacaklarını ifade eden Erdoğan, marjinal örgütler tarafından bazı üniversitelerin asli görevlerinden uzaklaştırılmasına, kimi grupların eylem alanına dönüştürülmesine asla müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Zaman zaman Beyoğlu sokaklarında da arz-ı endam ettiklerini gördükleri bu marjinallerin, edepleriyle durdukları müddetçe bu ülkenin renklerinden biri olarak kalabileceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama işi baskıya, kendilerinden olmayanlara tahammülsüzlüğe, saldırıya, şiddete vardırırlarsa hiç kimse kusura bakmasın. Kulaklarından tutar, ait oldukları yere fırlatırız. Olay budur. Bu ülkenin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu milletin değerlerine saldırmaya da kimsenin hakkı yoktur. Vatanımızın bekası için, 81 milyonun huzuru için canlarını feda eden aziz şehitlerimize hiç kimse dil uzatamaz.

Tabii bunların ağa babası, genel başkanından milletvekillerine, il başkanlarından belediye başkanlarına kadar ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP'nin genel başkanı ve yöneticileri, o kadar çok yalan, yanlış dile getiriyorlar ki biz artık takibi bıraktık. Bunlar değil miydi Afrin'e girişimizin doğru olmadığını söyleyen? Afrin'e girmek yanlıştı diyen bunlar değil miydi? Ama Afrin zaferi, ilan edilince bu sefer de utanmadan, sıkılmadan Afrin zaferini kutlamaya kalktılar. Sıkıysa kutlama. Çünkü bu millet o zaman Osmanlı tokadını bunlara farklı atar."

Hukuki bir takip yapılması gerekiyorsa avukatların, siyasi bir cevap verilmesi gerekiyorsa da partideki arkadaşlarının kendileriyle meşgul olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çünkü bizim ülkenin ve milletin hizmet beklediği bir dönemde, bunlara harcayacak vaktimiz yok. Buna rağmen, bazen öyle şeyler söylüyorlar ki inanın bana cevap vermezsek, milletimize haksızlık yapmış olacağımız hissine kapılıyoruz." dedi.

Bazı CHP milletvekillerinin "SGK, gayrimenkullerini satıyor" diye ortalığı ayağa kaldırdığını belirten Erdoğan, "Halbuki geriye doğru araştırma yapsalar, bu kurumun tarihindeki ilk gayrimenkul satışını, hem de yönetim kurulu üyelerinden bir kısmının muhalefetine rağmen genel başkanlarının yaptığını görecekler. Yani Bay Kemal'in yaptığını görecekler. Bu CHP milletvekillerine tavsiyemiz, eylemi Balgat'ta, SGK binası önünde değil, genel başkanlarının odasının kapısında yapmalarıdır. Çok daha isabetli olur." ifadelerini kullandı.

Aynı partinin daha önce başka saygısızlıklarını da bildikleri Çanakkale Belediyesi'nin, kahraman Türk Ordusu'nun Afrin başarısını kutlamak için şehirde zafer pilavı dağıtma teşebbüsünü engellemesinin de bir başka utanç verici hadise olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu ne terbiyesizliktir. Orada zafer için bir pilav dağıtımını, partimizin gençlik kolları, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yapıyor. Bundan rahatsız oluyorlar ve pankartı sökmek istiyorlar." dedi.

Çanakkale Belediyesi'nin bölücü örgütün desteklediği partinin sözde başarısını kutlamak için şehir merkezinde pilav dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, "Hatta hatta partimizin belediye meclis üyesini, üyelerini meclisteki toplantıda söz aldılar, konuşturmadı ve salondan kovma yoluna gitti, üstelik de bir bayan belediye meclis üyesini. Ben de valiye talimat verdim, dedim, 'bu sene 18 Mart kutlamalarında kesinlikle bu belediye başkanına konuşma vermeyeceksin. Sen seçilmişe, orada söz istiyor, susturuyorsun ve kovuyorsun, sen ise şu anda burada vali veyahut da Başbakan, eğer sana söz verirse gelip konuşabilirsin yoksa konuşamazsın." değerlendirmesini yaptı.

Seçim ittifaklarının yavaş yavaş şekillendiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları aktardı:

"Şimdi ittifaklar yavaş yavaş şekilleniyor, bölücüleri destekleyenlerle, ülkenin ve milletin yanında saf tutanlar, her geçen gün biraz daha ayrışıyor. Biz milletimizle çıktığımız siyaset yolculuğunda hep doğru bildiğimiz istikamette ilerleyerek bugünlere kadar geldik. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tabii burada özellikle bir konuyu söylemek istiyorum, kardeşlerim, önümüzdeki Mart yerel seçim yapacağız, Kasım, parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. Burada önce ana kademe, Mart 2019'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Dolaşacaksınız, Allah'ın izniyle bildiklerinizi bilmeyenlere anlatacaksınız. Beyoğlu'nda neler yapıldı, Türkiye'de neler yapılıyor bunları anlatacaksınız. Gençler, liseli gençlerden üniversiteli gençlere kadar hepsini kucaklamak suretiyle neler yaptığımızı tüm gençlere anlatmaya hazır mıyız?"

"Hiçbir zaman küstürmeyeceğiz, biz dost edineceğiz, asla düşman değil" diyen Erdoğan, gençlerin, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına, "Şimdi ben, bunları komuta kademesiyle konuşuyorum, eğer ihtiyaç olursa önce ben gideceğim, siz de benimle beraber gelecekseniz" şeklinde cevap verdi.

Erdoğan, 15 Temmuz'da halkı meydanlara çağırdığını ifade ederek, "15 Temmuz'da hadi meydana, hadi caddelere demedik mi? Sizler de meydanlara, milyonlar döküldünüz ve FETÖ denilen alçağın yanında olanların hepsini de evelallah gömdünüz. Burada da aynısı olacak hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle bu iş iyi gidiyor. Daha iyi olacak çünkü biz bir şeye inandık, 'Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/ Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi/ Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/ Galib et; çünkü bu son ordusudur İslam’ın" ifadelerini kullandı.

- Kongreden notlar

Haliç Kongre Merkezinde programın yapıldığı salonda, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin yanı sıra dev Türk bayrakları asıldı. Öte yandan salonun çeşitli yerlerine "Beyoğlu karargah, Erdoğan lider", "Arkanda değil yanında aynı ufka yürüyoruz", "Sen yürü arkandan dağlar yürüsün, ardından asırlar, çağlar yürüsün" yazılı pankartlar ile Erdoğan'ın siyasi hayatından fotoğrafların yer aldığı afişler yerleştirildi.

Programa, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasının sonunda Erdoğan'a, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından hediye takdim edildi.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale FETÖ

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