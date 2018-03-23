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AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Memlekete sevdasının, bir şarkının milletle beraber söylendiği günde siyasete adım atar. 'Muhtar bile olamaz.' denir. Pınarhisar'da 'Bu şarkı burada bitmez.' der. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatı, Beyoğlu'nun bu kongresini Rabbim hayırlı uğurlu etsin" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Sizin yeriniz ayrı, sorumluluğunuz ayrı. Siz bunun bilincindesiniz. Değerli Beyoğlulu kardeşlerim 2019'a hazır mıyız?"

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Memlekete sevdasının, bir şarkının milletle beraber söylendiği günde siyasete adım atar. 'Muhtar bile olamaz.' denir. Pınarhisar'da 'Bu şarkı burada bitmez.' der. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatı, Beyoğlu'nun bu kongresini Rabb'im hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Gül, AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'deki konuşmasında AK Partililerin kapı kapı dolaşarak davaları için çalıştıklarını söyledi.

Davayı anlatmak, 2023, 2053 hedefleri için Beyoğlu teşkilatlarının gece gündüz çalıştığını belirten Gül, şunları söyledi:

"Bu kongrenin hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Beyoğlu deyince Milli Selamet Partisi'nde bir genç bayrağı devralır ve partinin ilçe başkanlığını yapar. Memlekete sevdasının, bir şarkının milletle beraber söylendiği günde siyasete adım atar. 'Muhtar bile olamaz.' denir. Pınarhisar'da 'Bu şarkı burada bitmez.' der. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatı, Beyoğlu'nun bu kongresini Rabbim hayırlı uğurlu etsin."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, il teşkilatında görev aldığı dönemde Beyoğlu'ndan sorumlu olduğunu anımsattı.

Beyoğlu teşkilatının her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışır şekilde çalıştığını dile getiren Kaya, "Sizin yeriniz ayrı, sorumluluğunuz ayrı. Siz bunun bilincindesiniz. Değerli Beyoğlulu kardeşlerim 2019'a hazır mıyız? Beyoğlu teşkilatı üyesi kardeşlerim Cumhurbaşkanımıza en güzel şekilde layık olmak için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Beyoğlu 2019'da inşallah tarih yazacak." dedi.

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Adalet Bakanı Gül Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi

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