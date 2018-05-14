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AK Parti Beypazarı Seçim Bürosuna ateş açıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Ankara Valiliğinden, Beypazarı'nda iki grup arasındaki husumetten kaynaklanan olayın siyasi tarafının bulunmadığı bildirildi

Ankara Valiliğinden, Beypazarı ilçesinde AK Parti Seçim Bürosuna ateş açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, iki grup arasındaki husumetten kaynaklanan olayın siyasi tarafının bulunmadığı bildirildi.

Beypazarı ilçesindeki AK Parti Seçim Bürosuna ateş açıldığı iddialarına ilişkin Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yaşayan H.Y. ve M.E. arasındaki darp olayından sonra, M.E'nin kardeşleri B.E. ve D.E. tarafından, H.Y’nin aracına gece saatlerinde boş olduğu esnada ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu seken kurşunun, aracın yakınında bulunan AK Parti Seçim Bürosunun camına isabet ettiğinin anlaşıldığı bildirilen açıklamada, olaya karışanların tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, iki taraf arasındaki husumetten kaynaklandığı değerlendirilen olayın siyasi bir tarafı bulunmadığı, soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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Ankara Valiliği Beypazarı İlçesindeki AK Parti Seçim Bürosu

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