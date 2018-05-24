AK Parti bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltacak

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getireceğiz." vaadi yer aldı. AK Parti'nin seçim beyannamesinin "Çevre Şehircilik ve Yerel Yönetimler" başlığı altındaki "afet yönetimi" alt başlığında, AK Parti'nin Türkiye ve dünyanın her köşesinde en öncelikli konusunun insan hayatı olduğu ifade edildi. Afet ve acil durum hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası yetki karmaşasının sona erdirilmesi amacıyla, 2009'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurulduğu hatırlatılan beyannamede, afete müdahalede yetki ve koordinasyon karmaşasına son verildiği vurgulandı. Geçmişte görülmemiş etkinlikte bir afet yönetiminin sergilendiği, depremlere, Soma maden kazasına ve ülkede yaşanan birçok sel, heyelan gibi afetlere hızlı müdahale edildiği ifade edilen beyannamede, ekipmanların çağın gereklerine göre yenilendiği, lojistik depolar kurulduğu kaydedildi.

- Zarar gören vatandaşların gereksinimleri karşılandı Afetlerden zarar gören şehirlerin ve vatandaşların gereksinimlerinin ivedilikle yerine getirildiği hatırlatılan beyannamede, şunlar kaydedildi: "2011'de Van'da yaşanan depremler sonrasında 30 bin 756 hak sahibi için TOKİ aracılığıyla 17 bin 489 konut, köylerimizde de Evini Yapana Yardım sistemiyle 8 bin 735 konut olmak üzere, toplamda 26 bin 224 konut ve 128 işyeri inşa ettik. Ayrıca Van ili ve çevresinde 4 hastane, 20 ilköğretim, 14 lise, 34 cami, 17 ticaret merkezi, 2 sağlık ocağı, 9 aile sağlığı merkezi ve 1 köy konağının yapımını tamamladık. Yaklaşık 3 milyar lira harcanan kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce bölgeye 47 kilometre mesafeden kaynak suyu getirilerek Van'ın 2060 yılına kadar olan su ihtiyacını karşıladık. Yeni Van’ın inşası için toplam 5 milyar 356 milyon lira kaynak ayırdık." Soma'da meydana gelen elim maden ocağı kazası sonrası hayatını kaybeden işçilerin aileleri için toplam 602 konut inşasının tamamlandığı ve ailelere teslim edildiği belirtilen beyannamede, ülke ve dünya genelinde gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerine dikkat çekildi. Beyannamede, "AFAD’ın koordinasyonunda, son dönemde 500'den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve acil yardım faaliyeti icra ettik. Suriye'den Filistin'e, Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Pakistan'dan Myanmar'a, Somali'den Afganistan'a, Bosna-Hersek'ten Irak'a kadar çok sayıda ülkeye insani yardım yaptık." ifadesi kullanıldı.

- Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetler Afet yönetimi konusundaki hedefin, AFAD koordinasyonunda başlatılan afet yönetiminde dönüşümün tamamlanarak afetlere dirençli bir ülke ve toplum oluşturmak olduğu vurgulanan beyannamede, şunlar kaydedildi: "Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (TAYSB) ile afet yönetimi çerçevesini belirleyeceğiz. Bu kapsamda risk azaltma planı, iyileştirme planı ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesini sağlayacağız. Düşman saldırıları ile afet ve acil durum tehlike haberlerinin tehdit altındaki yerleşim merkezlerinde yaşayan halka ve kurumlara ulaştırılması amacıyla kurulan haber alma, ikaz ve alarm sistemini ülke geneline yaygınlaştıracağız." Toplumun tüm kesimleriyle afetlerle gönüllü mücadele prensibinin hayata geçirileceği vurgulanan beyannamede, şunlar kaydedildi: "Depremlerle sarsılan Çanakkale ve Adıyaman’daki afetzedelere konutlarını teslim edeceğiz. Çanakkale-Ayvacık ve Adıyaman-Samsat ilçelerinde afetzedelerin yaralarının sarılabilmesi ve kalıcı konutlara kavuşabilmesi için yasal düzenlemeleri yürürlüğe koyduk. Depremin hemen ardından hak sahiplerini konutlarına bir an önce kavuşabilmesi için temellerini attığımız Çanakkale Ayvacık'ta 604 ve Adıyaman Samsat’ta bin 740 konutu 2018 yılı içerisinde teslim edeceğiz."

Beyannamede, ülke genelinde dağıtılan uydu telefonları, kurulan telsiz altyapıları, deprem verileri, afet ve acil durumlarda üretilen veriler ve AFAD'ın kurumsal verilerinin tutulacağı ve tek bir merkezden hizmet sağlayan AFAD Veri Merkezi ve Türkiye Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Operasyon Merkezinin kurulacağı kaydedildi. - Bölgesel gelişme Türkiye'nin bölgeleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmanın, yaşam standartlarını birbirine yaklaştırarak topyekün kalkınmayı sağlamanın temel amaç olduğu aktarılan beyannamede, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi bölgesel gelişmişlik farklarının azaldığı, refahın ülke sathına daha dengeli yayıldığı, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendiği bir ülke haline getireceğiz." vurgusu yapıldı. AK Parti iktidarları süresince geliştirilen politika ve uygulamalarla bölgeler arasındaki gelir dengesizliğinin azaltıldığının altı çizilen beyannamede Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında bugüne kadar çoğunluğu kültür turizmi altyapısının desteklenmesine dönük projelere yaklaşık 427 milyon lira kaynak aktarıldığı, komşu ülkeler için sınır ötesi iş birliği programları uygulandığı kaydedildi.

- " Bölgesel kalkınma politikalarına özel önem vereceğiz" AK Parti olarak gelecek dönemde de daha dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefinin belirlendiği kaydedilen beyannamede, "Daha kapsayıcı, daha hakkaniyetli ve daha katılımcı kalkınma için bölgesel kalkınma politikalarına özel önem vereceğiz. Kalkınma politikalarının, yerleşimlerin niteliklerine ve ihtiyaçlarına göre farklılaştırılması sağlayacak, ülke genelinde çok merkezli ve dengeli bir yerleşim sistemi oluşturacağız." ifadesine yer verildi. Nispeten düşük gelirli yörelerde, kalkınmada sürükleyici rol üstlenecek ve ülke genelinde daha dengeli kalkınmayı sağlayacak merkezlerin destekleneceği, zamanla bu şehirlerin kaydettikleri gelişmenin çevre yörelere aktarılmasının sağlanacağı kaydedilen beyannamede, şunlar yer aldı: "Anadolu'da büyüme odakları geliştireceğiz. Sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve mevcut iç potansiyellerden daha iyi yararlanmasını sağlayıp, Anadolu’da rekabetçi şehirler oluşturacağız. Bu şehirlerin; üretken yatırımlar ve nitelikli işgücünü kendine çeken bir ekosisteme sahip olmalarını sağlayacağız. Metropollerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğini artıracağız. Metropol ekonomilerinin ileri teknoloji, ihtisaslaşmış hizmetler ile kültürel sektörlere odaklanmasını sağlayacağız. Kentsel altyapı ve kentsel kültürün geliştirilerek sosyal uyumun güçlendirilmesini sağlayacağız. Bölgelerimizde girişimcilik ruhunu destekleyecek politikalar izleyeceğiz. Her bölgenin yenilik kavramı ile harmanlanmış etkin girişimcilik yaklaşımının tespiti ile il düzeyinde girişimcilik yol haritaları hazırlayacağız."

- Kırsal Kalkınma Beyannamede kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara temel hizmetlerin ulaştırılmasının, yaşam kalitelerinin artırılmasının ve kırsal yaşamın korunarak geliştirilmesinin temel öncelikler arasında olduğu ifade edilirken, AK Parti hükümetleri döneminde cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal altyapı hamlesinin başlatıldığı, ülke için ilk defa Kırsal Kalkınma hazırlandığı kaydedildi. Beyannamede, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe destekleriyle 7 bin 799 yeni tarımsal tesise 2 milyar lira hibe vererek 93 bin kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı. AK Parti olarak kırsal alanda köy bazlı hizmet ve yatırım ihtiyacı analizi yapılacağı anlatılan beyannamede, Kırsal Kalkınma Desteklerinin 81 ile yaygınlaştırılmasının sağlanacağı vurgulandı. Kırsal Altyapı Bilgi Sistemi ile büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde kırsal altyapı envanterlerinin sayısal biçimde oluşturularak merkezde bütünleştirilmesinin sağlanacağına yer verilen beyannamede, şunlar kaydedildi: