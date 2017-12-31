AK Parti Burdur 6. Olağan İl Kongresi

BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek." dedi.
Yıldırım, Hüsnü Bayar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan Burdur İl Kongresi'nden yaptığı konuşmasına, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a rahmet dileyerek başladı.
AK Parti teşkilatlarında bayrak değişiminin devam ettiğini belirten Yıldırım, "AK Parti'de bayrak değişimi o bayraklı koşulara benzemez. Atletizmde bayrağı veren kenara çekiliyor, bayrağı alan yola devam ediyor. Bizde bayrağı veren de alan da hız kesmeden yola devam ediyor." diye konuştu.
Yıldırım, Burdur'un her daim milli iradeyi sonuna kadar savunduğunu, demokrasiye, çok partili hayata geçildiği günden beri tercihini hep milletten, demokrasiden yana yaptığını söyledi.
Burdur'un tek parti zihniyetini asla benimsemediğini, her zaman hukuk ve adaletin yanında yer aldığını anlatan Yıldırım, "AK Parti bu ülkeye hizmet ediyor, siz de destek olmaya devam ediyorsunuz. En son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 51 ile 'AK Parti' dediniz. Hatta üçüncü milletvekilini de az bir oyla alamadık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur yüzde 54 ile 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, milletin adamını cumhurbaşkanı seçti." ifadelerini kullandı.
- "İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek"
"Evlere şenlik" bir anamuhalefet partisinin olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek. Zaten Mecliste temsilcileri de söyledi, sır değil. 'Siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz beğenmeyiz kardeşim, millet bize bunun için yetki verdi' diyorlar. İşte anamuhalefet partisinin siyaset anlayışını bundan daha iyi hiçbir şey özetleyemez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Siyaset doğruları taklit etmek, yanlışları da tenkit etmektir ama maalesef bizim ana muhalefet partimiz henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı. Elbet bir gün olur."
Yıldırım, anamuhalefet partisi yetkililerinin gittikleri her yerde Türkiye'nin aleyhinde konuştuğunu belirtti.
- " Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 31 milyona ulaştı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gittiğini ve 'Türkiye'ye gelmeyin, güvenli değil' dediğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Böyle bir şey olabilir mi? Bir Türk vatandaşı, bırak siyasi parti başkanını memleketini yabancılara şikayet edebilir mi, yakışır mı? Bunlar maalesef 'Siyaset yapacağım' diye, 'AK Parti başarısız olsun' diye her şeyi yapıyorlar. Ama ne yaptı Almanlar? Almanlar onun söylediğine inat Türkiye'ye akın akın geldiler. Bugün 31 milyona ulaştı Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı. Bir rekora ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Bey '32 oldu' diyor. Tabii Dışişleri Bakanı olduğu için bunların işi gücü bunları saymak. Kim geliyor kim gidiyor? Bir de Antalyalı, üstelik de yörük ağası."
- İhracatta rekor beklentisi
Başbakan Yıldırım, salonda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanında oturan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi kastederek, "Onu da unutmayalım. O'na da 'Denizli'nin horozu' diyelim. Onun işi de ekonomi. Hesap makinası, kalem, kağıt elinde, 'Nereye ne satacağım?' diye uğraşıyor. Bu sene inşallah ihracatta rekora gidiyoruz. 156,5-157 milyar dolarlık ihracatı yakalayacağız." dedi.
(Sürecek)
(AA)
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