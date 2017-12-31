AK Parti Burdur 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 36 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 14:09 |36 dakika önce

- Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım: (1) "Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek" - "Siyaset, beyaza siyah demek değildir. Siyaset doğruları taklit etmek, yanlışları da tenkit etmektir ama maalesef bizim anamuhalefet partimiz henüz o siyasi ergenliğe u

BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek." dedi. Yıldırım, Hüsnü Bayar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan Burdur İl Kongresi'nden yaptığı konuşmasına, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a rahmet dileyerek başladı. AK Parti teşkilatlarında bayrak değişiminin devam ettiğini belirten Yıldırım, "AK Parti'de bayrak değişimi o bayraklı koşulara benzemez. Atletizmde bayrağı veren kenara çekiliyor, bayrağı alan yola devam ediyor. Bizde bayrağı veren de alan da hız kesmeden yola devam ediyor." diye konuştu. Yıldırım, Burdur'un her daim milli iradeyi sonuna kadar savunduğunu, demokrasiye, çok partili hayata geçildiği günden beri tercihini hep milletten, demokrasiden yana yaptığını söyledi.

Burdur'un tek parti zihniyetini asla benimsemediğini, her zaman hukuk ve adaletin yanında yer aldığını anlatan Yıldırım, "AK Parti bu ülkeye hizmet ediyor, siz de destek olmaya devam ediyorsunuz. En son 1 Kasım seçimlerinde yüzde 51 ile 'AK Parti' dediniz. Hatta üçüncü milletvekilini de az bir oyla alamadık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Burdur yüzde 54 ile 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, milletin adamını cumhurbaşkanı seçti." ifadelerini kullandı. - "İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek" "Evlere şenlik" bir anamuhalefet partisinin olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Allah böyle bir anamuhalefet partisini kimseye nasip etmesin. Bu yüzden dolayı biz rahatsız değiliz. Çünkü memleketin meseleleri ile işleri yok. Onlar boş işlerle, laflarla vakit geçiriyorlar. İşleri güçleri AK Parti ne yaptıysa onu kötülemek, AK Parti ne dediyse tersini söylemek. Zaten Mecliste temsilcileri de söyledi, sır değil. 'Siz dünyanın en güzel işini de yapsanız biz beğenmeyiz kardeşim, millet bize bunun için yetki verdi' diyorlar. İşte anamuhalefet partisinin siyaset anlayışını bundan daha iyi hiçbir şey özetleyemez. Siyaset beyaza siyah demek değildir. Siyaset doğruları taklit etmek, yanlışları da tenkit etmektir ama maalesef bizim ana muhalefet partimiz henüz o siyasi ergenliğe ulaşamadı. Elbet bir gün olur."