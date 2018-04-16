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AK Parti Burdur yönetimi hastalara moral verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur İl Yönetimi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlara moral verdi.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

AK Parti Burdur yönetimi hastalara moral verdi

AK Parti Burdur İl Yönetimi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlara moral verdi.
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Burdur Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette İl Başkanı Mengi, “Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız, herhangi bir isteğiniz, ihtiyacınız olduğunda sadece burada değil her zaman bize ulaşabilirsiniz, vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimizin iyi ve kötü gününde her daim yanında olmaya gayret gösteriyoruz ve bu ziyaretlerde hasta vatandaşlarımız ile sohbet ediyor, dertlerini taleplerini dinliyoruz” dedi.

AK Parti Burdur yönetimi hastalara moral verdi

AK Parti Burdur yönetimi hastalara moral verdi

AK Parti Burdur yönetimi hastalara moral verdi

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