AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Mazlumların sesi olan bir liderimiz var. Dünyanın neresinde bir sıkıntı, afet olsa devletimizle, sivil toplumumuzla oradayız." dedi.
Kavakcı, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı yıl, dönemin başbakanının deprem bölgesine gitmesinin 3 gün aldığını söyledi.
Deprem bölgesine yardım götürmek için gidildiğinde, yardımların kabul edilmediğini ifade eden Kavakcı, "Depremzede kardeşlerimize yardım götürmekte zorluk çekmiştik. Yardım götürenlere dahi ayrımcılık yapılan bir Türkiye vardı." diye konuştu.
Kavakcı, geçmiş dönem Türkiye'de Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımı gibi, başı örtülü, başı örtüsüz ayrımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"2 Mayıs 1999'da seçilmiş bir kadın milletvekilinin şahsında, hepimize haddimiz bildirildi. Öyle bir had bildirildi ki senelerce kimse başörtüsüyle milletvekili olabileceğini hayal edemedi. 7 Haziran 2015 seçimleri oldu. Seçimlerin neticesinde AK Parti, tekrar büyük oylarla, halkımızın teveccühü, teşkilat mensuplarımızın, kahramanlarımızın ve özellikle kadınların çalışmasıyla tekrar iktidara geldi ve 23 Haziran 2015, tarihi bir gün. Bir kadın milletvekili, bir kadın milletvekiline ayrımcılık uygulanan o çirkin günden tam 16 sene 21 gün sonra milletvekilleri pazar günü yemin etmek için Meclis Genel Kuruluna gelirler ve kadın ve erkek milletvekilleri ile alfabetik sıraya göre Ankara'dan ilk kim yemin eder? Lütfiye Selva Çam. Başı örtülü yemin eden ilk kadın milletvekilimiz. Merve Kavakçı'ya had bildirilen günlerin geride kaldığı, sadece başı örtülü, başı örtüsüz ayrımcılığı değil, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye ayrımların devlet eliyle asla bu ülkede tekrar yapılamayacağını gösteren tarihi bir gün."
Kavakcı, 1999 depreminde hükümetin günlerce bölgeye gidemediğini hatırlatarak, "Şimdi mazlumların sesi olan bir liderimiz var. Dünyanın neresinde bir sıkıntı, afet olsa devletimizle, sivil toplumumuzla oradayız." ifadesini kullandı.
- "2019 süreci, hepimiz için çok önemli"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı arasında vakit ayırıp kadın kollarıyla birlikte olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Afrin'de bir operasyon başladığını anımsatan Çam, "Tüm Türkiye çapında askerlerimiz için sabah namazında dua ettik. Tüm dualarımız, askerlerimizin muzaffer olması, hep birlikte sağ salim ülkelerine dönmeleri için." dedi.
Liderinin kadın kollarına önem verdiği bir partinin mensupları olduklarını aktaran Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanımız, liderimiz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan, kurulduğu ilk günden beri kadınları siyasetin öznesi olarak görüyor. Bizleri, kadın kollarını partinin ana unsuru olarak görüyor. 'Beni hiçbir zaman yanıltmayan, hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen kadın kollarıma teşekkür ederim.' diyor. Biz de liderimizin arkasında, gece gündüz çalışmaya var mıyız? 2019 süreci, hepimiz için çok önemli."
- "Dünyadaki en büyük kadın örgütüyüz"
Çam, kongrelerle birlikte yapılacak yenilenme çalışmalarıyla daha güçlü bir şekilde sahalarda yer alacaklarını vurgulayarak, "Bizler, dur durak bilmeden, evlatlarımızı evde bırakarak, eşlerimizin rızasını alarak, var gücümüzle kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. 2019'da ipi göğüsleyen, başarıya ulaşan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 50 artı 1 ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve cumhurbaşkanlığını kadın kolları olarak armağan edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti kadın Kolları olarak, siyasete kadın hassasiyetini, nezaketini getirdiklerini ifade eden Çam, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisinde kadın siyasetçiler var. Son günlerde, son bir haftadır gözlemliyoruz. İstanbul İl Başkanlığına seçilen bir kadın siyasetçi var. Hepimiz, bunu yakından takip ediyoruz. Bir militan edasıyla, milli ve manevi değerlerimize karşı duran bu kadının yaptığı siyaset mi? Bizler, siyasetin hassasiyetiyiz. Diklenmeden dik duruşumuzu her fırsatta sahadaki yaklaşımlarımızı, sürekli hakka hizmet ettiğimiz bir kadın hareketiyiz. Bugün örgütümüz, dünyada 4,5 milyon üyesiyle dünyadaki en büyük kadın örgütü. Biz, bu çalışmalarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz."
(AA)
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