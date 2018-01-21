AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Mazlumların sesi olan bir liderimiz var. Dünyanın neresinde bir sıkıntı, afet olsa devletimizle, sivil toplumumuzla oradayız." dedi.

Kavakcı, TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı yıl, dönemin başbakanının deprem bölgesine gitmesinin 3 gün aldığını söyledi.

Deprem bölgesine yardım götürmek için gidildiğinde, yardımların kabul edilmediğini ifade eden Kavakcı, "Depremzede kardeşlerimize yardım götürmekte zorluk çekmiştik. Yardım götürenlere dahi ayrımcılık yapılan bir Türkiye vardı." diye konuştu.

Kavakcı, geçmiş dönem Türkiye'de Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımı gibi, başı örtülü, başı örtüsüz ayrımı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2 Mayıs 1999'da seçilmiş bir kadın milletvekilinin şahsında, hepimize haddimiz bildirildi. Öyle bir had bildirildi ki senelerce kimse başörtüsüyle milletvekili olabileceğini hayal edemedi. 7 Haziran 2015 seçimleri oldu. Seçimlerin neticesinde AK Parti, tekrar büyük oylarla, halkımızın teveccühü, teşkilat mensuplarımızın, kahramanlarımızın ve özellikle kadınların çalışmasıyla tekrar iktidara geldi ve 23 Haziran 2015, tarihi bir gün. Bir kadın milletvekili, bir kadın milletvekiline ayrımcılık uygulanan o çirkin günden tam 16 sene 21 gün sonra milletvekilleri pazar günü yemin etmek için Meclis Genel Kuruluna gelirler ve kadın ve erkek milletvekilleri ile alfabetik sıraya göre Ankara'dan ilk kim yemin eder? Lütfiye Selva Çam. Başı örtülü yemin eden ilk kadın milletvekilimiz. Merve Kavakçı'ya had bildirilen günlerin geride kaldığı, sadece başı örtülü, başı örtüsüz ayrımcılığı değil, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye ayrımların devlet eliyle asla bu ülkede tekrar yapılamayacağını gösteren tarihi bir gün."