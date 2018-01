AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce, bu büyük davaya talip olarak, büyük bir imtihanla yüzleştiklerini bilerek bu yola çıktıklarını belirterek, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü Şiiri"ni okudu. Erdoğan, "Evet, biz işte bu binbir başlı kartalı taşımaya talip kadrolar olarak 15 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "2019 bu süreçte kritik bir dönemeçtir"

Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyütmelerinin, büyük bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, asıl hedeflerinin yanında bunun sadece mütevazi bir adım olduğunu söyledi.

Karşılaştıkları her kriz, girdikleri her virajın, önlerine çıkan her engelin hedeflerle aralarındaki bir imtihan olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başlamak, bitirmenin yarısıdır derler. Bir yandan başlattığımız işlerimizi titizlikle takip ederek sonuçlandırırken, bir yandan da yeni adımlar için hazırlıklarımızı ihmal etmiyoruz. Onlara da devam. 2019, bu süreçte kritik bir dönemeçtir. Bunun için her fırsatta 2019'un önemine işaret ediyorum. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Ülkemizin ayağına çelme takmak isteyenler de 2019 ehemmiyetini gayet iyi biliyorlar. Onun için bu süreci çok dikkatli yönetmek mecburiyetindeyiz. Ana kademeden kadın ve gençlik kollarımıza kadar tüm teşkilatlarımızın sorumluluklarının bilincinde olduklarına inanıyorum."