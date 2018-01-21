AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 1 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:30 |1 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (3) - "Cumhuriyetimizin geçmişi 95 yıllık olabilir ama devletimizin mazisi binlerce yıllıktır. Bu milleti tarih sahnesinden silmeye, bırakınız bu ne idiği belirsiz birkaç çapulcuyu, bunların ağa babalarının dahi gücü yetmedi ve yetmeyecek. Allah'ın izniyle biz bu coğrafyada daha binlerce yıl yaşamaya devam edeceğiz" - "Siyasette, diplomaside, ekonomide ne zaman yeni bir hamle yapsak, karşımıza hep terör örgütlerinin desteğiyle oluşturulmuş engel

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin geçmişi 95 yıllık olabilir ama devletimizin mazisi binlerce yıllıktır. Bu milleti tarih sahnesinden silmeye, bırakınız bu ne idiği belirsiz birkaç çapulcuyu, bunların ağa babalarının dahi gücü yetmedi ve yetmeyecek. Allah'ın izniyle biz bu coğrafyada daha binlerce yıl yaşamaya devam edeceğiz." dedi. Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kudüs meselesinde, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığının Türkiye'de olduğu bir dönemde adımlar attıklarını hatırlattı. Bu kapsamda, ABD'nin yanında Bursa'nın kasabaları gibi 8 ülkenin yer aldığını anımsatan Erdoğan, "Hamdolsun, biz de 128 ülke bir arada olduk. Bununla kalmayacağız, çalışacağız çünkü Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Hristiyanların da yine burada mabetleri var." dedi. Türkiye'nin takındığı tavrın, İslam dünyasında da Hristiyan dünyasında da ilgi uyandırdığını dile getiren Erdoğan, Papa'yı arayıp konuştuğunu, Vatikan'ı ziyaret ederek, bu işin ikinci etabını konuşacaklarını kaydetti. Papa'nın daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendisinin de iade-i ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkeler sınıfına atlama hamlesini başlattığı 2013 yılında Gezi olayları ile sokakların hareketlendirildiğine dikkati çekerek, bunların durup dururken olmadığını vurguladı. Suriye'de inisiyatif alıp bölgeyi huzura kavuşturma hazırlıklarına başlanılan bir dönemde, FETÖ'nün seri darbe girişimleri, PKK'nın çukur eylemleri, DEAŞ'ın bombalı saldırılarıyla bambaşka bir iklimin oluştuğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Siyasette, diplomaside, ekonomide ne zaman yeni bir hamle yapsak, karşımıza hep terör örgütlerinin desteğiyle oluşturulmuş engeller çıktı. Buna rağmen hedeflerimizden vazgeçmedik, adım adım ilerlemeye devam ettik. Zaman kaybettik mi? Ettik. Hedefimiz 2023 yılında 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmaktı. Henüz 1 trilyon doları ancak yakalayabilmiş durumdayız. Geç olacak ama er veya geç olacak. Hiç endişe etmeyin. Türkiye mutlaka dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecek. Bunun yanında küresel adaletsizliklerin çözümü için başlattığımız girişimlerimizden eninde sonunda, mutlaka netice alacağız. Diğer ülkelerde uyguladıkları yöntemlerle bizi durdurabileceklerini, yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar, hüsrana uğramaya mahkumdur. Zira biz Türkiye'yiz."

- "Büyük davalar, büyük fedakarlıklar ister" Türk milletinin, arkasında yüzlerce milyon kardeşinin duası ve desteği olan koskoca bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çünkü biz, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bilen bir devletiz. Cumhuriyetimizin geçmişi 95 yıllık olabilir ama devletimizin mazisi binlerce yıllıktır. Bu milleti tarih sahnesinden silmeye, bırakınız bu ne idiği belirsiz birkaç çapulcuyu, bunların ağa babalarının dahi gücü yetmedi ve yetmeyecek. Allah'ın izniyle biz bu coğrafyada daha binlerce yıl yaşamaya devam edeceğiz. Karşımıza diktikleri terör örgütleri ve onların iplerini ellerinde tutanların ise yarım asır, bir asır sonra ne olacakları belli değil." dedi. Erdoğan, bu söylediklerini en iyi, tarih boyunca kurucu bir şehir olma vasfıyla öne çıkan Bursa'nın anlayacağını bildiğini dile getirdi. "Rabbim, bölgemizde ve dünyanın dört bir yanında yüreği bizimle birlikte çarpan kardeşlerimizin duaları, göz yaşları, umutları hürmetine bizim önümüzü açsın, yar ve yardımcımız olsun." diyen Erdoğan, büyük davaların, büyük gayretler ve büyük fedakarlıklar istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce, bu büyük davaya talip olarak, büyük bir imtihanla yüzleştiklerini bilerek bu yola çıktıklarını belirterek, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü Şiiri"ni okudu. Erdoğan, "Evet, biz işte bu binbir başlı kartalı taşımaya talip kadrolar olarak 15 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı. - "2019 bu süreçte kritik bir dönemeçtir" Türkiye'yi 15 yılda 3,5 kat büyütmelerinin, büyük bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, asıl hedeflerinin yanında bunun sadece mütevazi bir adım olduğunu söyledi. Karşılaştıkları her kriz, girdikleri her virajın, önlerine çıkan her engelin hedeflerle aralarındaki bir imtihan olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Başlamak, bitirmenin yarısıdır derler. Bir yandan başlattığımız işlerimizi titizlikle takip ederek sonuçlandırırken, bir yandan da yeni adımlar için hazırlıklarımızı ihmal etmiyoruz. Onlara da devam. 2019, bu süreçte kritik bir dönemeçtir. Bunun için her fırsatta 2019'un önemine işaret ediyorum. Bu durumun farkında olan sadece biz değiliz. Ülkemizin ayağına çelme takmak isteyenler de 2019 ehemmiyetini gayet iyi biliyorlar. Onun için bu süreci çok dikkatli yönetmek mecburiyetindeyiz. Ana kademeden kadın ve gençlik kollarımıza kadar tüm teşkilatlarımızın sorumluluklarının bilincinde olduklarına inanıyorum."

Bursa Kadın Kolları Kongresi'nde ortaya koyacakları kararlılık görüntüsünün, tüm Türkiye'ye örnek olacağına işaret eden Erdoğan, kendisini dinleyen partililerden, 2019 yerel seçimlerine kadar kapı kapı dolaşmalarını istedi. - Hep birlikte Türkiye'yiz" Erdoğan, 2019'a az bir zaman kaldığını belirterek, yerel seçimde Bursa'da aynen yola devam edeceklerini kaydetti. Konuşması sırasında rabia işareti yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Boşnak'ı ile Roman'ı ile Gürcü'sü ile Arnavut'u ile biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. İki, tek bayrak. Bayrağımıza eş bir bayrak tanımıyoruz. Üç, tek vatan, 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Buralarda kararlı olacağız, diri olacağız." - Kongreden notlar Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Yeşil Bursa'nın AK kadınları seninle, hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız" ve "Kubbede hoş bir seda bırakmak adına yolunu yolumuz bildik düştük ardına" pankartları dikkati çekti.