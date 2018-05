"AK Parti bütün demokrasi karşıtı oyunları bozmuştur"

"16 Nisan referandumu hepinizin bildiği üzere Türkiye'de, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren son derece hayati bir değişiklik. Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileriye gitmesi lazım. Bir kalkınma yolculuğumuz var, 16 yıldır devam ettiriyoruz. Bunun artarak devam etmesi lazım. Türkiye'de sözün sadece bugün değil, her daim millete ait olması lazım. 16 yıldır yapmış olduğumuz bütün bu değişim ve dönüşümün kökleşen demokrasinin ilelebet olması lazım. Bu kazanımların asla bir daha geriye götürülemeyecek şekilde her bakımdan yerleşmesi lazım. Bugün artık konuşmayı bile gerekli görmediğimiz acılar vardı geçmişte. Şimdi konuşmuyoruz bile. Hayat o kadar normalleşti ki, üniversiteye giden genç kızımızın başörtüsüyle uğraşanlar vardı. Allah'a şükürler olsun şimdi sadece üniversiteye giden kardeşimizin değil, devlet dairesinde çalışan bacımızın da başörtüsü sorun değil. Demek ki hep beraber milletçe bunları başarabiliyoruz."

"16 yıldır teşkilat ve parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 80 yıldır bu toprağa, bu millete küstürülen değerleri tekrar ayağa kaldırdık, tekrar kendi benliğimize döndük. Kendimize öz güvenimiz geldi. Paramızdan utanırdık, altı sıfırlar bitti. Eskiden Avrupa'ya, yollarına ve köprülerine özenirdik. Şimdi Allah'a şükürler olsun, her bakımdan çok daha müreffeh, kendisine güvenen bir Türk milleti var. Türkiye 2023’te, 2051’de, 2071’de çok daha müreffeh bir ülke olacak. Okullarıyla, hastaneleriyle, altyapısıyla ve insani kalitesiyle çok daha ileriye gidecek. Şunu bilin ki son 16 yıldır Türkiye'de tüm bu yapılan icraatlar sonunda herkes şunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden bir tanesi. Bizim büyük bir vebalimiz var. Bu yolculuğu devam ettirme vebali."

Bayburt'ta yapılan yatırımlara da değinen Ağbal, "Erzurum ne kadar yakın olsa da Bayburtlu diyor ki 'Havalimanı yakın olsun'. Dolayısıyla 2 milyon yolcu kapasiteli yapımına başlanan havalimanını Bayburt'a kavuşturduk. Yüksek Planlama Kurulu kararını, AK Parti grubunda sayın Başbakan ile bizzat ben imzaladım. Son derece önemli bir yatırım." dedi.

Kentte planlanan Kültür Han Projesi'nin Türkiye'de ilk kez Bayburt'ta yapılacağını anlatan Ağbal, projenin sosyal hayata ve gençlere önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

- "Yetimin hakkını yememek benim en önemli anlayışım"

Ağbal, yetimin hakkını yememenin en önemli anlayışı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her şeyin hakça yapılması, kurallara uygun olması her zaman önemsediğim şeyler. Bu süreçte bunların olması için azami gayret gösterdim. Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman söyler. Garibin, fakirin, hastanın duası her şeyden daha üstün. AK Parti bugünlere geldiyse hep bu dualar sayesinde gelmiştir. Onun için daha fazla dua edeceğiz. Bu süreç içerisinde bilmeden, istemeyerek kırdığım bütün kardeşlerimden helallik istiyorum. Bunları söylerken Bayburt'la ilişkimiz hiç eksilmeden devam edecek, buradayız, sizlerle beraberiz."

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, üzerinde Bayburt Saat Kulesi'nin resminin yer aldığı tabloyu Bakan Ağbal'a sundu.