"AK Parti bütün demokrasi karşıtı oyunları bozmuştur"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye lideri değil, dünya liderine sahip olan parti AK Parti. Bu parti, 16 yıldır içeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün demokrasi karşıtı oyunları bozmuştur. Her daim milletin içerisinde olmuş ve bu ülkeyi buralara taşımış." dedi. Bakan Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığınca Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilat Buluşması"nda yaptığı konuşmada, ramazan ayının, maneviyatın doruğa ulaştığı, birliğin ve kardeşliğin arttığı bir ay olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Ağbal, "ABD'nin uluslararası camiaya, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen dünyayı karşısına alarak Kudüs'te ABD büyükelçiliği açması karşısında bu hadisenin olduğu günde vatan topraklarını ve yurtlarını savunan, özgürlükleri için protesto yapan gencecik evlatları katleden o alçak İsraillileri de lanetliyorum." ifadesini kullandı. İnançları uğruna canlarını veren bütün şehitleri rahmetle anan Ağbal, şöyle devam etti: "Onların mekanları cennet. Rabbim bir gün inşallah nasip edecek, o toprakların esas sahipleri orada devletlerini de kuracaklar. Her daim Filistin davasının millet ve devlet olarak yanında yer aldık. Bundan sonra da Filistin'de devlet kurulana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu davanın yanındayız. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun."

Ağbal, 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli bir sürece girildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "16 Nisan referandumu hepinizin bildiği üzere Türkiye'de, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren son derece hayati bir değişiklik. Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileriye gitmesi lazım. Bir kalkınma yolculuğumuz var, 16 yıldır devam ettiriyoruz. Bunun artarak devam etmesi lazım. Türkiye'de sözün sadece bugün değil, her daim millete ait olması lazım. 16 yıldır yapmış olduğumuz bütün bu değişim ve dönüşümün kökleşen demokrasinin ilelebet olması lazım. Bu kazanımların asla bir daha geriye götürülemeyecek şekilde her bakımdan yerleşmesi lazım. Bugün artık konuşmayı bile gerekli görmediğimiz acılar vardı geçmişte. Şimdi konuşmuyoruz bile. Hayat o kadar normalleşti ki, üniversiteye giden genç kızımızın başörtüsüyle uğraşanlar vardı. Allah'a şükürler olsun şimdi sadece üniversiteye giden kardeşimizin değil, devlet dairesinde çalışan bacımızın da başörtüsü sorun değil. Demek ki hep beraber milletçe bunları başarabiliyoruz."

- "Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden biri" Bakan Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları aktararak, şunları kaydetti: "16 yıldır teşkilat ve parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 80 yıldır bu toprağa, bu millete küstürülen değerleri tekrar ayağa kaldırdık, tekrar kendi benliğimize döndük. Kendimize öz güvenimiz geldi. Paramızdan utanırdık, altı sıfırlar bitti. Eskiden Avrupa'ya, yollarına ve köprülerine özenirdik. Şimdi Allah'a şükürler olsun, her bakımdan çok daha müreffeh, kendisine güvenen bir Türk milleti var. Türkiye 2023’te, 2051’de, 2071’de çok daha müreffeh bir ülke olacak. Okullarıyla, hastaneleriyle, altyapısıyla ve insani kalitesiyle çok daha ileriye gidecek. Şunu bilin ki son 16 yıldır Türkiye'de tüm bu yapılan icraatlar sonunda herkes şunu söylüyor. Türkiye önümüzdeki on yıllarda dünyada ön plana çıkacak 5 ülkeden bir tanesi. Bizim büyük bir vebalimiz var. Bu yolculuğu devam ettirme vebali." Seçim çalışmaları kapsamında bütün köylerde ve beldelerde çalınmadık kapı bırakmayacaklarını anlatan Ağbal, "Parti ve teşkilat çalışmalarımız gece gündüz devam edecek. Bütün köylerimizde çalınmadık kapı bırakmayacağız. 24 Haziran seçimlerine giderken bu seçimlere en hazır olan parti, AK Parti. 16 yıldır bu ülkeye hizmet etmiş, sözde değil yaptıklarıyla konuşan parti AK Parti'dir. Türkiye lideri değil, dünya liderine sahip olan parti AK Parti. Bu parti, 16 yıldır içeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün demokrasi karşıtı oyunları bozmuştur. Her daim milletin içerisinde olmuş ve bu ülkeyi buralara taşımış." diye konuştu.

Bakan Naci Ağbal, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'ye ilişkin belirli somut programı bulunan tek partinin AK Parti olduğuna dikkati çekerek, "Diğer bütün birbirine benzemez partilerin ne bir programı var ne bir planı. Onların varsa yoksa AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı var ama milletin de onlara karşıtlığı var. İnşallah 24 Haziran'da bir defa daha bu destanı yazacağız." değerlendirmesinde bulundu. Milletvekili aday listelerinin 21 Mayıs'ta açıklanacağını anımsatan Ağbal, aday adaylarının her birisinin milletvekili olma vasfını taşıdığını söyledi. Sürecin ister istemez başvuranlardan birinin milletvekili olarak belirlenmesini zorunlu kıldığına işaret eden Ağbal, liste ne şekilde açıklanırsa açıklansın partinin etrafında kenetleneceklerini dile getirdi. - "Canla başla büyük bir gayretle çalıştık" Bakan Ağbal, kürsüye çıkmadan önce izlettirilen ve 2015 yılından bugüne kadar kentte yaptığı çalışmaların anlatıldığı videoya da değinerek, şöyle konuştu: "7 Haziran 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde memleketimize geldik, milletvekili adayı olarak karşınıza çıktık. 3 yıla yakın bir süredir sizlerle burada oturduk, yemek yedik, çayınızı içtik. Canla başla büyük bir gayretle çalıştık. Bu seçimde bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin milletvekili adayı olması konusunda genel başkanımızın talimatları oldu. O açıdan özel olarak bu dönemde Bayburt milletvekilliğine aday olmadım. İnşallah Bayburt için hayırlı olmasına dua ettiğim bir kardeşimiz aday olarak bizden alacağı görevi devam ettirecek."