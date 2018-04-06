İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, muhalefet partilerinin seçimler öncesi gerçek dışı beyanlarda bulunarak vatandaşları aldatmaya çalıştığını belirterek, "Nerede bir imar problemi varsa seçim öncesi 'AK Parti sizin elinizden evinizi, arazinizi alacak' diyorlar. AK Parti 16 senedir iktidarda ve kimsenin evini almadı ama 1 milyon kişiye ev verdi." dedi. AK Parti Büyükçekmece 6. Olağan Kongresi'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Ak Parti'nin 1994 yerel seçimlerinde İstanbul'un kazanılmasıyla doğduğunu ifade etti. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını kazanmasıyla yeni bir belediyecilik anlayışı doğduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu: "AK Parti o zaman doğdu aslında. 2002 yılında iktidara geldikten sonra da Türkiye’de yeni bir yönetim anlayışı oldu ama asıl önemli olan, 2019'da Türkiye’de başkanlık sistemiyle yeni bir dönem başlayacak. Bu dönemle birlikte Türkiye ve bölgemizin kaderi değişecek. Bugüne kadar hep başkaları oyun kurdu biz Türkiye olarak, oyunlara uymak zorunda kaldık. Ancak şu anda, Ak Parti iktidarıyla oyunlarına uymuyoruz. O oyunlar, bize göre değil diyoruz. 2019'da bölgedeki oyunları biz kurar hale geleceğiz. Biz hizmetleri yapacağız, siz de teşkilat olarak hizmetlerimizi halka anlatacaksınız. Bunu yaptığımız zaman inşallah 2019'da Büyükçekmece AK Partili olacaktır."

Muhalefet partilerinin seçimler öncesi gerçek dışı beyanlarda bulunarak vatandaşları aldatmaya çalıştığını ifade eden Uysal, "Nerede bir imar problemi varsa seçim öncesi 'AK Parti sizin elinizden evinizi, arazinizi alacak' diyorlar. AK Parti 16 senedir iktidarda ve kimsenin evini almadı ama 1 milyon kişiye ev verdi. Hiç kimseyi mağdur etmedik, mağdur olanların yanında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin hakkını hukukunu koruduk. Mimar Sinan mahallesinde yapacağımız kentsel dönüşüm de örnek olacaktır." diye konuştu. - "Büyükçekmece içimizde hep kanayan bir yara oldu" AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise önümüzdeki seçimlerin sıradan olmadığını vurgulayarak, yerlinin ve millinin oylanacağı seçimler olduğunu söyledi. Büyükçekmece yerel seçimlerinin üzerinde duran Şenocak, "Büyükçekmece bizim içimizde hep kanayan bir yara oldu. Büyükçekmece bugüne kadar her yerel seçimde kıl payı kaçırdığımız ilçemiz. Azmin elinden bir şey kurtulamaz. İnşallah yeni kadrolarla 2019'da Büyükçekmece AK Partili bir belediye olacak. Bunun gerçekleşmesi için de Büyükşehir'imiz, hükümetimiz sonuna kadar yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.