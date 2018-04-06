İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçılara yönelik sözlerine tepki göstererek, "Mehmetçik 81 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri değil mi? Peki bunu yapan insanlara karşı bu linç dilini, ihanet söylemini, ahlaksızca duruşu sergileyenler, yurt dışından Türkiye'yi bölmeye çalışan hainlerle aynı safta, aynı dili kullanıyor." dedi. AK Parti Büyükçekmece 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini söyledi. Türkiye'nin, bölgede ve ülkede yaşanan olaylar ışığında daha şedit ve bir kurtuluş savaşıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Albayrak, şöyle konuştu: "Bugün Afrin'de 3-5 çapulcu terör örgütüyle savaşmadığımızın farkındayız değil mi? Arkasında olanların, o silahları verenlerin, içerisinden kamyonlar geçecek düzeyde tünellerin hangi çimento fabrikalarından, hangi ülkelere ait, uçaklarla hangi tanksavarların, füzelerin teslim edildiğini ve hangi ülke malı olduğunu biliyoruz değil mi? Fiili olarak bir savaştaydık artık resmi bir savaştayız. Mehmetçik'imiz gidiyor ülkemizin bekası için mücadele ediyor. Bütün bu gerçeklik ışığında çok önemli bir tarihi sürece tanıklık ediyoruz. Hele de 15 Temmuz'dan sonra AK Partili olmak Türkiye'deki herhangi bir sıradan siyasi partinin üyesi olmanın ötesine çıkmıştır. Salondaki hazırun, bu partinin gönüllüsü değil mi? Yani Başkomutanı, Genel Başkanına olan muhabbetinden, ülkesine olan aşkından dolayı, gönüllü bir şekilde bu salonda, bu parti üzerinden ülkesine hizmet etmek için burada değil mi? Buraya başka bir hesap için gelen var mı? Buraya para alıp gelen var mı? Yok. Buraya bir koltuk kavgası için gelen var mı? Yok. İşte AK Parti'de siyaset yapmanın bir parti siyasetinden öte, ülkenin bekasıyla hemhal olduğu gerçeğinden hareketle tarihi günlerden geçerken, 2019 Türkiye'nin, yüzyılın kaderinin şekillendiği günlerde bekası açısından hayati önem taşıyor."

- "Mehmetçik 81 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri değil mi?" Albayrak, Türkiye'de 'yerli ve milli' bir muhalefet sorunu olduğunu vurgulayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'a giden sanatçılarla ilgili sözlerine tepki gösterdi. Sanatçıların Mehmetçiklere moral vermek için ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece ve sadece, sınırda bu ülkenin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimize moral vermek amaçlı ziyaret eden insanlara bu ülkedeki muhalefetin kullandığı ihanet dilini görüyorsunuz değil mi? Konumuz parti değil, Mehmetçik 81 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri değil mi? Peki bunu yapan insanlara karşı bu linç dilini, lanet söylemini, ahlaksızca duruşu sergileyenler, yurt dışından Türkiye'yi bölmeye çalışan hainlerle aynı safta, aynı dili kullanıyor. Bunu görüyoruz değil mi?" - "Bizde bir numara yok. Bu ülkede bir kişide numara var" Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Akkuyu nükleer santralinin Türkiye'nin 60 yıllık bir rüyası olduğuna işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk nükleer santralinin temelini Cumhurbaşkanımızla attık. Diyorlar ya 'Sayın bakanım şöyle başarılı, böyle başarılı' hikaye. Bizde bir numara yok. Bu ülkede bir kişide numara var. O da bu ülkenin Başkomutanında, bu ülkenin Cumhurbaşkanında. Eğer onun cesareti, dik duruşu, kararlılığı olmasaydı tıpkı 60 yıllık, 100 yıllık rüyalar gibi bu da hakikate kavuşmaz. Bu Başkumandanla aynı safta, bu Genel Başkanla aynı çatı altında siyaset yapıyorsak, cumhuriyet tarihinin olmazlarını, hayallerini, hayale bile gelmeyecek büyük ideallerini ete kemiğe büründürüp hayata geçiren bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderi olmuştur. 15 Temmuz'da bu ülkenin kaderi için sokağa inip canımızı verdiysek 2019 seçimlerinde kimseden canını istemiyoruz ama bu ülkenin kurtuluş savaşında ülkenin Başkumandanın sesinin dünyaya karşı gür çıkması için sandıkları patlatmamız lazım." Türkiye'nin AK Parti iktidarında ve belediyeciliğinde önemli mesafeler kat ettiğini belirten Albayrak, yönetimi muhalefet partisinde olan Büyükçekmece için de değerlendirmede bulunarak, "Ne yapıldıysa Büyükçekmece'ye ya büyükşehir belediye başkanımız ya hükümetimiz yaptı. Ne yapmışlar bunlar, taş üstüne taş mı koymuşlar? İyi fotoğraf çektiriyorlar. Baktım duvarlarda bayağı fotoğraf var. Eser var mı, icraat var mı?" ifadelerini kullandı.