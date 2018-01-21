AK Parti Çanakkale İl Kongresi (2)

Son Güncelleme 11 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 17:21 |11 dakika önce

- Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: - "Bizim ne Suriye'nin ne başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızı, ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz" -"Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Başka bir terörist ordunun kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına da

ÇANAKKALE (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin ne Suriye'nin ne başka ülkenin bir karış toprağında gözü olmadığını belirterek, "Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızı, ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz." dedi. Başbakan Yıldırım, Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale İl Kongresi'nde, demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku askıya almadan güvenlik sorunlarını çözmek için gerekli adımları attıklarını söyledi. Herkesin bu ülkede istediği gibi yaşayacağını, istediği gibi düşüneceğini, istediği gibi konuşacağını ancak Ay- Yıldızlı bayraktan başka hiçbir bayrağı, hiçbir paçavrayı kabul etmeyeceklerini ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Çanakkale'yi imar ederken Van'ı da ihmal etmedik. İzmir'i kalkındırırken Mardin'i de unutmadık. Trabzon'u inşa ederken Malatya'yı, Balıkesir'i, Tekirdağ'ı ihmal etmiyoruz. Hızlı tren hatlarımız, otoyollarımız, limanlarımız, havaalanlarımızla 81 vilayetimizi kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye'yi nereden aldık, nerelere getirdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

15 yıldır istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik ve elhamdülillah bunu gerçekleştirdik. Bir Türkiye'yi 3 kat Türkiye yaptık, Türkiye'yi üç kat daha büyüttük. Türkiye, bölgesinde ve dünyada güvenli istikrar adası olmaya devam ediyor. 10 yıllar boyunca üst üste biriken sorunları teker teker çözüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Daima kalkınma için daima daha ileri demokrasi için çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakmak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, var gücümüzle çalışıyoruz." - "Çanakkale istiklalimizin sembol şehridir" Çanakkale'nin, istiklalin sembol şehri olduğunu belirten Yıldırım, Çanakkale'nin özgürlüğün ne demek olduğunu iyi bildiğini,Çanakkale insanının, gençlerinin, kadınlarının Cumhuriyetin değerlerinden, demokrasiden asla taviz vermediğini söyledi. "Sizlerin hayat tarzınızın, hatta özgürlüklerinizin teminatı da AK Parti olmuştur." diyen Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokrasinin, milli iradenin teminatı da AK Parti'dir. Bunu 15 Temmuz'da gördük. Darbeye karşı bir millet ayağa kalktı. Dimdik darbenin karşısında yerini aldı. Ülkeye sahip çıkmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine Türkiye'yi taşımak da hep bizim hedefimiz oldu, bizim önceliklerimiz arasında yer aldı. Kuru kuruya devletçilik, milliyetçilik bir anlam ifade etmez. Millet adına söz söylemek için eserin olacak, eserin. Bizim eserimiz elhamdülillah her yerde. Taş üstüne taş koymamış, konuşuyor. Ama biz konuşmuyoruz, eserlerimiz konuşuyor. Çanakkale 1915 Köprüsü konuşuyor, Çanakkale-Ezine bölünmüş otoyolu konuşuyor, Çanakkale- Bandırma bölünmüş yolu konuşuyor, Gelibolu- Edirne bölünmüş yolu konuşuyor. Çanakkale'den daha adalara deniz ulaşımı yoktu. Çanakkale'de hava ulaşımı yoktu, Çanakkale'nin yolları yoktu. 'Çanakkale geçilmez' deyince bazıları yanlış anlamış. Çanakkale düşmana geçilmez ey gafiller. Çanakkale havadan da karadan da denizden de her türlü geçilir." Salondaki gençlerin "Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Yolların kralı yok, yolların kralı var" dedi.

Tatil dolayısıyla yola çıkan vatandaşlara da seslenen Yıldırım, "Tatili mateme dönüştürmeyelim. Tedbirli olalım. Yola çıkarken dinlenin öyle çıkın, kurallara uyun. Sevdiklerinizle tekrar buluşmanızı arzu ediyoruz." dedi. - "Türkiye, teröre asla fırsat vermeyeceğini göstermiştir" Türkiye'nin ihtiyaçlarına, milletin talebine, gençlerin, kadınların hayallerine göre siyaseti yenilediklerini anlatan Yıldırım, yarının bugünden daha güzel olacağını, Türkiye'nin, bölgenin yükselen yıldızı olmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakan Yıldırım, 22 Mayıs 2016'da AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını söylediğini hatırlatarak, "O gün bugün, terörü milletimizin başına bela olmaktan çıkarmak için gece gündüz demeden, bütün güvenlik birimlerimizle mücadele ediyoruz. Allah'a şükür geldiğimiz noktada terör artık Türkiye'nin birinci meselesi değildir. Terörü ininde vurarak, etkisiz hale getirerek, vatandaşımızın huzurunu, güvenliğini sağladık. Türkiye, teröre asla fırsat vermeyeceğini, dost, düşman herkese göstermiştir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere herkes bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bilmelidir." diye konuştu.

- "Terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliği için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nın da devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Sonuç alıncaya kadar bir tane PKK'lı, DEAŞ'lı terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir.Bizim ne Suriye'nin ne başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızı, ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Başka bir terörist ordunun kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği için her türlü tedbiri almak boynumuzun borcudur. Bizim meşru bir hakkımızdır. Bizim terörle mücadelemiz bilinmelidir ki bütün dünyanın iyiliği içindir. Zira bölgesel barış, dünya barışının güvencesidir. Terör Batı'daki merkezleri vurduğunda, onu bir insanlık suçu kabul edip kınarken, bizim coğrafyamızda, Müslüman kanı döküldüğünde eğer teröre müsamaha gösterirseniz, destek olursanız... Müttefiklerimizin teröristlerin yanında, DEAŞ'ın, PKK'nın yanında yer alması bizi üzer."

- "Müttefiklik ruhuna aykırı" Amerika'nın Suriye'deki uygulamalarının, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifaden Yıldırım, "Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz, diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirmek gayretine gireceksiniz. Teröre karşı net, kararlı bir tavır alması duruş göstermesi Amerika'nın da menfaatinedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dimdik ayakta ayakta durdukça bu ülkenin kimse bileğini bükemez, sırtını yere getiremez. Ülkemize, düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu, Çanakkale'de yaptık, Kurtuluş Savaşı'nda yaptık, 15 Temmuz'da yaptık, Afrin'de de bunu yaparız, hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu. Başbakan Yıldırım, sloganlar üzerine "Biz sadece Rabbimiz'in huzurunda eğiliriz, başka hiçbir kimsenin önünde eğilmeyiz." dedi. Başbakan Yıldırım, Çanakkale'ye 15 yılda yaptıklarının ortada olduğunu belirterek, "Ne tarafa bakarsanız bakın Çanakkale'de bizim eserlerimizi göreceksiniz. Ne kadar proje varsa bunları AK Parti iktidarı gerçekleştirdi. Çanakkale bir zenginlik merkezi, bir cazibe merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Çanakkale'ye bugüne kadar 16 milyar liralık yatırım yaptık. Helali hoş olsun. Çanakkale daha fazlasına layık." diye konuştu.