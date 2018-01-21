AK Parti Çanakkale İl Kongresi

ÇANAKKALE (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dünyanın en uzun asma köprüsünü de Çanakkale'ye, 1915 Köprüsü'nü de Çanakkale'ye yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. 2023'te inşallah köprümüzü açacağız. Bittiğinde Marmara ve Ege kısa yoldan buluşacak, saat süren geçişler sadece 4 dakikaya inecek. Avrupa'dan Asya'ya geçiş sadece Çanakkale Köprüsü ile 4 dakika olacak. 4 dakika, Rabia..." dedi.
Başbakan Yıldırım, partisinin Çanakkale il kongresinde, Çanakkale'de yıllar geçtiği halde devlet hastanesi inşaatının hala bitirilemediğini, AK Parti hükümetinin bitirip Çanakkalelilerin hizmetine sunduğunu anımsattı.
Kentte, AK Parti hükümetlerinin 15 yılda 6-7 hastane daha yaptığını, 9 sağlık merkezi açtıklarını, 5 yeni hastanenin ise yapımının devam ettiğini belirten Yıldırım, 2002'de yılında sadece 3 112 acil istasyonu olan kentte şimdi 26 112 acil istasyonu olduğunu, ambulans sayısının ise 3'ten 44'e çıktığını kaydetti.
Ulaşım alanında da 81 ilde olduğu gibi Çanakkale'de birçok yatırım yapıldığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"15 kilometre koca Çanakkale'de bölünmüş yol vardı. Bunun üzerine tam 315 kilometre bölünmüş yol daha yaptık, toplam 330 kilometreye çıkardık. Şu an Çanakkale'de farklı yerlerde 10 tane yol projesi devam ediyor. Tarihi köprülerimizi de unutmadık. Restorasyonlarını yaptık. 2 milyon yolcu kapasiteli havaalanı terminalini yaptık, hizmete aldık. Hava ulaşımı yoktu Çanakkale'de. Havaalanı doğru, dürüst kullanılamıyordu. Şimdi Türkiye'nin değil, Çanakkale'nin değil, dünyanın en uzun asma köprüsünü de Çanakkale'ye, 1915 Köprüsü'nü de Çanakkale'ye yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. 2023'te inşallah köprümüzü açacağız. Malkara-Çanakkale otoyolunu da bu köprüyle beraber yapıyoruz. Zannediyorlar ki sadece köprü var. Otoyolu da köprüyle beraber yapılıyor. Bu köprü bittiğinde Marmara ve Ege bölgeleri kısa yoldan buluşacak, saat süren geçişler sadece 4 dakikaya inecek. Avrupa'dan Asya'ya geçiş sadece Çanakkale Köprüsü ile 4 dakika olacak. 4 dakika, Rabia... Bu ülkeyi kalkındırmak için attığımız her adıma 'hayır' diyenler ne yazık ki Çanakkale Köprüsü'ne de 'hayır' dediler, 'köprüye hayır' panelleri düzenlediler. Onlara rağmen yine de yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz hizmet için varız, millete aşığız, Çanakkale'ye aşığız, şehitler diyarına aşığız. Açık söylüyorum, Çanakkale'nin en önemli meselesi bu köprüdür. Bu köprüyle birlikte bölgenin tarımı, sanayisi, turizmi, ticareti, hayvancılığı daha da gelişecek. Ege ile Trakya bölgesi adeta birleşmiş olacak. Çanakkale ve çevresinde üretilen, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere daha birçok ürün İstanbul'a, diğer illere kolayca ulaştırılacak."
Yıldırım, Çanakkale Köprüsü ile Avrupa ve dünyaya da çok daha kolay erişileceğini, istihdam ve ihracatın da artacağını ifade ederek, köprünün Çanakkale'nin bereketine bereket katacağını vurguladı.
Yolları yaparken, köprüler inşa edilirken, tarım arazilerine zarar vermemeye özen gösterildiğini vurgulayan Yıldırım, "Bir köylümüzü de çiftçimizi de toprak sahibini de mağdur etmiyoruz, asla etmeyeceğiz." dedi.
Ezine OSB Projesi'nin devam ettiğini, bunun Çanakkale Köprüsü'nün getirdiği ulaşım imkanlarıyla birleşmesiyle Çanakkale'yi güzel bir gelecek bekleyeceğini dile getiren Yıldırım, diğer yandan tarihi miras ve kültüre de sahip çıkıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çanakkale, Anadolu, Hamidiye tabyalarının yapımını, restorasyonunu bitirdik. Çanakkale Savaşları Müzesi'nin çevre düzenlemesini, çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yıl içerisinde hizmete alacağız. Kilitbahir Kalesi'nin restorasyonunda sona geldik. Osmanlı kaleleri hakkında bilgi veren Türkiye'nin ilk Kale Müzesi'ni de Çanakkale tarihi yarımadada açıyoruz. Atatürk evi ve müzesi yenileme çalışması devam ediyor. Troya Antik kentinin Dünya Kültür Mirasları listesine alınmasının 20. yılı dolayısıyla bu yılı Kültür ve Turizm Bakanlığımız Troya Yılı ilan etti. Hayırlı, uğurlu olsun. Geleceğimiz daha da güzel olacak. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Milletimizin birliği, kardeşliği için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Kaz Dağları'nın çevresinde yer alan doğal ve termal turizme yönelik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarda Kaz Dağlarının doğal ve tarihi değerleriyle uyumlu projeleri gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'yi turizm konusunda geliştirmeye devam edeceğiz. Mavi bayraklı plaj sayısını 2'den 11'e çıkardık. Turizm altyapı çalışmalarımız sürüyor. Çanakkale'nin modern televizyon kulesinin yapımı da devam ediyor."
Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye'ye sevdalı bir parti olduğunu vurgulayarak, tarihin en kritik seçimlerine gidildiğini dile getirdi.
Binali Yıldırım, "Çanakkale 2019'a hazır mı? Çanakkale yerel seçimlerde bayrağı almaya var mısınız? Çanakkale 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir destan yazmaya var mısınız? Pek duyamadım, gençler hazır mıyız? 2019'da destan yazacak mıyız? AK kadınlar hazır mıyız? 2019'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Çanakkale bu işi halletmiş, 15 yıldan beri Çanakkale'de herkesin bu hizmetlerde bir katkısı var." ifadelerini kullandı.
Çanakkale için çalışan AK Parti milletvekillerine ve teşkilat yöneticilerine de teşekkür eden Yıldırım'ın konuşması zaman zaman sloganlarla kesildi.
Programa Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz, Fatih Şahin, Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar da katıldı.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Başbakan Yıldırım'a kırmızı fon üzerine işli Osmanlı arması ile "1915 Çanakkale Köprüsü"nün tablosunu hediye etti.
Başbakan Yıldırım, salondan ayrılmadan önce kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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(AA)
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