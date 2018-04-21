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AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

AK Parti’de 24 Haziran seçimi milletvekili adaylığı konusunda büyük bir heyecan yaşanıyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel başkanlık koltuğuna oturması ile başlayan değişim sürecinin milletvekili listelerine de yansıyacağı belirtildi. Üç dönem kuralına takılan ve aralarında Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın'ın da bulunduğu 20’nin üzerindeki isim için son kararın MKYK tarafından verileceği öğrenildi.

AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan ve aralarında Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın'ın da bulunduğu 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek.

Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında “Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız gözden düştüklerini düşünmesinler” diyerek, 24 Haziran’a giderken milletvekili listelerinde değişime gideceğinin işaretini vermişti. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın bu ve benzeri açıklamalarının mevcut milletvekillerinin en az üçte birinin değişime uğrayacağı şeklinde yorumlanırken, sıkıştırılmış takvim nedeniyle yeni isimlerin değerlendirilmesinin zorluğuna dikkat çekip, mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün yeniden aday yapılacağı yönünde görüşler de dile getiriliyor.

AK Parti yönetimi, hızlı bir takvim belirleyip, adaylık başvurularını en kısa süre içinde almayı ve gerekli elemeleri yaptıktan sonra, başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak ‘Seçim üst komisyonuna’ sunmayı hedefliyor. AK Parti’ye önceki seçimlerde 7 bin civarında aday başvurusu oluyordu. Son anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600’e çıkması ile birlikte başvuru sayısının da artması bekleniyor.

ADAYLIK KRİTERLERİ

AK Parti yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti toplantılarında yanından ayırmadığı ve verdiği talimatlar, takip ettiği konular ve milletvekilleri ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı ajanda da her seçim döneminde adaylıklar konusunda belirleyici oluyor. Erdoğan’ın, milletvekili listelerine son şeklini verirken, isimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında sık sık yanından ayırmadığı ajandasına baktığı biliniyor.

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek. 3 dönem kuralının esnetilmesi konusunda parti tüzüğünde yapılan değişiklikle son kongrede MKYK’ya yetki verilmişti. AK Parti’de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor.

Öte yandan, YSK’nın hazırladığı taslak takvimde siyasi partilerin milletvekilli aday listelerini teslim etme tarihi 20 veya 22 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK’nın bugün veya yarın yayınlayacağı seçim takviminde bu süreler de netleşmiş olacak.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı adaylarının YSK’ya başvuru süreci için de ayrı bir takvim işletilecek. Özellikle 100 bin imza ile aday olacaklara ilişkin, imza toplamaları için belli bir süre tanınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adaylarının da 10 veya 15 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurmaları öngörülüyor.

İTTİFAKA 7 GÜN SÜRE

Seçimlere ittifak yaparak girecek partiler için de önümüzdeki hafta çok kritik geçecek. Yasaya göre siyasi partiler, seçim takvimi açıklandıktan sonra 7 gün içinde ittifak protokollerini YSK’ya sunmak zorundalar. YSK’nın bu süreyi kısaltma yetkisi de bulunuyor. YSK’nın seçim takvimini bugün ilan etmesi durumunda, ittifak yapacak partilerin buna ilişkin niyet beyanlarını en geç 28 Nisan’a kadar YSK’ya vermeleri gerekiyor.

İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ne kıriteri adaylıkta r.t.e . kimi derse o aday tek krıter bu aksini diyen varmı
Kırk haramiler:Asmak kesmek kelle uçurmak hırsızlıktan altın vurmak:)))) Kırk haramiler kırk haraamilerr Doğruluk NİÇİN Biz haram Yeriz :))))
Zaten robot gibiydiler olsalar ne olacak olmasalar ne olacak!Birkere bile kendi fikrini beyan edememiş millet vekili görünümlü robotlardı zaten!
Cumhuriyet ve demokrasiyi kullanarak BAAS rejimi getiren sahıs Türkiye için bir dalihsizliktir.Umarım demokrasiden yana olanlar gereğini yapar.Bahçeli de temizlik maddesi bırakmamış ,bütün deterjanlarla yıkayıp ittifak kurmuş.Sözünün eri olmayana Anadolu da herkes aynı adı kullanır.onun ne olduğunu herkes biliyor.Bizden uzak Allah a yakın olsunlar.Gerçi bunlar ANU ile Allah aynı diyorlar ya
Kırk Haramiler:Asmak kesmek kelle uçurmak hırsızlıktan altın vurmak Kırk haramilerrr kırk haramilerrrr Doğruluk niçin biz haram YERİZ:)))
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