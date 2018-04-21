AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan ve aralarında Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın'ın da bulunduğu 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek.

Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında “Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız gözden düştüklerini düşünmesinler” diyerek, 24 Haziran’a giderken milletvekili listelerinde değişime gideceğinin işaretini vermişti. AK Parti kulislerinde, Erdoğan’ın bu ve benzeri açıklamalarının mevcut milletvekillerinin en az üçte birinin değişime uğrayacağı şeklinde yorumlanırken, sıkıştırılmış takvim nedeniyle yeni isimlerin değerlendirilmesinin zorluğuna dikkat çekip, mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün yeniden aday yapılacağı yönünde görüşler de dile getiriliyor.

AK Parti yönetimi, hızlı bir takvim belirleyip, adaylık başvurularını en kısa süre içinde almayı ve gerekli elemeleri yaptıktan sonra, başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak ‘Seçim üst komisyonuna’ sunmayı hedefliyor. AK Parti’ye önceki seçimlerde 7 bin civarında aday başvurusu oluyordu. Son anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600’e çıkması ile birlikte başvuru sayısının da artması bekleniyor.