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AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, 28 Şubat davasında verilen kararla ilgili "Memnunuz. Bir daha kimse darbeyi aklından bile geçirmeyecek" dedi.

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, karardan memnun olduklarını, millete darbe yapanların geç de olsa cezalarını bulduğunu, bundan sonra da kimsenin darbe yapmayı aklından bile geçiremeyeceğini söyledi.

"AKILLARINDAN BİLE GEÇİRMEYECEKLER"

Kavakçı şöyle konuştu:

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir gün çünkü ilk defa darbeciler hesap verdiler, 28 Şubat’ta bir çok vatandaşın hayatı karartıldı. O güne katkıda bulananlar hesap verdiler. Demokrasimiz adına çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra kimse, 15 Temmuz’da da gördük, ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak, akıllarından bile geçirmeyecekler.

"KIZLARIMIZIN YÜREKLERİNİ RAHATLATACAK"

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ise “27 Mayıs 1960 darbesini millet, 12 Eylül darbesini Türk adaleti, 28 Şubat darbesine darbe demeyenlere Türk yargısı gereken cezayı verdi. Gerçekten suç işleyenlerin cezayı çekmesini savunduk. Zorla başörtüsü çıkarılan kızlarımızın, bugün burada Türk adaletinde ceza almalarını görmesi yüreklerini rahatlatacaktır” diye konuştu.

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28 Şubat karar ravza kavakçı

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