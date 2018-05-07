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AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 07:55 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, ABD'nin "dini özgürlükler raporu"nda, AK Parti'nin Ayasofya konusunda verdiği sözü köşesine taşıdı.

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

ABD'nin 1998'den bu yana her yıl, tüm dünya ülkeleri için hazırladığı “dini özgürlükler raporu”nun ortaya çıktığını dile getiren Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, raporun Türkiye bölümünde çok sert eleştiriler, hatta “yaptırım uygulansın” tavsiyesinin olduğuna dikkat çekerek, Ayasofya ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Gürcanlı'nın yazısının ilgili kısmı:

Raporda;

Türkiye'de FETÖ davasından yargılanan Amerikan vatandaşı Papaz Andrew Brunson'un durumundan, AKP hükümetinin dini gruplara yönelik devlet desteğini sadece Sünni gruplara vermesine…

Okul müfredatlarında Türkiye'deki başka hiçbir dini grup yokmuş gibi, sadecen Sünni Müslümanlığın öğretilmesinden AİHM'in dini özgürlüklere ilişkin kararlarının -mesela isteyen öğrencilerin din derslerinden muaf tutulması gibi uygulanmamasına kadar pek çok sert eleştiri var.

Ancak raporun en ilginç kısmı Ayasofya konusunda;

Meğer AKP hükümeti Amerikalılara “Ayasofya ibadete açılmayacak” sözü vermiş. Malum; halen müze olarak kullanılan Ayasofya'da 1991'den bu yana ibadete açılmış durumda küçük bir mescit var.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya ABD dini özgürlükler raporu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerçekten ne bu böyle sunnilik dışında her dine düşman gibi bakılması? ya amaç böyle yaparak insanları islam dan soğutmak yada insanları sunnileştirmek. amaç ne bilinmez ama islamı Allah ı reddedenlerin sayısı hergün saha da artıyor.. ayrıca belirtmek isterim ki bunların ki sunnilikte değilde neyse..
Amaç; islamı bölmek. Belki de sünni şii çalışması. Islâm dünyası gidip protestoları katoliklere karşı mı destekliyor?
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