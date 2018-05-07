AK Parti'den adaylığını açıklamıştı! Oğlunun düğünde kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Kırda gerçekleşen düğüne katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.
KİLOLARCA ALTIN VE 500 BİN TL PARA TAKILDI
3 bin 500 kişinin katıldığı ve kilolarca altın ile 500 bin TL paranın takıldığı gelin ve damadın mutlulukları ise gözlerinden okundu.
Kırda yapılan ve 3 gün 3 gece devam eden düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, siyasetçiler, kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı. (İHA)
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