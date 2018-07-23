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AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti MYK toplantısı sonrası basın düzenledi. Ünal basın toplantısında "Bedelli askerlik 21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Yurt dışı için yaş sınırı kaldırıldı" dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün bildiğiniz gibi CHP’nin de MYK sonrası yaptığı bazı açıklamalar var. CHP, 24 Haziran sonrasında tutumunu hiçbir şekilde değiştirmeden dilini, üslubunu değiştirmeden eski alışkanlığı ve eski maalesef siyaseti zehirleyen dilini kullanmaya devam ediyor. Ve maalesef CHP sanırım algı olarak da söylem olarak da hakareti zeka olarak, iftirayı özgürlük olarak, terör seviciliği vatanseverlik zanneden, millet iradesini diktatörlük olarak nitelendiren, devletin anayasal düzenine karşı gelmeyi direnme hakkı olarak nitelendiren, kazanamadığı her seçimi şaibeli, yönetmedikleri her kurumu da gayri meşru gören anlayışına devam ediyor.

CHP’DEN ZATEN BİZ OLUMLU YAKLAŞIM BEKLEMİYORUZ

Yine CHP sözcüsünün açıklamalarına baktığımızda, açıklamasının bir yerinde diyor ki ''Dolar OHAL ilan edilmeden önce 2,90’dı, şimdi 4,90. Enflasyon iki katına çıktı.'' Bunun sorumlusu olarak OHAL’i gören, 15 Temmuz’u yok sayan, işgal girişiminden sonra Türkiye’nin kendi güvenliğiyle ilgili, kendi iç güvenliğiyle ilgili aldığı tedbirleri gereksiz gören ve AK Parti karşıtlığı üzerinden adeta terör örgütlerinin destekçisi durumuna gelmiş bir görüntü arz ediyorlar.

Ve yine OHAL sonrası yapılan hem bölgesel güvenliğe ilişkin, hem Türkiye’nin sınır güvenliğine, FETÖ ile mücadeleye ilişkin yaptığı düzenlemeler konusunda CHP’den zaten biz olumlu yaklaşım beklemiyoruz. İfade ettiği bir çok şeye de cevap verme gereği duymuyoruz.

Bildiğiniz gibi seçimler öncesinde AK Parti hem kongreleriyle, hem de genel başkan istifaya çağırma hakkını kullanarak hem il başkanlıklarında, hem de belediye başkanlarında bu yenilenmeyi gerçekleştirdi. Şimdi önümüzde büyük kongre var. İl başkanlıkları ya da belediye başkanlıklarıyla ilgili değil daha çok genel merkez MKYK’sına ilişkin. Tabi AK Parti’nin bir geleneğidir yenilenme. Bu bayrak yarışıdır bizim. AK Parti yeni arkadaşlara alan açılacak ve bu yenilenme gerçekleşecektir.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Evet 21 gün olarak konuşuldu. Şu an bir değişiklik düşünülmüyor. Şu değiştirildi, üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurt dışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve bu yapılacak yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes yararlanacak.

MESUT ÖZİL YORUMU

Şuanda AB üstünde yükseldiği evrensel değerlerle çatışır duruma gelmiştir. Bu durum da bizi son derece rahatsız etmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki. Almanya bir taraftan entegrasyonu konuşurken bu tür bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki entegrasyon açılımının altında bir asimilasyon yatmaktadır.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
oy topladığınız halk sizden 28 gün eğitim kalksın talebinde bulunuyor. siz gidip alakasız konusu dahi geçmeyen yurt dışında yaş sınırını kaldırıyorsunuz. biraz mantıklı iş yapın
1994 doğumlular mağdur oldu bunla ilgili olarak çözüm yok mu
Bu para akp ye yıl başına kadar yeter
Allah rızası için günlerdir yorulduk bıktık akp de reis olmasa işimiz yaşmış buzamana kadar bırakın kardeşim 21 gün kaldır ne meraklısın kışlaya daha önce neden kaldırdın ilerde tam profösyonel askerliğe geçiceksin hala 25/28/21 günler ya ne olur reis el at buişe tamamen kaldırın yada bize hiç bedelli çıkarmayın kaldır konuşmayın şu hün bugün kaldır bir maaş danda olcaz devlet bir maaliyete girecek reis ne varsa sende var
Yurt dışı için yaş kaldırıldı diyor ya. Yurt dışına çalışıyorlar sürekli bizim suçumuz ne asıl biz hakediyoruz müjdeli haberleri...
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