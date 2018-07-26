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AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik teklifinin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi.

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yeni açıklama! Kaç dönem olacak?

Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.

Muş, 2011'de yapılan düzenlemede yaklaşık 70 bin başvurunun, 2014'deki düzenlemede 203 bin başvurunun olduğuna dikkati çekerek, her iki düzenlemede de ücretin, bugünkünün çok üzerinde olduğunu aktardı. Muş, "Dolayısıyla biz 2014'ün çok çok üzerine çıkacağını düşünüyoruz, böyle bir beklenti içerisindeyiz. Geçmiş dönemdeki kıstaslara baktığımızda 203 bin gibi bir rakam geldi. Bunun hayli üzerine çıkacağını düşünüyorum. Ama 300 bin mi 800 bin mi 900 bin mi olur net bir rakam ifade edemem." diye konuştu.

"KAÇ DÖNEM OLACAĞI BELİRLENECEK"

Konuyla ilgili usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirlenecek. 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı karar verecek. TSK, Milli Savunma Bakanlığının bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar, ilk kez, askerliğini yapacak kişi gelmeyecek, ilk kez birisine askerlik yaptırmayacak. Hem temel askerlik eğitimi verilecek bunun yanında tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik bilgiler de -geçmiş dönemlerdeki ders programında bunlar da vardı- verilecek."

"TÜM PAYDAŞLARIN HASSASİYETLERİNİ DÜŞÜNEREK..."

Muş, 21 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik taleplerin anımsatılması üzerine, TSK ve Milli Savunma Bakanlığının görüşlerinin, kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Toplumun tüm paydaşlarının hassasiyetlerini düşünerek bu teklifi hazırladıklarını belirten Muş, ülkenin gelecekle ilgili güvenlik konusundaki planlamasını ve vizyonunu TSK ve Milli Savunma Bakanlığının ortaya koyduğunu anlattı.

Muş, şunları ifade etti:

"Eğitimin yararlı olacağı yönünde bir kanaat belirtmeleri durumunda, biz teklifimizi hazırlarken bunu yok sayamayız. Onların görüşlerini dikkate alarak bu teklif hazırlandı. Temel eğitimde süre 21 gün olarak belirlendi. 1987'de çıkan bedelli askerlikte süre 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da 1 aydı. Kısa dönem askerlik görevini yerine getirenler de 28 gün temel askerlik eğitimi alırlar. 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitimi de 28 gündür. Burada süreç, biraz daha hızlandırılarak, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitimi verilecektir."

Muş, güvenliğin ve asayişin olmadığı yerde siyasetin, ekonomik faaliyetin ve gazeteciliğin yapılamayacağına dikkati çekti. Muş, güvenlik ve asayişin bir ülkenin vazgeçemeyeceği temel unsurlar olduğunu bildirdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bizim yaşadığımız coğrafyada yaşayabilmek, ayakta kalabilmek için ordumuzun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hiçbir tereddüt söz konusu olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün grup toplantısında ifade ettiği gibi bedelliyle ilgili, askerlik meselesiyle ilgili kalıcı bir çözüm ortaya koyacağız ve bir daha bedelli konusu Türkiye'nin gündemine gelmemesi için bu meseleye kalıcı çözüme ulaştıracağız. Amacımız hem TSK'nin gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha da toplumun bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir."

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bedelli askerlik ak parti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
2011 ve 2014 zorunlu eğitim yoktu ona rağmen sayılar azmış bence zorunlu eğitimden dolayı sayı beklenen den düşük olaca
ohoh paraya bak paraya bu parayla iki saray daha yapılabilir askerlik eksiğimizide öso müslüman kardeşler afkanlardan karşılarız ülkemizde yeyip içip besiye çekildiler ama onlar her an safta değiştirebilirler
Muş falan kendınden haberi yok. direk tayyibin emriyle oluyor hersey.
Milli savunma bakanlığıda çıksın bir açıklama yapsın şuan hala herşey bilirsin çalışanlar ve ya işe başlayacaklar madur olacak
Sağlıklı Her Türk Erkeği mutlak Vatani Görevi yapmalı,Ötesi yok para ile askerlik ne demek.? Bana göre aymazlık parasız vatanı koruyanlar,fakir fukara olanlar ne yapacak askerliğin bedeli olmaz,vatan korumanın bekçiliğin bedeli para ile sınırlı olamaz.Para ile askerlik yapanlar Allah afmez siyasiler,brokratlar Vicdana gelin biraz vicdana ayıp yaptığınız sınıf ayrımı bu
AKAR TOPU MECLİS MECLİSTE AKAR A ATIYOR İKİNİZ DE YALAN SÖYLÜYORSUNUNUZ MECLSİN HİÇBİR FONKSİYONU YOK YASALARI TAYYİP ÇIKARIYOR BENCE MECLİSİ KAPATIN ÇÜNKÜ GEREK YOK
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