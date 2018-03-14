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AK Parti'den 'bozkurt işareti' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı selamlarken bozkurt işareti yapması ile ilgili yorumlara cevap verdi. Ünal, Saadet Partisi ile ilgili olarak da "Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten" diye konuştu

AK Parti'den 'bozkurt işareti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de halka hitabı sırasında bir anlık bozkurt işareti görüntüsünün ortaya çıkması da sorulan Ünal, "Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm" dedi.

Ünal'ın açıklamaları:

(Meclis'teki 'ittifak' kavgası) AK Parti ile MHP'nin grupları kendi aralarında görüşme yapmışlar ve CHP ile HDP ile de görüşme yapılmış, sonra iç tüzüğe uygun şekilde devam kararı alınmış. İnternet üzerinden çok rahat bir şekilde Meclis TV'yi takip edebiliyorsunuz. Meclis'in kapılarını kapatıp içeride gizli saklı bir iş yapılıyor değil. Kılıçdaroğlu, kongrede de söyledi, militan istiyorum dedi. İttifakla ilgili düzenleme hilelelerin nasıl yapılacağının düzenlemesiymiş. Ben CHP'nin saçma iddialarını dile getirecek değilim.

"YSK'NIN TALEP ETTİĞİ BİR KONUDA DEĞİŞİKLİK YAPTIK"

Geçmişte onların çok iyi bildiği Güneş Motel tarzı ittifak, yıllarca bu ülkede ittifaklar hülle yöntemi ile gerçekleştirildi. Biz de ittifak yasal bir zemine kavuşsun dedik. Sadece YSK'nın bizden talep ettiği bir konuda değişiklik yaptık. 1984 yılından bugüne yaşanan bir sorun var. YSK zarfları teslim ediyor, onlar da bunları hızla mühürlüyorlar ve tutanak altına alıyorlar. Ortak imza altına alıyorlar. Bunlarda bazıları mühürlenmemiş olabiliyor. YSK'nın gönderdiği zarflar imza ile tutanak haline almışsa bunların da geçerli olması yönünde bir karar almak zorunda kalıyorduk. 16 Nisan'daki tartışmayı da biliyorsunuz, CHP kendisi bu işe itiraz etmedi, YSK sandıklar açılmamışken aldı. Biz de zarflara filigran koyun dedik. YSK filigranı ile zarfları kesin güvenlik altına alın. Bu düzenlemeden yola çıkarak siz buna nasıl hileli seçim diyorsunuz. CHP'nin iddialarını dinlediğimde dehşete kapıldım.

Burada yüzde 10 barajını neden indirmediniz diye sorabilirler, bu anlaşılır. Bize neden ittifak düzenlemesi yaptınız diye soramazlar. Biz de onlara deriz ki, bu bizim (seçim barajı) siyasi parti olarak barajla ilgili siyasi tercihimizdir. Siyasi bir karar veriyorsanız, diyelim ki AK Parti ile MHP bir araya gelmiş ve barajın indirilmemesi yönünde bir karar alınmışsa, her kararın bir siyasi riski vardır.

Nasıl olacak da bütün listeler seçimden önce siyasi partilere verilirken bunlar askıya çıkarken seçmen listesinde hayatta olmayan, sahte seçmen, bunların olması mümkün değil. Burada sorun şu. Ben kendi militanlarıma bir takım yalanları söyleyeyim, onların nefretini diri tutayım. Burada maksat Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu günden beri yapıtığı konu şu. Kurum ya da yapıyla ilgili bir itibarsızlaştırma oluşturup insanların algısında... 1950'den beri Türkiye'nin en güçlü olduğu yer seçim sistemi. Sanki CHP 1950'den beri bütün seçimleri kazanıyor da, bugün kaybetmiş gibi. Seçimleri makarna, kömür ile kazanıyorsunuz dediler, şimdi seçim hilesi ile kazanıyorsunuz demeye başladılar. Bir kere de deyin ki bu millet bizi neden seçmiyor. Sürekli karşı tarafı suçlayan, kazanmadığı seçimleri gayri meşru ilan eden, sarayın ordusu gibi tehlikeli bir dille bu milletin devletin kurumlarına olan saygısını yok eden bir dil kullanıyorlar.

Burada seçim sistemi ile ilgili bir değişiklik söz konusu değil. Orada sandık başkanı baskı altına alınıyor. Hukuksuzluğu ihbar edemiyor, orada bir vatandaşın bunu ihbar etmesinin önünü açtık. Bu tam da seçim güvenliği için artı değer kazanıyor.

CHP İÇİNDEKİ BOYKOT ÇAĞRILARI

Boykot bir siyasetsizliğin sonucudur. Siz siyaseti tüketmişseniz, siyaset üretemiyorsanız, ürettiğiniz siyasetle toplum nezdinde bir teveccüh elde edemiyorsanız, böyle bir şeye kalkışabilirsiniz. CHP'nin böyle bir şeye kalkışması CHP'nin kendisini kapatması haline gelir.

SAADET PARTİSİ AÇIKLAMASI

Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten. Biz hiçbir yapıya karşı, yani en başta da söyledim, bunu bir milli mutabakat olarak görüyoruz. Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi'nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı.

Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil. Saadet Partisi'nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum.

TILLERSON'UN GÖREVDEN ALINMASI

Devletler arası ilişkiler kişiler üzerinden değil kurumlar üzerinden yürütülür. ABD'de Dışişleri Bakanlığı nezdinden ABD Başkanı'nın böyle bir tasarrufu olmuştur, biz yeni görevlendirilen Dışişleri Bakanı ile devlette devamlılık esastır ilkesi gereğince kurumsal ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 8 Mart'ta başlayan komisyonlar arasında bir görüşmenin devamı niteliğinde bir ziyaret (Çavuşoğlu). Yeni Dışişleri Bakanı ile bakanımız oturup gelişmeleri değerlendireceklerdir.

AFRİN HAREKATI

Afrin'de özellikle dünya medyası da artık bunu görmeye başladı. Daha önce BM de bu konuda bir genelge yayınlamıştı, özellikle sivillerin ısrarla şehir merkezinde tutulmak istenmesi ve (teröristlerce) canlı kalkan haline getirilmek istendiğini biliyoruz.

Hem TSK hem ÖSO, sivillerin belli bir kanaldan şehirden güvenli şekilde ayrılmaları konusunda önlemler alıyor. Haritaya baktığınızda zaten kapanma tamamlanmış durumda. Orası terör örgütünden temizlendikten sonra TSK ve ÖSO oranın güvenliğini sağlayacaklar.

ERKEN SEÇİM

Bu artık rutine dönüştü. Bizim erken seçim olmadığına sizleri inandırmak için nasıl bir şey yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Herhangi bir şekilde erken seçim, 500. kez yok. Türkiye'de muhalefette olmak demek siyaseti manipüle etmek olduğu için biz ısrarla diyoruz ki erken seçim yok. Erken seçim yapmayacağız. Afrin'de harekat devam ederken erken seçim yapmayı düşünmüyoruz. 2019 mart ve kasımında seçimler kendi tarihlerinde yapılacak.

Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm. Ben Cumhurbaşkanımıza öyle bir işaret yaptınız mı diye sormadım. Lütfi Elvan Bey de orada Rabia işareti yapıyordu. Rabiayı sayarken bir görüntü oluştu ama ben Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza bozkurt işareti mi yaptınız diye sormadım.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal AK Parti ittifak Saadet Partisi erdoğan bozkurt işareti

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
bozkurtda yapar iki parmak havaya yapar orta parmak kaldırır yeterki. millet gaza gelsin
Oy uğruna giriyorlar kılıktan kılığa, Birzamanlar çarkçı derdi karşısıknda olana, Allah büyük ne dediğine değil ne diyeceğine, Zaman geldi koltuk için girdi her deliğe.
Mühürsüz oy da yasallaştı nerden eksik çıkarsa oradan ekleyin nasıl olsa kanuni peçeteye ittifak yaz at sandığa yasal oldu .
ülkücü leri anlamıyorum it olduklarını açık açık gösteriyorlar.erdoğanın da oy için aldığını zamanı gelirse ülkücü itlere de fetöye vurduğu gibi hançeri vuracağını biliyoruz.Allah sizi birbirine düşürsün.
@yeni_ortadogu bak Pkk li itt senin kim olduğunu biliyoruz ülkücüler PAPA'nin çocukları TÜRKLÜK düşmanı haçlı KALINTILARINI biliyor dün beraber megri megri halay çekiyordunuz AKPKK ile
@yeni_ortadogu Ülkücüler şu anda MHP'yi desteklemiyor. MHP tamamen çakallar ve çomarlar tarafından işgal edilmiş durumda...
Tayyip Erdoğan'ın korkusu dağları sardı. Eğer 2019 seçimlerini kaybederse 7 sülalesi mahkeme kapılarından ömür billah kurtulamaz. O nedenle oy için her kılığa girer. Dün hakaret ettiği ülkücülerin bugün sembolünü kullanıyor. Bu bir kişilik meselesi.
rabia işaretini sayıyormuş kadraja böyle girmiş yesinler yalanını senin...
Mahir bey.Sen söylediğine inanıyormusun?Rabia işareti sayılırken işaret ve serçe parmaklarının havada olup diğer üç parmağın birleşmesi tesadüf yani.Cumhurbaşkanı istediği işareti yapar,kendi bilir.Ama senin gibi eğitimli birinin kendini ve vatandaşı saf yerine koyması hoş değil.
PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan zat TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOP eş başkanı papaz elbisesi bile giyerim dememiş miydi???
recep mhp,ye tasmayı takıp bahçeye bağladın sıra iyi partide .
milli görüş bob eş başkanlığı yapanlara pirim vermez...
vay vay vay megerse reisin icinde birt kurt varmis demekki icindeki kurt'u salmis cayira oylar gelsin hayira!
İhanet ittifakı, şehitlerin sorumlusu bu ittifak er geç Vatana ihanetten yargılanacaktır..
Anket sonuçları mecburi ''güncelleme'' yaptırdı demek ki.
Benim e devletten 2dk içinde aldığım kıytırık bir belgede bile barkod var.Sen mühürsüz pusulayı nasıl geçersiz sayarsın?? yok kedi girdi yok aceleyle basılmamış... insanı salak yerine koymayın.Türkiye de kaç tane seçmen olduğu belli. Her sandıkta kaç seçmen var belli.Sandık sandık barkod ve seri numarası ver.Seçmen sandıktan rastgele pusula alır oyunu verir.hem oy gizli kalır hem kimsenin aklında şüphe kalmaz. Ama olmaz.ozaman nasıl oy çalıp iktidarda kalacaklar değilmi?
geri vitesmi diyosun ??
oy ıcın hareketlere bak daha dune kdr kımse bızım krsımızı turkculukle cıkmasın her turlu mıllıyetcılıgı ayaklar altına aldık dıen andımızı kaldıran karayılanın talımatıyla ne mutlu turkum demek ırkcılıkdır dıyıp daglardakı yazılarını sılen tc yazılarını kaldıran ınsan bozkurt ısaretı mı ypmıs sen bosver tayyıp bey gıt arapmason karısımı rabıa yp bosver bozkurt ısaretını sana buyuk gelır o bız turk mıllıyetcısıyız bedevı mıllıyetcısı deılız..
Bu baştaki zındık secilemece ni anladı küfürleştikleri palyoca ile koltuk için kolkola ,T.Ç ye ne olursa olsun ebu leheb soyları,koyunlar uyanın.
şu anda köprü geçiliyor ,bu uğurda her türlü legal ve illegal yol mubahdır.
Bukelemona demişler nıye sıksık renk değiştiriyorsun.? Koyunları aldatıp yönetmek için,beslenmek için. Peki Niye Din istismar,milli gurur istismarı yapıyon? Bunları yapmassam Gaza gelmesler,koyun gibi peşimdeler şimdi. Peki küfür ettiğin palyoca (bahceli)yu yanına aldın.? Bir kaşık bal verdim Cuk kucamda sallıyorum ,yoksa yalamay la işim olmaz. Millet kan ağlıyor,hiç üzülmüyormusun.) Bana ne Milletten,ben koltukta oturayım sülalem,gerisi teferruat.Bukelemonun(tayyıbe)gecimi.Koyunlar uyanın ama nafile.
@broker575 Sabit fikirli olmak yerine haberin içeriğini okusaydınız keşke...halbuki ilk paragrafta haberin konusu anlaşılıyor...habercinin emeğine yazık, taşıdığınız beyine yazık, ne kadar az düşünüp konuşuyorsunuz...sonra 11 seçim kazanan birini destekleyenler koyun ise, 11 seçim kaybetmelerine rağmen hala destekleyenlere ne diyelim?
Yüzde yarım fazla oy alacaklarını bilseler sol yumruklarını da sıkıp havaya kaldırırlar yada nazi selamı verip saygı duruşunda dururlar. Oy için tüm ilkelerden vazgeçilebilir veya her türlü ideolojiden yana gibi durulabilir. Artık AKP yi iyi tanıyoruz....
oy için herşeyi yapar
köprüden geçene kadar mhp ye dayı diyecek ,geçtikten sonrada ne diyeceğini tabi geçebilirse ne diyeceğini hep birlikte göreceğiz.
sade bir vatandaş olarak şunların haline gülüyorum. önce ne diyorlar sonra ne yapıyorlar. millet bunlara oy veriyor yahu.
yarında 6 ok yaparsa şaşırmayın,ne olduğu belli değilki kimin denizi sakinse onun kayığına biniyor.buna oy verenler tam bir salak ya...
şimdi kürtler bozkurta mı oy verecek yoksa mısırlı rabiaya mı
yalana bak sözüm ona rabia yapmak istemiş mişde kazara olmuş
Milli görüş davasının ne anlama geldiğini unutan insanlar bunlar.
BIOZKURT ŞİMDİ ÇOBAN KÖPEĞİ OLDU YAZIKKİ.
Adam işi biliyor. PKK ya yanaştı kaldırıp attı. Fetöö yle takıldı kaldırıp attı. Sırada MHP var yazık. Alparslan Türkeş in kurduğu parti silinip gider hile hurda yapmazlarsa secimlerde. Bahçeli saana zürrüyetsiz dedi. Bi aç bakim sözlüğe anlamı neymiş. Koltuk sevdasına davasını satan bahçeli ii.
Hitleride halkın %85 desteklıyordu,felaket oldu.eleştırıye acık bir kişiliği yok,Lider küfretmez devamlı aldanmaz.Kime kardeşim dostum demişse düşmanı olmuş,Kimseye söz hakkı tanımor,dini istismar ediyor,Fetöcünün önde gideniydi,yanlışları yüzünden binlerce kültürlü insanlar hapıste veya sürünüyor.PKK'yı besleyen Büyütende bu zındıktı.Koyunlar kızmasın Nazım Hikmet ne demiş Bu milletin %...'ı .....koyundur veya diğeri demiştir.
merak etmeyin yarında dişeri rabia selamı verir olur biter neki bunlar namart derler zuriyetsiz derler nedenmi koltuk kalsın gerisi önemlimi albirini vur diğerine
Demek ki 80 milyon insan yanlış gördü! Allah Halimdir.
zafer isareti sıradaki
Tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarması var herşeyin hesabı sorulur mutlak bu dünyada olmazsa öte dünyada
bozkurtlar IYI de tayyip boşuna kurt işareti yapıyor Anayasa oylamasın da bozkurtlar %75 oranında hayır dedi aynısı devam eder
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