Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Manisa miletvekili Bülent Arınç'la görüşeceği iddia edildi. MYKY sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Üna'a Erdoğan'ın Bülent Arınç'la görüşecek mi sorusu soruldu. Ünal, yaptığı açıklamada, 'Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.' dedi.

Ayrıntılar gelecek...