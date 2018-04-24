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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ın Bülent Arınç'la görüşecek iddialarına, 'Bu görüşme MKYK gündeminde değildi, Genel Başkanımız da bizimle böyle bir bilgi paylaşmadı.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Manisa miletvekili Bülent Arınç'la görüşeceği iddia edildi. MYKY sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Üna'a Erdoğan'ın Bülent Arınç'la görüşecek mi sorusu soruldu. Ünal, yaptığı açıklamada, 'Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.' dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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24 haziran erken seçim erken seçim sonuçları Bülent Arınç erdoğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
"her evden bir kişi HDP ye Oy versin" diyenler , işi bukez bi adım ileri taşıdı Vekillerinide verdiler))) Rezilliğin adı Demokrasi aşkı oldu )) Lan TROLOĞLU TROLLER! Biz burda bunu aylardır yazarken demediğinizi bırakmamıştınız CHP HDP PKK İYİParti Saadet FETÖ Hepsi birleşti Birde bu birlikteliğin ne kadar güzel ve doğru birşey olduğunu anlatmaya başladınız)) peşinede "Ne Mutlu Türküm diyene" dedinmi sorun kalmıyor zaten.. Bize "koyun " diyen SÜRÜ beğeniyor nasılsa)) zerre sıkıntı yok Allahın izniyle Milli ittifaklar karşısında KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye MAHKUMDUR!
İyiler geliyor.Ülkemin iyi insanlara ihtiyacı var artık.
Arınç ve Davutoğlu saraya çağrılmış. Konu belli."Söyleyin şu Abdullaha aday falan olmasın.Sonra Fetö defterleri açılır, altında kalır.Sizin de durumunuz belli.Aranızda bu işi çözün yoksa hepiniz okkanın altına gidersiniz" mealinden bir konuşma....
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