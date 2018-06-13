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AK Parti’den çocuklara bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde yurdun dört bir tarafına yapılan eserler çocuklar için boyama kitabı oldu.

16 yıllık AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yapılan eserlerden çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.

AK Parti’den çocuklara bayram hediyesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde yurdun dört bir tarafına yapılan eserler çocuklar için boyama kitabı oldu.
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16 yıllık AK Parti döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yapılan eserlerden çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.
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Çocuklar için yapılan bu eserle siyasal iletişimde yeni bir dönem oluşturuldu.
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Kitapta sayfaların bir yüzü örnek olarak boyanmışken diğer yüzü ise çocukların rengarek boyalarını kullanarak hayal güçlerini geliştirmesi için ayrıldı.
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Kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yapılan, Avrasya Tüneli’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, şehir hastanelerinden Osmangazi Köprüsü’ne, kadar yapılan birçok eser mevcut.
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Büyük Usta'nın Eserleri isimli boyama kitabıyla 16 yıllık AK Parti iktidarında yapılan insan odaklı mega projeler, görsel iletişimin gücüyle çocuklara anlatılmış olunacak.
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Büyük Usta'nın Eserleri isimli boyama kitabının ön sözünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklar için şu ifadeleri yer alıyor:
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Sizler; 2053 ve 2017 hayallerimizi emanet edeceğimiz geleceğimizsiniz. Milletimiz, bayrağımız, Vatanımız ve Devletimizin teminatısınız. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bir yıl boyunca çalıştınız yoruldunuz. Şimdi tatil vakti. Güzel bir yaz geçirmenizi ve başarılarınızın devamını diler gözlerinizden öperim”
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