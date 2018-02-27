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AK Parti'den erken seçim hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 13:14 | Son Güncelleme

Genel seçimlerin erken yapılacağı söylentileri varken, AK Parti yerel seçimlerin erkene alınması konusunda adım atıyor. ANKA’nın edindiği bilgilere göre AK Parti çok fazla ihtimal vermese de CHP’nin nabzını, yerel seçimin Kasım 2018’e çekilmesi için yoklayacak. CHP’nin de kabul etmesi halinde yapılacak Anayasa değişikliği ile 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçim, Kasım 2018’e çekilecek.

AK Parti'den erken seçim hamlesi

Seçimin erken bir tarihe alınması için Anayasa değişikliği şartı var. AK Parti'nin bunun için CHP’nin desteğine ihtiyacı var.

MEVSİM ŞARTLARI VE YAZICIOĞLU ÖRNEĞİ

ANKA’dan Besti Karalar’ın haberine göre; AK Partili kurmaylar, seçimlerin yapılması ve propaganda çalışmalarının yapılmasına en uygun mevsimin sonbahar olduğu görüşünde. Mart ayının seçim için çok uygun olmadığını savunan kurmaylar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da seçim mitingi için Kahramanmaraş’tan Yozgat’a giderken uçak kazasında hayatını kaybetmesi ve hava şartlarının kaza yerine ulaşılmasına engel olduğunu örneğini verdi. Bu gerekçelerle AK Parti yerel seçimlerin tarihini değiştirmek istiyor.

Öte yandan, seçimlerin zamanında yapılmasını söylem ve parti sloganı haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu konuda ikna edildiği belirtiliyor. Ancak, CHP’ye çok ihtimal vermeyen AK Parti kurmayları bu hafta yerel seçimlerin Kasım ayına alınması gerektiğinin gerekçelerini CHP’ye anlatmaya hazırlanıyor.

KILIÇDAROĞLU DA ERKEN TARİH DEMİŞTİ

AK Partililer, yerel seçimlerin erken bir tarihe alınmasını yakın bir zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiğini anımsatıyor. AK Parti, yerel seçimlerin Kasım ayında yapılması için atacağı adımda ise Kılıçdaroğlu’nun çağırısını hatırlatacak.

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ak parti erken seçim

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Meral aksener dogru okuyor suyaseti, soyluyor erken yapacaklar diye, ben meral hanima oyumu atacam, biktim bunlardan
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü AKP'lilere sormak lazım katil nerede.
ablacım sana verecekleri cevap belli değil mi? fetö diyecekler şüphesiz...
@yaseminkurt dost edindikleriniz.. yanınızdakiler.
LA SİZ NEYİN HABERİNİ YAPIYORSUNUZ...ALLAH AŞKINA ŞU ÜLKEYE GRAM FAYDANIZ OLSUN... YALAN DOLAN HABERLER YAPIP MİLLETİN SABRINI ZORLAMAYAIN... SİZİN GİBİ MEDYA MENSUPLARI OLMAZ OLSUN.. SİZ ÜLKEMİZİN İÇ İŞLERİNE ÇOMAK SOKUYORSUNUZ, KIŞKIRTIYORSUNUZ VE HATTA ÜLKE KARIŞSIN DİYE YASLAN DOLAN HABERLER YAPIYORSUNUZ...!!!!!!!!!!!!!!!!
zaten eleştirmekten başka ne yapıyorlar ki
belki idi Zeten ampül partisinin belden aşağı çalışacağı gene oy çalar ve ya ölülere oy kullandırır lar her türlü şeytanlık beklenir bunlardan
Muhsin başkan'ın katilleri FETO APO BARZANİ SALIH MUSLUM ile ailece poz veren PAPA cocuklari TÜrklüğü bölücülük sayan keşke yunan kazansaydi diyen bizans kalıntılarına karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur.... Ne Mutlu Türk'üm Diyene
AKP yi tanimasam yorumlara inanip onlara hain derdim ama goruyorumki cekememezlikten millet neyi elestireceni sasirmis aptal insanlar herzaman aptaldir onlara akli basinda diyemeyiz ????
SEÇİM YAPILIP-YAPILMAMASI için bakalım;AKP her önüne gelene yardım-destek adı altında yandaşlarına devletin hazinesinden para akıtmaya başladı.Makarna-kömür yerini nakite çevirdi AKP nin millet ve devletin bekası diye asla derdi yok.RTE ve AKP nin hırs,ihtiras ve egoları nın devamı var.
Bu karaktersizlerin oyununa gelme chp
bana akp ne dedi 5 yilda bir olcak artik. ulkeyi secim belirsizliginden kurtariyoruz. bunu yaparsa kandirdi diye dusuncem ve akp ye oy vermeyecegim.
2019 uygundur.
SEÇİMİN ERKENİNİ GECİNİ BİLMEM. KAFAMDA BAZI TILSIMLI EFSUNLU RAKAMLAR VAR. ÖRNEĞİN 7, ÖRNEĞİN 125, ÖRNEĞİN 430, ÖRNEĞİN 600......GÜN OLA HARMAN OLA. RAHMETLİ USTA SİYASETÇİ DEMİREL DERDİKİ 1 GÜN UZUNDUR 100 YIL YAKINDIR SİYASET İÇİN.SON SÖZ MİLLET KANDIRILDIĞINI BİR ANLARSA ORTALIK ANKARA HAVASINDAN GEÇİLMEYECEKTİR....SEÇİM DEMEK SANDIKTA OY KULLANMAKTIR SADECE.BEKLEYELİM YENİ GELİŞMELERİ HEP BERAĞBER.
erken seçim zaten var.2019 u beklemeyecek zaten akp afrini kullanıp afrindeki harekat biter bitmez seçime gidecek...
bu yeni birşey değil. 2014 seçimlerinde de teklif edilmişti. bunun sebebi kış aylarında anadoluda seçimlerin sıkıntıları seçim çalışmalarındaki aksaklıklar. ama bunun için anayasanın değişmesi gerekiyor.. 2014 de ak parti teklif etti ancak muhalefet her zaman olduğu gibi tiripler atınca vaz geçildi.. yine anı şekilde muhtemelen teklif edilecek kabul edilmezse yine aynı şekilde gidilecek. Kasım ayında olması seçim çalışmalarındaki aksaklıkları giderecektir.
bırakın artık şu ırkçılığı ben dinim için ne yapabilirim diye düşünmeye başlayın hak olan dava budur önemli olan hangi ırka mensup olursa olsun islam çatısı altında birleşmekten başka çare yok!!!!!
2018 de kesin seçim vaarrrrrrr..
ben olsam kabul etmem etmek diğer partilere haksızlık olacaktır hele bu seçimde MHP ve AKP nin ittifak yaptığı düşünülünce bu dahada haksız bir durum oluşturacaktır ya bu iki parti birleşsin yada tamamen ayrılsın bu MHP ye oy atanlar içinde daha hayırlısı unutmasınlar Fetö zamanında da AKP nin bir çok yasasını destekledi MHP sonucunda Fetö ortaya çıktı dolaylıda olsa Fetö nün yaptıklarında onlarında suçu var taban zaten bu yüzden küstü lidere zaten bu yapılacak hani derler ya şark kurnazlığı işte bu bence bir bölgede partinin çoğunluk oyları değişip azınlık oyuna geçecek liderken muhalefet dur
Nahhhhhhh veririm oy artık AKP ye akıllandım artık darısı hala uyuyanların, uyutulanların başına
erdoğan her türlü hile için adeta şeytanın aklına gelmeyecek yollar arıyor.ysk yı adaleti herşeyi kölesi yaptı ve ilahlığını ilan etti.türkler bundan rahatsız değil çünkü onların islam ile alakası yok.diyanetin atadığı münafıklaşmış bir imam arkasında namaza durarak kurtulacağını sanarlar.oysa her kim asabiyye üzerine ölürse bizden değildir hadisi var bunun sahihliğini şeytanın asabiye taslaması sonucu şeytan olmasından anlayabiliriz.ayrıca hiçbiri de şeytan kadar namaz kılamaz.son hile soy ağacı ile ölümü verilmemiş yüzbinlerce kişinin adına akp ye oy kullanmak.
Artık mızrak çuvala sığmıyor.Daha fazla ülke gerçeklerini saklayamıyorlar. Havuz medyası ve hükümet borazanı TV ler bile gerçekleri saklamak isterken komedi yapar hale düşmeye başladılar.Giderek daha da beter olacak ve hemen seçime gidip dip yapmadan kandırabildiklerimizle yetineceğiz diyorlar herhalde. Ama sanırım artık maymun pardon bir kısım koyunlar gözünü açtı. Ne MHP ne de diğer ittifakçılar yetmeyecek. Daha güzel, demokratik, özgür, adaletli ve refah İYİ günler göreceğiz inşallah....
ERKEN SEÇİM KILIÇTAROĞLUNUN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER ÜLKEMİZ DE PKK KÖKÜ KAZINMAMIŞKEN, SURİYE TEMİZLENMEDEN MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE, ASGARİ ÜCRETLİYE, ÇİFTÇİYE BİR ŞEY VERİLMEDEN SEÇİM OLURSA AK PARTİ AYAĞINA KURŞUN SIKMIŞ OLUR.
ne kadar geç olursa,vatandaş AKP nin önceki seçim vaatlerinin yerine getirilip getirilmediği açıkça görülsün ki oylarını ona göre kullansın..
durdukça batıyorsunuz. millet uyanmadan kaptın seçimi.
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