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AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

AK Parti Şişli Teşkilatı, Şişli'de yaşayan Ermeni vatandaşlar için 40 gün süren kutsal diriliş bayramına hazırlık olarak kabul edilen Büyük Oruç (Medh Bahk) dönemi dolayısıyla bir program düzenledi ve evlerine mektup göndererek Ermeni vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Paskalya Bayramı 1 Nisan Pazar günü kutlanacak. AK Parti’nin Şişli İlçe teşkilatı da Paskalya Bayramı için ilçedeki Hristiyanlara tebrik kartı yolladı. AK Parti İlçe Başkanı Fuat Günday imzalı kutlama mesajında, farklı dini inançların Türkiye’deki zenginlik olduğuna dikkat çekildi.

ERMENİ CEMAATİNE YEMEK

Gayrettepe bir otel'de düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekileri Markar Esayan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, İstanbul Ermenileri Ruhani Lideri Levon Zekiyan, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan, Ermeni Protestan Kilisesi Ruhani Başkanı Kirkor Ağababaoğlu, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile Ermeni Cemaatinin önde gelen isimleri, kilise, STK ve spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Programda Ermeni cemaatinin tuttuğu oruç dolasıyla hayvansal gıda içermeyen bir menü hazırlandı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, "Yüzyıllardan beri bu topraklar farklı dinlere, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve bu toprakların evlatları bunu bir övünç vesilesi kabul etmişlerdir. Bizler din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayırt etmeksizin bugün bir arada olabiliyoruz. Aynı gökyüzü altında ve bu kadim topraklar üzerinde huzur içinde yaşayabiliyoruz. Bundan daha büyük mutluluk vesilesi olamaz. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız" dedi.

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"DİNİ BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE YAŞAMAYA ÇAĞRIDIR"

İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ise konuşmasında, "Dini bayramlar aslında sevgiyle kucaklaşmaya, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya çağrıdır. Bugünlerde dünyanın bir çok yerinde gözyaşı dökülürken ve bizim Türk ordusu, askerlerimiz huzuru sağlamak için hayatlarını verirken, kanlarını dökerken biz onların sayesinde bugün huzur içinde bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Onlara müteşekkiriz. Devletimizin önderlerine müteşekkiriz. Bu bayram, Paskalya Bayramı üç gün sonra Hamursuz Bayramı, iki ay sonra Ramazan Bayramı... Bütün bunlar bizlerin sevgi sofrası etrafında toplamaya bir çağrıdır. Burada her inanca sahip kişiler var" ifadelerine yer verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Şişli Teşkilatı paskalya bayramı Ermeni vatandaşlar

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Bunu chp yapsaydi koyunlar hemen piyasaya cikar bunlar zaten ermeni derlerdi.
@tamtamreklam Ermenileri Muhalefetten üstün tutuyorlar. Türk-Türk'ten bu kadar nefret edermi??? Bu nasıl bir nefret. Ermeniler bile şaşırıyodur bu nefrete.
bi örnek vereceği zaman hep demiyomu ermeni lobisi ermeni dölü falan şimdi ne olduda insanlık!!!!!!!!
Seçim yaklaşıyor ama neden böyle diyorsunuz.
Onu garışdırma yavrum cin başkaaaa peri başkaa
@nasreddinhojda kullandığın dile sokayım
VAY VAY....YALAKAYA BAKSEN....PEKİ AYRIMCILIK YOKTA...16 SENEDİR NEDEN MUHARREM AYINDA HİÇBİŞEY YOK PEKİİİ???? YALANCILAR SİZİ.
@eftelyamm_06005 onlara göre Alevilik diye birşey yok,Aleviliği kabul etmezler ve her müslüman onlar için Sünni dir.
@stastemir AMA BİLMİYORLAR Kİ ASIL MÜSLÜMAANLAR ALEVİLER...ONLAR GİBİ DEĞİLLER ÇÜNKÜ...
@eftelyamm_06005 müslümanlık sadece sünnilik değildir ama asıl müslümanlık namazsız oruçsuz alevilik te değildir
ermenistanda bir tane Türk yok biz burada besliyoruz büyütüyoruz bide kutluyoruz...
ben anlamadım ne ayaksınız
sadece ermeniye değil türklerede göndereydiniz malum türk görünümlü gavur dolu
seçim yakındır demekki!
Hanginizin evine ramazanda mektup geldi eeeeyyy akkoyunlar.
@pdks ONLARA MEKTUP GELMİYOR BAŞKA ŞEYLER GELİYOR YETER AKKOYUNLARA...
papaz mapaz ne ayiksinizil lan siz
sıra ermeni oylarına gelmiş anlaşılan başka söylencek bişi yok
iyi biley aslında, ana bunu chp yapsaydı düşünemiyorum bile
siyonizmin yeni işçileri
bir savaş çıksa gene bize ihanet ederler... istisnalar hariç.
Ne oymuş bee sineğin oyuna ihtiyaç var yani öyle bir dönemdeyiz. Elbette dini ne olursa olsun bu vatana hizmet eden vergisini veren vatandaşımız dini ne olursa olsun başımızın tacıdır. Lakin takiyyeci siyasetçiler çok komik oluyor yani eniştem beni niye öptü hesabı
CHP bu girişimde bulunsaydı.Cumhurbaşkanımız işte ce-he-pe derdi.Kimlerle düşüp kalkıyo ve bunlar hain ,bunlar siyonist,bunlar kominist,bunlar içerdeki terörist takımı diye nutuk atarak saldırıdı.AKP nin oy çalımı için yapmayacağı dümen yoktur.
AKRABA ZATEN AKEPEYLE ERMENİLER
makam ve oy ıçın her kılığa gırerım demısler dıye duymustum. demekkı doğruymus. bunu muhalefet yapsaydı aktroller saldırmaktan kudurmustu. çok ah aldınız. nasıl hesap vereceksınız. hasdı bakalım. vatan haınlığıyle herkesı suçlarsınız ama. butun vatan haınlerıyle ıs cevırende sızlersınız. uyan ey ulkem uyan ey vatandaslar.
ülke olarak biz kollarımızı zaten açmışız bütün dünyaya bizi dost olan gelir sarılır gücümüze güç katar gücüne güç katarız hiç kimse bizim olanı zorlada bizden alamaz ülkemizde Ermeniler de ülkemizin vatandaşı neden yapılmasın bunda tuhaflık yok tersine tebrik etmek lazım bence
SEÇİM YAKLAŞIYORYA BIRAKIN ERMENİLERİ FOTONUN DEDİĞİ MEZARLARDAN ÖLÜLERİ ÇIKARLAR OY İÇİN BUNLAR
bunlar para için rumla Rum, Yahudi ile Yahudi, Alman ile Alman. v.s olurlar. takva filmi çok güzel bir örnek
Yani bunu A partisi yerine B partisi yapsaydı edilmedik küfür hakaret kalmazdı. Şimdi doğru kime göre doğru yanlış kime göre yanlış.
biliyorsunuz işlerine gelince papaz elbisesi bile giyeriz dediler Allah ülkemizi bunlardan kurtarsin böldüler ayristirdilar ulkeyi
bizde sizdenik kesin denmiştir
Erdoğan'ın başdanışmanı: Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama iki önemli kazancımız var... Oradaki ihalelerde büyük pastayı Türk müteahhitler alacak.....BAZILARI ŞEHİT OLUR BAZILARI PASTAYI YER...WİN WİN...KAZAN KAZAN...AFİYET OLSUN...
bunlar koltuk için yapamiyacagi hile hurda yalan dolan yoktur.
Tek kelime ile yazıklar olsun.
Biz Türk Milletine ne zaman hizmet edecekmiş
mektupta bişeymi tayyip reis cumhurbaşkanını ermenistanın ayagına gönderdi gelin bitsin bu hasret diye
Müslüman yılbaşı kutlamaz diyenler, seçim havasına girince paskalya bayramını kutluyor.
akp nin gerçek tabanı yemek vermiş ne var bunda geri kalan tabanıda kürtler ve Türküm demekten çekinenler ha birde arab artıkları var şimdi de suriyelileri ekledi
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