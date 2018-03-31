AK Parti'den Ermeni Cemaati'ne yemek! Mektup gönderdiler

Paskalya Bayramı 1 Nisan Pazar günü kutlanacak. AK Parti’nin Şişli İlçe teşkilatı da Paskalya Bayramı için ilçedeki Hristiyanlara tebrik kartı yolladı. AK Parti İlçe Başkanı Fuat Günday imzalı kutlama mesajında, farklı dini inançların Türkiye’deki zenginlik olduğuna dikkat çekildi.

ERMENİ CEMAATİNE YEMEK

Gayrettepe bir otel'de düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekileri Markar Esayan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, İstanbul Ermenileri Ruhani Lideri Levon Zekiyan, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan, Ermeni Protestan Kilisesi Ruhani Başkanı Kirkor Ağababaoğlu, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ile Ermeni Cemaatinin önde gelen isimleri, kilise, STK ve spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Programda Ermeni cemaatinin tuttuğu oruç dolasıyla hayvansal gıda içermeyen bir menü hazırlandı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat Günday, "Yüzyıllardan beri bu topraklar farklı dinlere, farklı inançlara, farklı kültürlere ev sahipliği yapmış ve bu toprakların evlatları bunu bir övünç vesilesi kabul etmişlerdir. Bizler din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayırt etmeksizin bugün bir arada olabiliyoruz. Aynı gökyüzü altında ve bu kadim topraklar üzerinde huzur içinde yaşayabiliyoruz. Bundan daha büyük mutluluk vesilesi olamaz. Geçmişimizden emanet aldığımız bu insani değerleri korumak ve yaşatmak her birimizin asli sorumluluğudur. Bu aynı zamanda bir zarurettir. Bu kadim topraklarda ilmek ilmek işlenen bu sevgi, saygı ve hoşgörü iklimini yaşatmak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız" dedi.