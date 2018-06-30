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AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye'yi kahreden vahşet ile ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Polatlı'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır" ifadelerini kullandı

Ankara Polatlı’da 22 Haziran’da kaybolan ve bir haftadır her yerde aranan küçük Eylül’den kara haber geldi. Küçük Eylül’ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün evinin bulunduğu Uzunbeyli Mahallesi'ne götürülecek.Küçük kızın cenazesi, yarın Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Öncellikle küçük kızın ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileyen Çalık, seçimden önce cinsel istismarla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Çalık, bu düzenlemelerin çok ciddi yaptırımlar içerdiğini aktararak "Buna rağmen Eylül'le ilgili yaşadığımız vaka tüyler ürpertici bir vaka. İnşallah bununla ilgili yasal düzenleme bütün hassasiyetiyle devam edecek ve yerini bulacaktır" diye konuştu.

Ağrı'da bayram ziyareti için ailesiyle gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Çalık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mutlaka bulunacak. Kaçırıldıysa kaçıranlar ya da Allah muhafaza başka bir şey yaşandıysa onlarla ilgili en ağır cezai müeyyide uygulanacaktır. Sıfır tolerans gösterilecek. Asla bunlarla ilgili olarak da ceza indirimi söz konusu olmayacaktır. AK Parti olarak da bunlarla ilgili mücadeleyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Canlıların hiçbirinde şiddet olmasın. Çocuklarımız bizim en korunaklı olması yerde, evinde, bahçesinde, köyünde olması gerekirken onlara saldıranları şiddetle kınıyoruz."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Asın bunları asın !!!
Çocuk ile ilgili cinayet istismar konularında sert yaptırımlar istiyoruz madem idam cikarmiyorsunuz bunların cezasını kimyagerler versin deney yapsınlar üzerlerinde buluşlara imza atsınlar fare falan kullanmasinlar
bir ailenin kızı canı herşeyi gitmiş ceza indirsen ne olur indirmesen ne olur bu vahşeti yapan kişi idam edilmeli ailenin ciğeri soğusun
Sayın hükumet yetkilileri idamı seçim vaadinde bir adım öteye götürün artık, tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına ve vatan hainlerine idam getirilsin, böyle mahluk atların nefes almaları bile haram.
sezgin tanrıkulu göreve terörist ve cani yandaşı savunma avukatı olarak konuşmanı bekliyoruz.
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