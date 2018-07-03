AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

TBMM'ye kayıt yaptırmak için gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cinsel istismar suçlarıyla ilgili bir soru üzerine Ünal, cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemelerin birinci öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" ifadesi kullandı.

Erken seçim tartışmaları ile ilgili ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:

"Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil."