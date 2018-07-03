HABER

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Erken seçim iddialarına ilişkin konuşan Ünal, erken seçim tartışmasının doğru olmadığını belirterek erken seçim tartışmalarının olmadığını söyledi. Cinsel istismara yönelik tasarı hakkında da konuşan Ünal, "Cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemeler birinci önceliğimiz olacak. Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" ifadesini kullandı.

TBMM'ye kayıt yaptırmak için gelen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cinsel istismar suçlarıyla ilgili bir soru üzerine Ünal, cinsel istismar yasaları ile ilgili düzenlemelerin birinci öncelikleri olacağını vurgulayarak, "Bu konudaki hassasiyetimiz biliniyor. Çocuklarımızı korumak için gereken düzenlemeler yapılacak" ifadesi kullandı.

Erken seçim tartışmaları ile ilgili ise AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal şunları söyledi:

"Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil."

"BİZ BUNA İZİN VERMEYİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kırıkkale Başsavcısının görevden alınması konusundaki açıklaması ile ilgili bir soru üzerine ise Ünal şunları kaydetti:

"Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi. Alaattin Çakıcı konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir."

"HER SİYASİ PARTİ KENDİ ADAYINI GÖSTERECEK"

Ünal, TBMM Başkanlığı konusunda ise "Her siyasi parti kendi grubu ile adayını gösterecektir. Biz de adayımızı belirleme konusunda çalışıyoruz. Vekiller yemin ettikten sonra Meclis grubumuzu toplayarak istişare edeceğiz. Bu istişare konusunda kamuoyu ile bunu paylaşacağız" cevabını verdi.

İHA

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Ağrı Valisi Süleyman Elban: Ağrı Valisi Süleyman Elban: "(4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunması) Olayla ilgili gözaltına alınanlar var, bazı bulgular da var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor."
Yunanistan’dan Livaneli’ye “Barış Ödülü”Yunanistan’dan Livaneli’ye “Barış Ödülü”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Mahir Ünal erken seçim cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Tek Düzenleme İdam İdam İdam
her işte illaki bir rüşvet bir haram karıştıran ak parti beledeyileri artık son düzlüğe girdiniz son seçiminiz ak parti ilk başta belediyelerdeki rüşvet yolsuzluğu çözün
(İ-D-A-M) yoksa cözmeyin bisi
madem bu konuda çok hassasınız, 16 yıldır neden kanuni düzenleme çıkarmadınız?
Kimse ölmesin abi ne kadini cocugu ayiriyorsun cinsiyetcilik cinsel toplumsal baski yozlaşmanin asil sebebi. hic bi sekilde onune gecemezsiniz boyle. herkesin guvenligi icin cabalamaniz lazim
HİÇ BİR SEY YAPMAZSINIZ SİZ ÇÜNKÜ SİZİN İŞİNİZE GELİYOR !!! BU ÜLKENİN RUH HASTASI OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA BU KADAR İĞRENÇ MİDE BULANDIRICI İNSANLAR YETİŞTİRDİĞİNİ BİLMİYORDUM!!!!
16 YILDIR BU KONUDA HİÇ BIRSEY YAPTIĞINIZ YOK LAFTA ANCA ..
kim çıkarttı bu erken seçimi be olmaz mahir ünalda olmaz diyor 24 haziran önceside rte konuşmuştu erken seçim faizleri yükseltme vatan hainliğidir diye unuttunuzmu muhakkak chpnin işidir hah ha hah ha
Diğer Haberler
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.