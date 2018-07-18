AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Partili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili merak edilen soruları yantıladı. 28 günlük temel askeri eğitimin tasarıdan çıkarılmayacağını belirtirken, "Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir" dedi.
Muş'un açıklamalrından öne çıkan satır başları şöyle;
"Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır.
Basında da bazı detaylar yazıldı.
BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25.
Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar.
Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.
Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.
28 GÜN RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRİLDİ. DÜZENLEME OLACAK MI?
Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bedelli askerlik telifinin TBMM Başkanlığına suynulduğunu belirterel "Kanun çıktıktan sonra gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Güzel neticeler vermesi dileğiyle hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN AÇIKLAMA: MECLİS'TEN GEÇMELİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir'' dedi.
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