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AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:59 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifin sunulmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Muş, yaptığı açıklamada bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 tarihinde ve öncesinde doğanların yararlanacağını duyurdu. Muş, ayrıca temel askeri eğitimle ilgili 'teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir' ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili merak edilen soruları yantıladı. 28 günlük temel askeri eğitimin tasarıdan çıkarılmayacağını belirtirken, "Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir" dedi.

Muş'un açıklamalrından öne çıkan satır başları şöyle;

"Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır.

Basında da bazı detaylar yazıldı.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25.

Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar.

Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.

Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.

28 GÜN RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRİLDİ. DÜZENLEME OLACAK MI?

Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bedelli askerlik telifinin TBMM Başkanlığına suynulduğunu belirterel "Kanun çıktıktan sonra gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Güzel neticeler vermesi dileğiyle hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ınrahım kalın bedellı askerlık teklıfı

CHP'DEN AÇIKLAMA: MECLİS'TEN GEÇMELİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir'' dedi.

OZGUR OZEL


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
28 gün cok gereksiz
butun hdpliler kacak :) hep hdpliler gidicek bedelliye :)
şu bedel ibaresini kaldırın bence ücretli deyin bedelini ödeyenler canıyla ödedi zaten
Sizin çıkaracağınız kanun da bu kadar olurdu zaten. Mağduriyeti gidermek için yeni mağduriyetler çıkarıyorsunuz bravo. Bravo
hıc bır fırma o ıznı vermez fırmalarda bır cok genc var kaldı kı 15gunluk senelık ızınlerını bıle 2şer haftaya boluyor sız 28gun ızınden bahsedıyorsunuz bır sırkette 100u geckın kısıye 28gun ızın verse o sırket ne duruma duser haberınız var mı yok bedellı askerlık turkıye tarıhının yuz karası bır uygulama bu vatan bedellilerle kazanılmadı
nasıl olcak 28 gün ben işi nasıl bırakayım kaç kişinin boğazına bakıyor bu iş 28 gün gitmem demek işimin bitmesi demek
olan şehitlere oldu bide fakire fukaraya olacak desene...
Çıkan khk veya kararnameler hep zengin için. Dar gelirli için çalışan yok. Emeklilikte yaşa takılanlar var, staj günlerinin emekliliğe sayılmadığı için mağdur olan yüz binler var. Birazda onların sorunları için çalışma. 50 yaşını geçmiş emekli olmayı bekleyenler var. İş bulamıyorlar.
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