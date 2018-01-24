AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert'in öldürülmesine ilişkin dava

Olaydan bir saat sonra hastanede sanığın gelip yanında oturduğunu belirten Aktert, babasının şehit edildiğini öğrendiği anlarda da sanığı yanlarında gördüğünü kaydetti.

Aktert'in şehit edildiğini hastaneden çıkış yaptığı sırada öğrendiğini iddia eden Tugay, Aktert'in çocuklarını hastanede gördüğü için başsağlığı dileklerinde bulunduğunu ve olayla bir bağlantısının olmadığını savundu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Olayda mağdur olan Aktert'in eşi Zühal Aktert ise davaya katılma talebinde bulunarak, olay gecesi ve öncesinde yaşadıklarını anlattı.

Eşinin yaralandığı kendisine haber verildiğinde hastaneye gidip beklediğini aktaran eşi Aktert, sanığın ve ailesinin terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu savundu.

Eşinin ölümünden önce çok tehdit aldığı konusunda konuştuklarını anlatan Zühal Aktert, "AK Parti'den ayrılmayacağını söylüyordu. Neden diye sorduğumda ise bana, 'Ayrılsam da ayrılmasam da beni öldürecekler.' demişti. Ancak kimden tehdit aldığını bana hiç söylemedi. 'Araştırıp netleştirince söylerim.' diyordu. Bu nedenle sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Savcı sunduğu mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma şüphesinin olması ve sanık hakkında istenilen cezanın alt ve üst sınırının adli kontrol kararının uygulanmasına yeterli olmayacağını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.