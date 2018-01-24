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AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert'in öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 26 dakika önce

- Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı - Duruşmada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Rojhat Tugay ve Aktert'in ailesi hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Tugay, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, olay günü hastanede olduğunu öne sürdü.

- Sanık hastanede Aktert'in ailesine başsağlığı dilemiş

Aktert'in şehit edildiğini hastaneden çıkış yaptığı sırada öğrendiğini iddia eden Tugay, Aktert'in çocuklarını hastanede gördüğü için başsağlığı dileklerinde bulunduğunu ve olayla bir bağlantısının olmadığını savundu.

Öldürülen Aktert'in oğlu Bahtiyar Aktert duruşmada mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, olayın yaşandığı gün sanığı hastanede gördüğünü bildirdi.

Olaydan bir saat sonra hastanede sanığın gelip yanında oturduğunu belirten Aktert, babasının şehit edildiğini öğrendiği anlarda da sanığı yanlarında gördüğünü kaydetti.

Olayda mağdur olan Aktert'in eşi Zühal Aktert ise davaya katılma talebinde bulunarak, olay gecesi ve öncesinde yaşadıklarını anlattı.

Eşinin yaralandığı kendisine haber verildiğinde hastaneye gidip beklediğini aktaran eşi Aktert, sanığın ve ailesinin terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu savundu.

Eşinin ölümünden önce çok tehdit aldığı konusunda konuştuklarını anlatan Zühal Aktert, "AK Parti'den ayrılmayacağını söylüyordu. Neden diye sorduğumda ise bana, 'Ayrılsam da ayrılmasam da beni öldürecekler.' demişti. Ancak kimden tehdit aldığını bana hiç söylemedi. 'Araştırıp netleştirince söylerim.' diyordu. Bu nedenle sanıktan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Savcı sunduğu mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma şüphesinin olması ve sanık hakkında istenilen cezanın alt ve üst sınırının adli kontrol kararının uygulanmasına yeterli olmayacağını gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticileri talimatıyla suikast yapılmış

İddianamede, sanık Tugay'ın, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, Aktert'e yönelik suikast gerçekleştirdiği bildirildi.

Aktert'in bulunduğu petrol istasyonuna sanığın "Aras" kod isimli teröristle birlikte bir araçla geldiğine yer verilen iddianamede, sanık ve teröristin söz konusu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı aktarıldı.

- İstenilen ceza

İddianamede, Tugay hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "tasarlayarak öldürmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dicle ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert, 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.

(AA)

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