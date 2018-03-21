AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert'in öldürülmesine ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 yıl önce AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Rojhat Tugay ve Aktert'in ailesi hazır bulundu.
Savcı sunduğu mütalaasında, sanığın, üzerine atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma şüphesinin olması ve sanık hakkında istenilen cezanın alt ve üst sınırının adli kontrol kararının uygulanmasına yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.
Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden sanık Tugay, tahliyesini istedi. Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, Dicle Emniyet Müdürlüğüne müzakere yazarak, Aktert'in öldürülmesi olayına ilişkin Dicle Devlet Hastanesi'ne ait o gece 22.00'den 00.00'a kadar olan görüntü kaydının istenilmesini kararlaştırdı.
Ayrıca mahkeme gelecek celse 2 tanığın dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- İstenilen ceza
İddianamede, Tugay hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "tasarlayarak öldürmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Dicle ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunan Aktert, 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.
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