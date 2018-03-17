DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır ile aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz. Biz, Diyarbakır'la aynı bedenin iki yarısı gibiyiz, hangi yarımız olmazsa diğeri de eksik kalır." dedi.
Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına "Diyarbakır'ı bölemediler, parçalayamadılar. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk." sözleriyle başladı.
Diyarbakırlılara selamlarını ileten Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu.
Erdoğan, salondakilerin coşkusu üzerine, "Bu heyecan, bu dik duruş Allah'ın izniyle martı da kasımı da farklı bir şekilde inşa ve ihya edecektir." ifadesini kullandı.
Diyarbakır'ın, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 32'lik "evet" oranıyla beklentilerin çok altında kaldığını belirten Erdoğan, bu kongrenin Diyarbakır'da yepyeni bir dönemin müjdecisi olacağına işaret etti.
Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratlarına, "Hazır mısınız? Hazırsınız. Tamam ben de komuta kademesiyle bu konuyu görüşeceğim. 'Gelsinler' diyorlarsa önde ben, sizler de arkadan hep beraber gideceğiz." karşılığını verdi.
Şair Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" isimli şiirinden "Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. El de sensin dil de sen, gönüldesin, baştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, salondaki AK Parti ana kademesinden 2019'daki seçimlerde kapı kapı dolaşma sözü aldı.
- "Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır bizi sever, biz de Diyarbakır'ı severiz." diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Diyarbakır'la aramıza kimsenin girmesine de izin vermeyeceğiz. Bizim Diyarbakır'la aramızdaki kardeşlik hukuku öyle düne, önceki güne dayanmaz. Bizim kardeşlik hukukumuz, Hz. Adem ile başlamış, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ümmeti olmakla perçinlenmiş, coğrafyamızdaki bin yıllık birlikteliğimizle de mühürlenmiştir.
Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz, öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz. Biz, Diyarbakır'la aynı bedenin iki yarısı gibiyiz, hangi yarımız olmazsa diğeri de eksik kalır. Onun için Diyarbakır'la birlikteliğimiz inşallah hep devam edecek."
- Erdoğan'dan "Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir" şiiri
Erdoğan, şair İbrahim Halil Demir'in "Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir" şiirinin "Peygamberleri, nebileri, sahabeleri, azizleri mahirce ağırlardın vakarlı bir aslan misali koynunda. Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir. Yazarların, şairlerin, yanık seslerin otağıydın. Kimsesiz, dul ve yetimlerin en helal katığıydın. Medeniyetler abidesi ey Diyarbekir. İsmin yazılırdı altın harflerle tarihin sayfalarına." dizelerini okuyarak, bu şehri işte böyle bildiklerini söyledi. Erdoğan, "Diyarbakır, yaşadığı tüm sıkıntıları, uğradığı tüm haksızlıkları, maruz kaldığı tüm zulümleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe doğru kararlı adımlarla Allah'ın izniyle ilerleyecek." dedi.
- "Diyarbakır'a geçmişte çok büyük yanlışlar yapıldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın gerçekten zor günler geçirdiğini vurgulayarak, "Diyarbakır'a geçmişte çok büyük yanlışlar yapıldı. Biraz da bu yüzden Diyarbakır, terör örgütlerinin cirit attığı bir yer haline geldi. Bu güzel şehir, adeta rahmetli Gaffar Okkan gibi emniyet müdürlerini dahi acımasız çarkları içinde yutan bir şiddet düzeninden ne yazık ki böyle bir zulme terk edildi." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'yi kurma çalışmaları sırasında bölgeyi ziyaret ettiğinde, buradaki dostlarına "Hükümete geldiğimizde bizden ne istersiniz?" diye sorduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aldığım cevap neydi? 'Olağanüstü hali kaldırın başka bir şey istemeyiz.' Sakın ha o dönemin olağanüstü halini bugünküyle karıştırmayın. Bugün olağanüstü hal yetkilerinin yüzde 5'i bile kullanılmıyor. Özellikle hak ve özgürlükler noktasında en küçük bir kısıtlama dahi söz konusu değildir.
O dönemdeki olağanüstü hal öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşlarımızın başının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyordu. İktidara geldiğimizde ilk iş, daha ilk ayında olağanüstü hali kaldırdık. Ama bununla kalmadık, bürokratik vesayeti kırdıkça demokrasimizin güçlendirilmesi konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atma imkanı bulduk."
(Sürecek)
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