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AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler" - "Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık" - "Ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine yönelik saldırılara karşı Diyarbakırlı kardeşlerimin de canları pahasına karşı koyduklarını biliyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede bölücü terör örgütü benim halkıma, benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi ama artık çektiremeyecek, bitti bu işler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, özgürlük ve demokrasi çıtasını yükseltmek için eskiden beri talep edilen ne varsa hemen hemen hepsini hayata geçirdiklerini vurguladı.

Devlet Güvelik Mahkemeleri (DGM) gibi özel yargılama usullerini kaldırmaktan işkenceye sıfır tolerans uygulamasına kadar pek çok reforma imza attıklarını, insanların günlük hayatlarını zorlaştıran yanlış uygulamalara son verdiklerini anlatan Erdoğan, bunların arasında yerleşim yerlerinin isimlerinden, çocuklara istenilen isimlerin verilmesine kadar pek çok konunun olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi, bunlarla müzik ve film yapılabilmesi, akademik çalışma yürütülebilmesi gibi hususlardaki bütün taleplerin hayata geçirildiğini kaydetti.

- "Demokratikleşme hiç bitmeyen bir yolculuk"

Kamu hizmetlerinin sunumunda bölgedeki vatandaşların konuştukları dillerin kullanımı veya tercüman bulundurulması gibi yeniliklere imza atıldığını dile getiren Erdoğan, demokratikleşme ve bireysel özgürlüklerin genişletilmesinin hiç bitmeyecek bir yolculuk olduğunu vurguladı.

Zaman geçtikçe, şartlar değiştikçe talepler ve beklentilerin de değişim göstereceğine işaret eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde hangi kesimin nerede bir sorunu varsa bunun çözümü için çalışmak, mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Ama katettiğimiz mesafenin önemini de asla gözden ırak tutmamalıyız. Türkiye'nin son 15 yılda gerçekleştirdiği sessiz devrimin, geçmiş 150 yılın tüm taleplerinin ötesine geçtiğini inkar etmek, bu ülkeye, bu devlete ve bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Biz, inancımız gereği kimsenin kökenine, meşrebine, doğduğu yere bakmayız. Bizi sadece Allah'ın yarattığı bir kul olan, karşımızdaki insanın bu sıfatıyla sahip bulunduğu haklarını kullanıp, kullanmadığı ilgilendirir. Rizeli Tayyip Erdoğan da Allah'ın bir kuludur, Diyarbakırlı Mehmet, Bekir, Baran, Hatice, Zeynep, Hazal da Allah'ın bir kuludur. Şayet illa bir üstünlük sebebi arayacaksak, bakacağımız tek yer o da ittika yani takva olacaktır. Hal böyleyken birilerinin illa kökeninden veya meşrebinden dolayı birtakım ayrıcalıklar, ilave haklar istemesini maşeri vicdana kabul ettirmek mümkün değildir."

- "Türkiye, 81 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle bir bütündür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, sadece Kürt olduğu için baskı gören, haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan olarak onun yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim. Ülkemizde ister Müslüman ister bir başka dinin müntesibi olsun, sırf inancından dolayı ayrımcılığa maruz kalan varsa onun da yanında olurum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 81 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Erdoğan, ne herhangi bir kimseyi ne herhangi bir vilayeti kimsenin ötekileştirmesi, dışlamasının söz konusu olamayacağının altını çizdi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Vatanımızı böldürmeyiz. Yok bilmem PYD, yok bilmem PKK. Böyle bir şey olamaz." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok." ifadesini kullanan Erdoğan, bu yolda emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

- "Bu devlet, hiç kimsenin şahsi malı değildir"

Bir, iri, diri, kardeş ve hep birlikte Türkiye olmanın önemine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devlet kurmanın, devleti yaşatmanın öyle kolay olmadığını çevremizde yaşanan hadiseler bizlere gösteriyor. Ne dedik? Kimse bu ülkeyi bölmeye gayret etmesin. İnlerine gireriz. Cudi'de, Gabar, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde girdik. Gerekirse Kandil'de de gireriz dedik. Orada da girdik. Bu devlet, hiç kimsenin şahsi malı değildir. 81 milyonun tamamının malıdır. Bu dört ilke, ülke ve millet olarak istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Bunlardan birinin dahi yıpratılmasına, örselenmesine, tehdit edilmesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine yönelik saldırılara karşı Diyarbakırlı kardeşlerimin de canları pahasına karşı koyduklarını biliyorum."

Diyarbakırlıların çok çile çektiğini bildiğini dile getiren Erdoğan, "Evlerden evlere ne gibi tüneller kazıldığını biliyorum. Diyarbakır'ın 15 Temmuz'da 2 şehidi var. Kardeşlerim; yıllarca bu ülkenin kanını adeta bir kene gibi emen bölücü terör örgütünün Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük bir hayrı dokunmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Örgütün sergilediği alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya döktü"

Kayyumlarla yolda gelirken yeni Diyarbakır'ı gördüğünü aktaran Erdoğan, "Kırklar Dağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu şimdi Kırklar Dağı? Gereği yapıldı mı, yapıldı. Olay bu. Bu ülkede bölücü terör örgütü, benim halkıma, vatandaşıma, Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremeyecek. Bitti bu işler. Artık bir huzur, refah toplumunun bu bölgede inşallah erdemine erecekler." ifadelerini kullandı.

Sadece kan döken, acıya sebep olan, yakan yıkan, insanların onurunu ve namusunu tehdit eden terör örgütünün gerçek yüzünün herkes tarafından görüldüğüne dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu:

"13,14,15 yaşında kızları dağlara kaçırmak suretiyle, onlara orada nelerin yapıldığını televizyonlarda izlediniz değil mi? İşte bunlar, bu. Özellikle 2015 yılındaki çukur eylemlerinde bu örgütün sergilediği hoyratlık ve alçaklık, hakikatleri gün gibi ortaya dökmüştür. Örgütün yol açtığı yıkımı, devlet olarak biz yeni baştan inşa ederek ortadan kaldırdık. Diyarbakır içinde adeta yepyeni bir Diyarbakır ortaya çıkardık."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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