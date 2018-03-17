DİYARBAKIR (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutuyla değil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Önümüzdeki süreç inşallah Diyarbakır'ın pek çok müjde ile tanıştığı bir süreç olacak. İstihdamdan turizme kadar her alanda Diyarbakır'ın önümüzdeki günlerde yüzü daha çok gülecek." dedi. Başbakan Yardımcısı Işık, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın evliyalar, sahabeler, medeniyet, kültür ilim ve irfan şehri olduğunu belirterek, salonun içinde ve dışında bambaşka, muhteşem bir atmosfer bulunduğunu söyledi. Bu toprakların Dicle'nin suladığı bereketli topraklar olduğunu, bu topraklarda büyüyen en önemli mahsulün kardeşlik olduğunu vurgulayan Işık, bütün terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele verdiklerini dile getirdi. - "Diyarbakır'ın önümüzdeki günlerde yüzü daha çok gülecek" "Bu topraklar o kadar bereketli ki; her türlü olumsuzluğa rağmen kardeşliğini, birlik ve beraberliğini her daim yüksek ve güçlü tutmuştur. Bundan dolayı bütün Diyarbakır'a şükran borcumuz var. Şu anda ülkemizin birlik ve beraberliğini tehdit eden, huzurumuzu adeta yok etmeye çalışan bütün terör örgütlerine karşı yoğun bir mücadele veriyoruz." diyen Işık, bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Işık, hiçbir devletin kendi otoritesi altında başka bir gücün varlığına tahammül etmeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu mücadeleyi verirken terör örgütüne karşı ne kadar acımasızsak Diyarbakır'a ve bölge halkına o kadar müşfik şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutuyla değil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutuyla değil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Önümüzdeki süreç inşallah Diyarbakır'ın pek çok müjde ile tanıştığı bir süreç olacak. İstihdamdan turizme kadar her alanda Diyarbakır'ın önümüzdeki günlerde yüzü daha çok gülecek." - "AK Parti Türkiye'yi yarınlara taşıyan onurlu kadrolardır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti kongresinin, Diyarbakır'a, partiye, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. "Bu çatı altında bulunan inancını, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve demokrasiye yüklemiş, 16 yıldır ülkemizin ilerlemesi için bir büyük mücadele ortaya koyan AK Parti ailesinin saygı değer mensuplarını selamlıyorum." diyen Soylu, tarihi sürece değindi.

Soylu, şöyle devam etti: "Kıymetli dava arkadaşlarım bu ülke, bu millet ve bu devlet çok olağanüstü tarihlerden ve olağanüstü zaman dilimlerinden geçti. Bu olağanüstü zaman dilimlerinde kararsızdık, endişeliydik, güçsüzdük ve lidersizdik. Herkesin diline pelesenk olmuş bir söz hep tarihimizde peşimizden geldi. 'Bir gün makus talihimizi yeneceğiz' diye büyüdük. İşte bugün karşımızda bulunan AK Parti kadroları Allah'a hamdolsun ki bu makus talihi yenen ve Türkiye'yi yarınlara taşıyan onurlu kadrolardır. Hepinizin önünde saygıyla ve onurla eğiliyor, hepinize hürmetlerimi sunuyorum." 20. yüzyıla başlarken bu devlete, millete ve ülkeye "hasta adam" denildiğini ifade eden Soylu, "Biz 21. yüzyıla adım atarken ekonomik krizlerle, terörle mücadele ederken ve maalesef takatsiz kaldığımız, her birimizin acı ile kıvrandığı depremlerle karşı karşıya kaldığımızda ifade etmek isterim ki yine bizi hasta adam olarak tanıtmak istediler." diye konuştu. Türkiye'nin yine bir olağanüstü dönemden geçtiğine işaret eden Soylu, "Bu olağanüstü dönemde güçsüz, kararsız ve Allah'a hamdolsun ki lidersiz değiliz. Recep Tayyip Erdoğan liderimiz." dedi.

- "Sıkı sıkı demokrasiye sarılalım" Türkiye'nin 2019'a adım atmaya hazırlandığını anlatan Soylu, "Huzurumuzu, birliğimizi, ilerlememizi, zenginleşmemizi elimizden almalarına müsaade etmeyin. Sıkı sıkı demokrasiye sarılalım, teröre karşı bizi zayıflatmak isteyen ve istismar etmeye çalışanlara karşı gücümüz demokrasidir, gücümüz birliktir, gücümüz hukuktur, kardeşliktir." şeklinde konuştu. Soylu, Diyarbakır halkının asil olduğunu, bu topraklarda hep asaleti ile var olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan oylarının, sandıklarının ve demokrasilerinin istismar edilmesine izin vermemelerini istedi. "Çocuklarınızın, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun, Balkanların geleceğini inşa etme görevi sizdedir. İnanıyorum ki bunu gerçekleştireceksiniz." ifadelerini kullanan Soylu, AK Parti kadrolarının bunu en iyi şekilde gerçekleştireceğini kaydetti. - "Diyarbakır, Sur bir marka olacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tarih ve medeniyet şehri Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hazırladıkları eylem planlarının birbiri ardına hayata geçtiğini aktardı.

Üzerinde bulundukları coğrafyanın dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri, son dönemde de mazlumların sığınma coğrafyası olduğunu dile getiren Özhaseki, daralan vatandaşların Anadolu'ya geldiğini, bir ve beraber olunduğunu, bayrağı beraber dalgalandırdıklarını kaydetti. Özhaseki, bu birliktelik ve güzelliği çekemeyenlerin, özellikle yurt dışından gönderilen paralarla burada uşaklık yapanların bulunduğuna işaret ederek, bunların her tarafı yakıp yıktığını belirtti. Şimdi tek tek o yaraları sardıklarını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: "Merhem olmaya, acıları gidermeye çalışıyoruz. Bir taraftan binlerce ev yapıyoruz, onların yakıp yıktıkları yerleri imar ve ihya etmeye gayret ediyoruz. Çok şükür buna gücümüz yetiyor. Sur ilçesinde dükkanların açılışı var. Onların yaktıkları, harap ettikleri geleneksel evlerimizin de binlercesini yapıyoruz. Çok kısa sürede bütün bunları bitireceğiz ve hak sahiplerine teslim edeceğiz, herkesin duasını alacağız. Diyarbakır, Sur bir marka olacak. Tüm Türkiye Sur'u görmeye gelecek. Sur'un içerisinde ticaret de canlı olacak. Orada yaşayan insanlar mutlu olacak. Biz bugün bunun için buradayız."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Diyarbakır'ın muhteşem olduğunu, içeride ve dışarıda binlerce kişinin bulunduğunu, herkesin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediğini söyledi. Sporun gücüyle terör ve uyuşturucuyu yeneceklerini, gençlere iyi bir gelecek hazırlayacaklarını dile getiren Bak, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, bugün Diyarbakır'ın geleceği için 2019 ve 2023 hedefleri için kentte bulunduklarını söyledi. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız." diyen Karaaslan, terör saldırısı sonucu şehit olan partililere Allah'tan rahmet diledi. - "Diyarbakır dünyaya kardeşlik mesajı veriyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de kutlu kent Diyarbakır'ın bugün bir başka güzel olduğunu, bugün kentte rüzgarın bir başka estiğini belirtti. Terör örgütü PKK'nın kalleş kurşunlarıyla şehit olan Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ile öldürülen Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle andığını belirten Eker, "Terör örgütü PKK ve onun türevleri tarafından şehit edilen bütün kardeşlerimizi ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk ve Kürt kardeşliği için mücadele ederken şehit olan kardeşlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.