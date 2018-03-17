DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası final karşılaşmasının 9 Mayıs 2018'te Diyarbakır'da oynanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Suriçi'nin Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne güzelliğine yakışır bir hale getirildiğine dikkati çekti. "Be vicdansızlar, siz nasıl Diyarbakırlısınız. Nasıl 'Ben Kürdüm' diyorsunuz da o güzelim camileri yıkıyorsunuz? O saat kulesini nasıl oldu da yıkmaya çalıştınız? Sizde vicdan yok mu, nasıl bunu yaptınız?" diyen Erdoğan, şimdi hepsinin yeniden inşa edildiğini söyledi. Terör örgütünden temizlenen bölgelerde yürütülen inşa ve ihya çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, "Sadece Suriçi'ndeki çalışmalar için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun. Sizlere, bu millete, Diyarbakır'a bu yakışır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yaklaşık 3 bin 700 hasarlı binada yaşayanların yüzde 78'i ile anlaşma sağlandığını belirterek, kalan vatandaşlarla da yakında anlaşılacağına inandığını dile getirdi.

Evleri kullanılamaz hale gelenlere kira ve eşya yardımı yaparak hiç kimsenin mağdur olmasına müsade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "İnşasına başlanan 5 bin 637 konutun büyük bir bölümü tamamlandı. Kalanları da hazirana kadar bitiriliyor." diye konuştu. - Hazreti Süleyman Camisi'nin çevre düzenlemesi yapıldı Erdoğan, Hazreti Süleyman Camisi'nin bahçesini kamulaşma yoluyla genişletip, çevre düzenlemesini yaparak, kente önemli bir değer kazandırdıklarını söyledi. Gazi ve Melikahmet Caddeleri üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin dükkanın ve iş yerinin yeniden yapılarak, caddelerin Türkiye'nin ekonomisine kazandırıldığını aktaran Erdoğan, bu çalışmaların önemine işaret etti. Teröristlerin özellikle hedef aldığı ve uğruna pek çok şehit verilen Kurşunlu Camisi başta olmak üzere zarar gören tarihi eserlerin restorasyonlarının önemli ölçüde bitirildiğini ifade eden Erdoğan, Suriçi'nin altyapısını baştan sona yenilediklerini, Sur'un etrafını çeviren yolla ilgili çalışmanın da 3 aya kadar tamamlanacağını bildirdi.

Diyarbakır'ın sembollerinden Ulu Cami'nin ve diğer tarihi eserlerin etrafındaki güzelleştirme çalışmalarının da bitirildiğini kaydeden Erdoğan, Diyarbakır'ın taş evlerinin kentin kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu, onun için bu yerlere özel bir proje uyguladıklarını belirtti. Bugün açılışını yaptıkları ve temelini attıkları hizmetlerin tutarının 600 trilyon olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Diyarbakır'ın en önemli ve değerli tarihi değerlerinden olan, o Kırklar Dağı'na dikilen çirkinlikleri, Diyarbakır'a yapılan o terbiyesizliği işte gereği gibi yaptık. Maşallah işte bizim gençlerimiz burada. PKK'nın gençlerinin elinde silah var, bizim gençlerimizin elinde bilgisayar var. Farkı bu." diye konuştu. - "Diyarbakır belediye hizmetlerinin adını dahi unutmuştu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini dinleyen gençlere hitaben, "Birbirinizi çok seveceksiniz, Allah için seveceksiniz. Dayanışma, yardımlaşma içinde olacaksınız ve inşallah geleceğimizin sizler sahibi olacaksınız. Siz, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in gençliğisiniz. Umutlarımız sizsiniz. Onun için çok çalışacaksınız, çok gayret edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki belediyelerin yaptıklarına değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz nokta ortada. Diyarbakır belediye hizmetlerinin adını dahi unutmuştu. Belediyede hizmet verilmediği gibi mecburen yolu oraya düşen vatandaşlarımıza da edilmedik eziyet bırakılmıyor, adeta anasından emdiği süt burnundan getiriliyordu. Şimdiyse millete efendilik değil hizmetkarlık etmeye geldik, farkımız bu. Onlar öldürmek biz ise yapmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz. Sizlerin desteğiyle kazanan terör değil hizmet olmuştur. Rabbim hepinizden razı olsun." - "Diyarbakır'a 24 katrilyon liralık yatırım yaptık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a yapılan diğer yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Geçtiğimiz 15 yılda Diyarbakır'a 24 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hem de bu yatırımlar terör örgütüne rağmen, onun müteahhitlerimizi tehdit etmesine, öldürmesine rağmen, iş makinelerini yakmasına, yatırımcıları kaçırmak için elinden geleni yapmasına rağmen gerçekleşti. Terör örgütü sadece ülkemizin ve milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil aynı zamanda gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine de düşman. Biz her şeye rağmen Diyarbakır'ı da bölgemizi de hizmetsiz bırakmadık." dedi.