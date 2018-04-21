AK Parti Efeler’den bayraklı ziyaret

AK Parti Aydın Efeler İlçe teşkilatı düzenlediği etkinlikle öğrencilere ve esnafa Türk Bayrağı dağıttı.
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, AK Parti Efeler Kadın Kolları Başkanı Ayten Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri çocuklara ve esnafa Türk Bayrağı dağıtımı etkinliği düzenledi.
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı çocukları ve esnafı Türk Bayrağı ile ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlamak, aslında kendi geleceğimize ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak demektir.İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ayten Karadağ ve yönetim kurulu üyelerimiz ile çocuklarımızı, esnaflarımızı Milli birlik ve beraberliğimizin yegane temsili Türk Bayraklarımız ile karşıladık ve ziyaret ettik. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde AK Parti Efeler İlçe Yönetimi olarak kutlu yürüyüşe devam ediyoruz" diye konuştu.
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