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AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:06 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Ermenilerin Iğdır’da yüz yıl önce camileri, köyleri tamamen ortadan kaldırdığını belirterek, soykırım yapanların şimdi masum rolüne bürünerek yaygara kopardığını söyledi.Denizli’de, AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen,’ 2019’a doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri’, konulu forumda konuşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı 24.dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, Türkiye’nin emperyalist güçler tarafından istenmediğine dikkat çekti.’Dünya 5’ten büyük’ diyen Türkiye’nin uyuyan devleri uyandırdığını ve mazlumların haklarını savunmasından rahatsız olanların yaygaraya başladığını belirten Ali Boğa "Geçmişte soy kırımı, katliamı bizzat yapan insanlar şimdi masum rolüne bürünerek, bugün kendilerine katliam yapıldığın, soy kırım yapıldığı şeklinde dünyayı da arkalarına alarak, yaygaraya başlamışlardır.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa:

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, Ermenilerin Iğdır’da yüz yıl önce camileri, köyleri tamamen ortadan kaldırdığını belirterek, soykırım yapanların şimdi masum rolüne bürünerek yaygara kopardığını söyledi.
Denizli’de, AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen,’ 2019’a doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri’, konulu forumda konuşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı 24.dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, Türkiye’nin emperyalist güçler tarafından istenmediğine dikkat çekti.
’Dünya 5’ten büyük’ diyen Türkiye’nin uyuyan devleri uyandırdığını ve mazlumların haklarını savunmasından rahatsız olanların yaygaraya başladığını belirten Ali Boğa "Geçmişte soy kırımı, katliamı bizzat yapan insanlar şimdi masum rolüne bürünerek, bugün kendilerine katliam yapıldığın, soy kırım yapıldığı şeklinde dünyayı da arkalarına alarak, yaygaraya başlamışlardır. Tarihe de kötü geçecek bir de kararlar alınmaktadır. Kars ve Iğdır’a gitmiştim, Iğdır’da Ermenilerin bize uygulamış oldukları katliam anıtını ziyaret ettim. Yüz yıl önce camileri, köyleri tamamen çoluk çocuk ortadan kaldıran katliam yapılmış. Ama yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkarırmış,mazlum insanları kanı ve göz yaşı ile semiren dünyadaki emperyalist güçler, karşılarında Türkiye olsun istemiyorlar. Çünkü onların oyununu bozacak, mazlum insanları uyandıracak sözler ediyor Türkiye. Onlara göre boyundan büyük işlere kalkışıyor, biz tarihsel misyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Ama onlara göre Türkiye uyuyan devi uyandıracak sözler ediyor. ’Dünya beşten büyük’ demek, bunu kimse söylemeye cesaret edemez, ama Türkiye diyor ki Dünya beşten büyüktür.Siz mazlum insanların gözyaşı ve kanıyla besleniyorsunuz. Siz terör örgütlerini destekliyorsunuz" dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa:

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa:

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa:

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