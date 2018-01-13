AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi

Son Güncelleme 58 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:12 |58 dakika önce

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: (2) - "Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tam ortasından tabiri caizse bıçakla keser gibi böldük, attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline" - "Te

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tam ortasından tabiri caizse bıçakla keser gibi böldük, attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." dedi. Erdoğan, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında milletteki coşku ve azim olduğu sürece, Türkiye'nin sırtını kimsenin yere getiremeyeceğini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bağımsızlığının korunması mücadelesinin de tarihi olduğunu belirten Erdoğan, "Son iki yüzyıldır nerede bir terör hadisesi, nerede bir kargaşa varsa, nerede bir kaos varsa orada mutlaka birtakım güçlerin çıkarı, hesabı, tezgahı vardır." diye konuştu.

Balkan coğrafyasının Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının, dini azınlıkların kışkırtılması sonucu önce asayiş sorunları, sonra büyük isyanlar ve nihayetinde dış güçlerin müdahalesiyle topyekün kopuşla gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, vatandaşların tezahüratları üzerine, "Hiç şüpheniz olmasın bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz." ifadesini kullandı. Balkan Savaşı sırasında ordunun neredeyse kurşun atmadan İstanbul sınırlarına kadar gerilemesinin, tarihin en büyük utançlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Çanakkale Savaşında milletin ve ordunun gösterdiği olağanüstü çaba ve yaptığı fedakarlıkların gerisinde Balkan faciasından alınan ders ve duyulan mahcubiyetin bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'de kendilerinden kat be kat üstün düşman güçlerine karşı hücum emri verdiğinde askerlerine Balkan utancını bir daha görmektense burada ölmeyi tercih edeceklerini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarılarıyla övündüğümüz kadar tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Balkan faciasından aldığımız dersle Çanakkale'de moralimizi düzelttik, Kurtuluş Savaşında yeni devletimizi kurduk." dedi.

- "Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" Son iki yüzyıldır yaşananlardan ve özellikle de 34 yıllık terörle mücadele geçmişinden alınan dersle Suriye, Irak ve tüm sınırları boyunca her yerde aktif bir politika izlediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemize yönelik tehditleri artık karakollarımızın kapısında, şehirlerimizin caddelerinde, vatandaşlarımızın günlük hayatı içinde değil, doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık, bu stratejiyi adım adım hayata geçirdik. Biz, terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirince bu defa güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kaldık. Fırat Kalkanı Harekatıyla bu koridoru tam ortasından tabiri caizse bıçakla keser gibi böldük, attık ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak'a kadar sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."