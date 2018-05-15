AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ataş'ın vefatı

ELAZIĞ (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin beton menfeze çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş, Elazığ'da defnedildi.
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'ndan alınan Ataş'ın cenazesi, Doğukent Mahallesi'ndeki Mehmet Kutlu Bingöl Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ataş'ın naaşı, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ataş'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Metin Bulut, Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Ataş'ın ailesi ve yakınları, partililer, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze töreninin ardından Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, kazada Ataş'ın yanı sıra hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl'ün cenaze törenine katılmak üzere Bingöl'e gitti.
Emrullah Ataş (25) idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarpmış, kazada Ataş ile otomobilde bulunan Siraç Bingöl (27) yaşamını yitirmişti.
Ataş ve Bingöl'ün cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum