AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bingöl’ün vefatı

BİNGÖL (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin beton menfeze çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl, memleketi Bingöl’de defnedildi.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'ndan alınan Bingöl'ün cenazesi, merkez Kurudere köyü İlkokulu bahçesine getirildi.

Burada İl Müftüsü Mecit Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından Bingöl'ün naaşı, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bingöl'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Bingöl'ün ailesi ve yakınları, partililer, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş (25) idaresindeki otomobil, Malatya-Darende karayolu Aşağıulupınar mevkisinde beton menfeze çarpmış, kazada Ataş ile otomobilde bulunan Siraç Bingöl (27) yaşamını yitirmişti.

Ataş ve Bingöl'ün cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.