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AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

BBC'ye konuşan AK Parti'li bir yetkili, Bahçeli'nin erken seçim çağrısının geri dönülmez bir yol açtığını belirterek "'Artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak" dedi. AK Parti'nin erken seçim için düşündüğü tarihler ise Haziran ortası ve Eylül ortası.' ifadelerini kullandı.

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim çağrısını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili, BBC Türkçe'ye, 'artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' dedi.

ERDOĞAN 'KASIM 2019'A VURGU YAPTI

Bahçeli'nin açıklamaları TBMM'de kulisleri hareketlendirdi, Meclis'in her köşesinde erken seçimle ilgili farklı tarih tahminleri konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı grup konuşmasında, Kasım 2019 seçimlerini vurgulamaya devam etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, TBMM grup toplantısının başlamasını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bahçeli'nin erken seçim çağrısını herkesle aynı anda duyduğunu söyledi. Bozdağ, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

"OK YAYDAN ÇIKTI"

BBC Türkçe'ye konuşan yetkilinin ifadesine göre, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklaması partide 'ok yaydan çıktı' şeklinde değerlendirildi ve erken seçim için olası tarihler tartışılmaya başlandı.

AK PARTİ'NİN AKLINDAKİ TARİH: HAZİRAN VEYA EYLÜL

AK Parti'nin erken seçim tarihi alternatifleri arasında, okulların tatil takvimi göz önünde bulundurularak Haziran ortası ve Eylül ortası yer alıyor.

2018 Haziran ortası ihtimalinin ağırlık kazanabilmesi için, Bahçeli ve Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmede seçim tarihine ilişkin nihai bir sonuca varması gerekiyor zira erken seçim tarihinin en az iki ay önce karara bağlanması gerekiyor.

AK Parti çevreleri 'siyasi anlayışlarında istişare olduğunu' belirtseler de, ortak bir mutabakata varılmadan yapıldığını söyledikleri bu açıklamanın, ittifakta bir çatlağa yol açmayacağını savunuyor ve erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varılacağını söylüyor.

Bahçeli'nin yeni kurulan İYİ Parti'yi seçimde hazırlıksız yakalamak için böyle bir hamlede bulunduğunu yorumları, AK Parti içinde de karşılık bulmuş görünüyor.

"MHP, İYİ PARTİ'Yİ HAZIRLIKSIZ YAKALAYABİLİR"

BBC Türkçe'ye konuşan AK Parti yetkilisi, "MHP'nin erken seçim talebi, kendi tabanından İYİ Parti'ye kayan seçmeni hazırlıksız yakalayabilir" diyor.

Yetkili, erken seçimin parti içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak görülmediğini belirtiyor ve her koşulda Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini savunuyor:

"AK Parti 16 yıllık siyasi iktidarında seçimlerin her zaman vaktinde olması gerektiği ilkesini benimsemiştir. Ancak gelinen noktadan ittifak içerisinde olduğumuz MHP'nin bu talebi, yarın iki liderin arasında yapılacak konuşmada değerlendirilecektir."

"Bu toplantıdan çıkacak her sonuca hazırız. AK Parti teşkilatları sadece seçim zamanlarında değil, her zaman dinamik olarak çalışan bir teşkilattır. Dolayısıyla olası bir seçime de her zaman hazırız."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
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ne iyi parti korkusuymus arkadas Allah bikiyor ya eninde sonunda bu ulkenin basina vatanini seven birileri gelecek o zaman gorecem bu siyasi oyunlarinizi hakkim haram olsun size ey iktidar ve bahceli ve yandaslari
akp 2019'a kadar eriyip gideceğini bildiği için erken seçime gidiyor
Herkes vicdanının sesini dinleyip oyunu kullansın son şanşı bu ülkenin
YÜCE TÜRK MİLLETİ MAĞDURU DESTEKLER! SAKIN OLA BU SEÇİM HİLELERİNİ YAPMAYIN ARTIK,YOKSA TARİHİN KARANLIK SAYFALARINDA YERİNİZİ ALIRSINIZ!BENDEN SÖYLEMESİ:)
HERKES ELİNİ VİCDANINA KOYUP SÖYLESİN LÜTFEN: EĞER "YSK" 16 NİSAN REFERANDUMUNDA KIRTASİYEDEN ALINMIŞ MÜHÜRSÜZ OYLARI KABUL ETMESEYDİ,SANDIKTAN "EVET" ÇIKAR MIYDI ACABA?
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YENİ YASADA, MÜHÜRSÜZ OYLAR KANUNLAŞTI!!! HER SANDIKTA YAKLAŞIK OLARAK 300 - 400 OY KULLANILMAKTADIR!!! YANİ, ÖZENLE SEÇTİĞİNİZ SANDIK BAŞKAN VE KURUL ÜYELERİNİN BU KADARCIK OY PUSULASINI MÜHÜRLEYEMEYECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ,YOKSA DIŞARIDAN, BİNDİRİLMİŞ KITALARDAN GELECEK OLAN MÜHÜRSÜZ PUSULALARI MI???
BU MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİÇ KİMSE BOZAMAZ!İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ BURADA!DÜŞMANA KORKU,DOSTA GÜVEN VERİYORUZ! EMPERYALİSTLERİN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ KURTULUŞ SAVAŞINDAN ÖNCE DE VARDI,ŞİMDİ DE VAR!AMA RÜZGAR KAYADAN NE KOPARTABİLİR Kİ???DİMDİK AYAKTAYIZ VE HODRİ MEYDAN DİYORUZ! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!BU GURUR BİZE YETER!!!
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