AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

"OK YAYDAN ÇIKTI" BBC Türkçe'ye konuşan yetkilinin ifadesine göre, Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim açıklaması partide 'ok yaydan çıktı' şeklinde değerlendirildi ve erken seçim için olası tarihler tartışılmaya başlandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, TBMM grup toplantısının başlamasını beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Bahçeli'nin erken seçim çağrısını herkesle aynı anda duyduğunu söyledi. Bozdağ, "Partinin yetkili organlarında değerlendirilir, ondan sonra açıklama yapılır" dedi.

ERDOĞAN 'KASIM 2019'A VURGU YAPTI Bahçeli'nin açıklamaları TBMM'de kulisleri hareketlendirdi, Meclis'in her köşesinde erken seçimle ilgili farklı tarih tahminleri konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı grup konuşmasında, Kasım 2019 seçimlerini vurgulamaya devam etti.

Türkiye'nin genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım 2019'u beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta seçim çağrısını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Adalet ve Kalkınma Partili yetkili, BBC Türkçe'ye, 'artık ok yaydan çıktı, erken seçim olacak' dedi.

AK PARTİ'NİN AKLINDAKİ TARİH: HAZİRAN VEYA EYLÜL



AK Parti'nin erken seçim tarihi alternatifleri arasında, okulların tatil takvimi göz önünde bulundurularak Haziran ortası ve Eylül ortası yer alıyor.

2018 Haziran ortası ihtimalinin ağırlık kazanabilmesi için, Bahçeli ve Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmede seçim tarihine ilişkin nihai bir sonuca varması gerekiyor zira erken seçim tarihinin en az iki ay önce karara bağlanması gerekiyor.

AK Parti çevreleri 'siyasi anlayışlarında istişare olduğunu' belirtseler de, ortak bir mutabakata varılmadan yapıldığını söyledikleri bu açıklamanın, ittifakta bir çatlağa yol açmayacağını savunuyor ve erken seçim tarihi konusunda bir uzlaşıya varılacağını söylüyor.

Bahçeli'nin yeni kurulan İYİ Parti'yi seçimde hazırlıksız yakalamak için böyle bir hamlede bulunduğunu yorumları, AK Parti içinde de karşılık bulmuş görünüyor.

"MHP, İYİ PARTİ'Yİ HAZIRLIKSIZ YAKALAYABİLİR"



BBC Türkçe'ye konuşan AK Parti yetkilisi, "MHP'nin erken seçim talebi, kendi tabanından İYİ Parti'ye kayan seçmeni hazırlıksız yakalayabilir" diyor.