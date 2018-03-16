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AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal: "Neden Afrin'de olduğumuzu soruyorlar. Biz içeride ve dışarıda bütün terör unsurlarını temizleyene kadar, Afrin'de, Münbiç'te sınır güvenliğimizin gerektirdiği her yerde olacağız" - Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Sayın Cumhurbaşkanım, Erzurum'un gönlü sizinle hoş, inşallah sizin de gönlünüz Erzurum'la hoş olacaktır. Yürüdüğümüz yolda sizinle olmaya, kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Neden Afrin'de olduğumuzu soruyorlar. Biz içeride ve dışarıda bütün terör unsurlarını temizleyene kadar, Afrin'de, Münbiç'te sınır güvenliğimizin gerektirdiği her yerde olacağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresinde partililere hitap etti.

Akdağ, buradaki konuşmasında, Erzurum halkının AK Parti kurulduğundan beri hep arkasında durduğunu söyledi.

"2002'de bu şarkı burada bitmez" diye başladıkları bu yolculukta Erzurum'dan hep destek gördüklerini vurgulayan Akdağ, "Sizinle iftihar ediyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Alvarlı Efe hazretlerinin dediği gibi 'dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi, altım çamur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi.' Sayın Cumhurbaşkanım, Erzurum'un gönlü sizinle hoş, inşallah sizin de gönlünüz Erzurum'la hoş olacaktır. Yürüdüğümüz yolda sizinle olmaya, kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal da Erzurumlu olan ve bugün baba ocağında toprağa verilen Piyade Teğmen Muhammed Kır'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu anımsattı.

Şehadetin anlamını Arif Nihat Asya'nın şiirine atıfta bulunarak anlatan Ünal, "O bayrak için o toprak için canından geçenlere, bu gün bu bayrağın, toprağın, milletin bekası için canından geçenlere selam olsun diyelim. Şehidimizin ruhuna bir fatiha okuyalım. Neden Afrin'de olduğumuzu soruyorlar. Biz içeride ve dışarıda bütün terör unsurlarını temizleyene kadar Afrin'de, Münbiç'te sınır güvenliğimizin gerektirdiği her yerde olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık ise kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erzurum'un 2001 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini aktaran Çalık, "Son seçimde yüzde 75'le 'evet' dediniz. Kahraman Erzurumlulara teşekkürlerimi sunuyorum. 2023, 2053, 2071 hedeflerine giderken önümüzdeki en önemli virajın 2019 seçimleri olduğunu hatırlatıyorum. 2019'a Erzurum'un dadaşları, kahramanları Nene Hatunları hazır." ifadelerini kullandı.

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