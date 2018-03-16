AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Neden Afrin'de olduğumuzu soruyorlar. Biz içeride ve dışarıda bütün terör unsurlarını temizleyene kadar, Afrin'de, Münbiç'te sınır güvenliğimizin gerektirdiği her yerde olacağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Yakutiye Buz Hokey Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresinde partililere hitap etti.

Akdağ, buradaki konuşmasında, Erzurum halkının AK Parti kurulduğundan beri hep arkasında durduğunu söyledi.

"2002'de bu şarkı burada bitmez" diye başladıkları bu yolculukta Erzurum'dan hep destek gördüklerini vurgulayan Akdağ, "Sizinle iftihar ediyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Alvarlı Efe hazretlerinin dediği gibi 'dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi, altım çamur üstüm yağmur yine gönlüm hoş idi.' Sayın Cumhurbaşkanım, Erzurum'un gönlü sizinle hoş, inşallah sizin de gönlünüz Erzurum'la hoş olacaktır. Yürüdüğümüz yolda sizinle olmaya, kutlu davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.