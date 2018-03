AK Parti Erzurum 6. Olağan İl Kongresi

"Biz oralara işgal için değil, Suriyeli kardeşlerimizi zulümden kurtarmak ve kendilerine güvenli bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için gittik. Diğerlerinden farkımız bu. Münbiç'te de aynısını yapacağız. Şayet Amerika, terör örgütü mensuplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bu faaliyetlerimize en küçük bir yardımları, en küçük bir destekleri olmayacak, yükümüzü paylaşmayacaklar. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. Amerika, eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz, o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız. Bu konuda her türlü iş birliği teklifine açığız."

DEAŞ'ın zaten bulunmadığı bir yerde, diğer teröristlerin de tahliye edilmesi durumunda tek muhataplarının bölgede yaşayanlar olacağını dile getiren Erdoğan, bölgedeki vatandaşların da hasretle kendilerini beklediğini ve el birliği ile bölgeyi ayağa kaldırılmayı beklediklerini bildirdi.

"Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Afrin'de bugün buraya gelirken aldığım rakam şu; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530'a ulaştı. Kontrolümüze geçen alanı net olarak söylüyorum, bin 320 kilometrekare. Burası da bizim kontrolümüze geçti. Şimdi yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor. Ayn el Arab, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı'daki kardeşlerimizin de en kısa sürede yanlarında olacağız." diye konuştu.

- "Her birinin geçmişinde çok kanlı ve karanlık sömürge lekesi var"

Sınırlar boyunca terör koridoru oluşturmaya çalışanların, Türkiye sahaya girdiğinde birden bire "barışsever ve hümanist" kesildiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'ta son çeyrek asırda 2 milyon, Suriye'de son 7 yılda bir milyon masum insanın ölümüne yol açan bunlar değil miydi? Sanki öyle değilmiş gibi bize her gün 'Afrin'de zarar gören siviller' diskuru çekiyorlar. Bunların her birinin geçmişinde çok kanlı ve karanlık sömürge lekesi var. Hal böyleyken gittiği her yere merhametten, ihsandan, sevgiden başka bir şey götürmeyen Türkiye'nin hedef alınması ne kadar acıdır. Bunlar değil miydi, daha dün Cezayir'de 5 milyon insanın kanına girenler, Bunlar değil mi aynı şekilde Suriye'de 1 milyon insanın kanına girenler? Bunlar değil mi Filistin'de yüz binlerce insanın kanına girenler? Libya'da aynı şekilde. Eğer Afrin'de zarar gören sivil görmek istiyorlarsa terör örgütünün silah zoruyla şehirden çıkmalarına izin vermediği, karşı çıkanları infaz ettiği insanlara baksınlar."