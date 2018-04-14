AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var." dedi. Yıldırım, partisinin Hakkı Başar Spor Salonu'nda düzenlenen Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve koalisyon ortaklarının bu sabaha karşı Suriye'ye operasyon düzenlediğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Tabii bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var. Türkiye, bilinmelidir ki iç meseleleri kadar, bölgedeki bütün sorunlara hakimdir, gereken adımları atmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onurumuz Kudüs için mazlumların gür sesi olduk. Bugün Doğu Guta'da, Duma'da yaşanan katliama karşı küresel barış çağrısı yapıyoruz. Çünkü İstanbul'daki bir çocuğun, Kudüs'teki, Doğu Guta'daki, Duma'daki çocukların bizim nazarımızda hiçbir farkı yoktur. Bir insanlık suçuna maruz kalarak kimyasal, biyolojik, normal silahlarla can veren onlarca masumun hakkını korumaya Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgesel barışın, aklın, sağduyunun yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Döviz kurundaki dalgalanma geçici" Dünyanın her tarafında gerilim, kargaşa, iç savaş ve terör olduğuna işaret eden Yıldırım, Türkiye'nin de bu yoğun gerilim hattının tam ortasında yer aldığını vurguladı. Bölgesel ve küresel gelişmelerin, dünya ve ülkelerin ekonomilerine yönelik belirsizlikleri de birlikte getirdiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek, vizyon ortaya koyamayan, ülke için proje üretemeyen muhalefetin, adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Buradan ilan ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017'de nasıl destan yazdıysa 2018'de de istikrarla kararlılıkla yoluna devam edecek. Dolayısıyla son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz."

- "Türkiye'yi 3 kat büyüten partinin adı AK Parti'dir" Bugün fırsatı ganimet bilenlerin Türkiye'nin geçmişini hatırlamadıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, ülkede geçmişte en küçük para biriminin 1 milyon lira olduğuna dikkati çekti. 1 milyon liraya bir çay bile içilemediğini, paradan 6 sıfırın AK Parti iktidarı zamanında atıldığını anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurda ufak oynamalar olunca felaket senaryoları hazırlayanlar, anlatanlar, 15 yıl öncesini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Faizleri yüzde 70'ten yüzde 10'lar seviyesine indiren AK Parti iktidarıdır. Gelirlerinin yüzde 87'sini faize verirken, yüzde 11'ini faize verir hale getiren ekonomiyi güçlendiren AK Parti iktidarıdır. Orada kalan yüzde 75'i de yatırımlarla hastanelerle okullarla iş-aş evleriyle fabrikalarla şehir hastaneleriyle donatarak hizmete dönüştüren yine AK Parti iktidarıdır. IMF'ye olan borcu kapatan, üstüne üstlük '5 milyar da size borç veririz.' diyebilen iktidar AK Parti iktidarıdır. İstihdam seferberliğiyle 10 yıl içinde 10 milyon insanımıza iş-aş sağlayan iktidarın adı AK Parti iktidarıdır. Verdiği teşviklerle üretim bazlı ekonomiyi ayağa kaldıran AK Parti iktidarıdır. İhracat rekorlarını kıran iktidar AK Parti iktidarıdır. Türkiye'yi 3 kat büyüten partinin adı AK Parti'dir. Bütün bunları AK Parti milletimizden aldığı güçle Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıyla başarmıştır. Biz bunları yaparken CHP ne yaptı? Laf üstüne laf... Biz ne yaptık? Taş üstüne taş koyduk. Milletimiz için, gece demeden, gündüz demeden çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz."

- 28 Şubat davası Başbakan Binali Yıldırım, dün 28 Şubat davasının da sonuçlandığına dikkati çekti. 28 Şubat'ın bir "post modern darbe girişimi" olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu: "Halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak, korkuyla tehditle işbaşından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimiydi. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet, o gün böbürlenerek ne dedi? '28 Şubat bin yıl devam edecek.' Evet 28 Şubat devam ediyor, nasıl devam ediyor? Hesap sorularak devam ediyor. Yargının önünde, hukuk devletinde hesabı soruluyor. Şunu herkes bilmelidir, bu ülkede demokrasilerde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Mutlaka, er de olsa geç de olsa hesabı sorulur. O gün hiç hesap sorulamayacakmış gibi afra tafra yapanlar, bugün, 'Biz ettik, siz etmeyin, biz öyle demedik, biz darbe yapmadık, biz bir şey yapmadık.' diye el aman diliyorlar ama yargı gerekeni yapıyor, hak ettikleri ne gerekiyorsa onun gereğini yapıyor. Bu vesileyle 28 Şubat'ın acılarını en derinden yaşayan ancak devlet adamlığı duruşundan bir kez dahi taviz vermeyen Erbakan hocamızı rahmetle minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." (Sürecek)

AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi

- Başbakan Yıldırım: (2) - "(Esed rejimine operasyon) Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" - "Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifa

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