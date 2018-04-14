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AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Esenler'de yüzde 80'leri yakalayacak şekilde çalışmak durumundayız. Önümüzdeki 2 seçimde, yerel ve genel seçimlerde inşallah yüzde 80'leri sizlerle birlikte yakalayacağız"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor." dedi.

Albayrak, Hakkı Başar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Çok kısa bir selamla konuşması yapacağını dile getiren Albayrak, "Esenler nereden nereye geldi, başkanımız anlattı. Başkanımız ve ilçe teşkilatının sinerjisiyle elhamdülillah Esenler, İstanbul'un yıldız ilçesi oldu. Daha da büyüyecek ve daha da olacak." diye konuştu.

"Sizden ricam, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesini yapmak." diyen Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Herkesi en derin duygularımla selamlıyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Esenler teşkilatının her zaman fedakarlık ve çalışkanlığıyla örnek olduğunu belirten Kaya, "Esenler'de yüzde 80'leri yakalayacak şekilde çalışmak durumundayız. Önümüzdeki 2 seçimde, yerel ve genel seçimlerde inşallah yüzde 80'leri sizlerle birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

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Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Berat Albayrak Esenler Kongresi

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