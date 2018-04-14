İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor." dedi.
Albayrak, Hakkı Başar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını diledi.
Çok kısa bir selamla konuşması yapacağını dile getiren Albayrak, "Esenler nereden nereye geldi, başkanımız anlattı. Başkanımız ve ilçe teşkilatının sinerjisiyle elhamdülillah Esenler, İstanbul'un yıldız ilçesi oldu. Daha da büyüyecek ve daha da olacak." diye konuştu.
"Sizden ricam, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesini yapmak." diyen Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:
"Mehmetçiğimiz cephede, Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir Kurtuluş Savaşı'ndayız, yüzyıl sonra Mehmetçiğimiz cephede. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. 2019'daki bu seçim savaşına Başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah gazamızı mübarek eylesin. Allah'a emanet olun. Herkesi en derin duygularımla selamlıyorum."
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Esenler teşkilatının her zaman fedakarlık ve çalışkanlığıyla örnek olduğunu belirten Kaya, "Esenler'de yüzde 80'leri yakalayacak şekilde çalışmak durumundayız. Önümüzdeki 2 seçimde, yerel ve genel seçimlerde inşallah yüzde 80'leri sizlerle birlikte yakalayacağız." ifadelerini kullandı.
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum